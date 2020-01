Jonot ja vessat vetävät nyt Nuijamiehessä – Kulttuuritila pitää ovensa auki myös kesällä ja suunnittelee Lappeenrannan Valtakadusta futiskatua jalkapallon EM-kisojen ajaksi

Miksei ravintolatoiminta ole omissa näpeissä? Sitä Marika Rönkkö kertoo kummastelleensa, kun tuli mukaan Kulttuuritila Nuijamiehen toimintaan. Rönkkö muutti Lappeenrantaan jotakuinkin samaan aikaan, kun Nuijamies oli ajettu elokuvateatterina alas ja kulttuuritilayhdistys perusteilla.

– Saimme avaimet ja pääsimme katsomaan sitä järkyttävää tilaa, johon leffateatteri oli jätetty.

Aktiivinen talkootoiminta kulttuurihistorian pelastamiseksi alkoi kesällä 2017, ja Nuijamiehen ovet avautuivat kulttuuritilana yleisölle syyskuussa 2018. Tammikuussa 2020 paikan sali- ja aulatilaa on jälleen entrattu, ja ravintolatoimintakin on Rönkön kaipaamalla tolalla.

Hänen omissa käsissään.

Rönkkö on saanut aikoinaan ravintola-alan koulutuksen, mutta tehnyt viime vuosina enemmän taloushallintoa ja tapahtumatuotantoa kuin ravintolatyötä. Nuijamiehessä hän voi yhdistää kaikki osaamisalueensa, eikä paikan luonnekaan tunnu vieraalta.

Rönkön CV:stä löytyy Helsingin-vuosilta paikkoja kuten Lepakko ja Nosturi, jonka nyt päätökseen tullutta toimintaa hän oli käynnistämässä 1990-luvun lopulla. Kulttuuripuolen lisäksi osaamista on kertynyt Tampereen-vuosina SM-liigassa Ilveksen toimistossa.

– Lappeenrannassa oli paljon ystäviä, Rönkkö perustelee muuttoa kaupunkiin.

Hän on toiminut Nuijamies-yhdistyksen hallituksessa ja taloudenhoitajana, kun aiemmin ei ollut aikaa eikä mahdollisuuksia muuhun, mutta viime keväänä Rönkkö vastasi kyllä puheenjohtaja Mikko Ventolle, kun tämä kysyi häntä ravintolavastaavan joulukuussa 2019 alkaneeseen pestiin.

Anu Kiljunen Nuijamies-yhdistyksen puheenjohtajalla Mikko Ventolla on aihetta myhäillä. Kulttuuritilan ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena 2019 sen yhteensä 250 julkisessa ja yksityisessä tilaisuudessa oli runsaat 20 800 kävijää.

Ravintola Avot Sie hoiti Nuijakahvilaa ensimmäiset puolitoista vuotta ja jatkaa yhteistyötä yhdistyksen kanssa vastaisuudessakin.

– Keittiötä ei ole, joten tarjoilua vaativissa tilaisuuksissa käytämme paikallisia alihankkijoita.

Nuijamiehessä on kolmen viikon talvitauon aikana remontoitu vessojen viemäröinti, siivottu istuimia ja ilmanvaihtoa, rakennettu sähköt uusiksi ravintolaan ja kalustettu se uuteen istumajärjestykseen sekä asennettu verhot salin näyttämölle. Muun muassa.

Kulttuuritilan kävijälle tarpeellisin muutos on silti tapahtunut myyntitiskillä, jossa meininki muuttuu.

– Tiski on lähes tyhjä, ja siinä on kaksi selkeätä myyntilinjaa toiminnan nopeuttamiseksi, Rönkkö kertoo.

Tarjoilua vaativissa tilaisuuksissa käytämme paikallisia alihankkijoita. — Marika Rönkkö

Loppuunmyydyissä ja muissa isommissa yleisötapahtumissa Nuijakahvilan myyntitiski on ruuhkautunut pahoin, mikä on voinut viivästyttää ohjelmistoa. Myynnin nopeuttamiseksi saliin tulee jatkossa lisäksi olut- ja siiderijuomille tarkoitettu pop up -myyntipiste suosituimpiin tapahtumiin.

Myös juomatarjonta muuttuu. Paikalliset tuottajat ovat yhä esillä, mutta Tujun festivaalihanan tilalle on tauon aikana tullut oikea hanalinjasto, jossa Nuijamiehen yhteistyökumppani on Sinebrychoff.

Tujun Nuijamiehelle panema nimikko-olut tulee tarjolle pulloihin, ja sen resepti muuttuu. Myös Lehmus Roastery lanseeraa Nuijamiehelle omat nimikkotuotteet niin kahville kuin teellekin.

Yhdistys kertoi joulukuussa, että se aikoo rakentaa saliin aidattuja anniskelualueita, jotta katsomoon voi viedä alkoholijuomia myös muissa kuin K18-tapahtumissa. Puheenjohtaja Venton mukaan aitioiden rakentaminen ajankohtaistuu elokuussa, "kun muutakin remonttia teetetään".

Nuijamies kaipaa lämmityksen, sähkön ja veden sekä muun infran osalta saneerausta, mutta yhdistys alkaa toteuttaa niitä vasta, kun se omistaa kiinteistön.

– Rahoitusta investointeja varten voi hakea vasta omistajana, ja ilman tukea remonttien toteuttaminen voisi olla hankalaa.

Nuijamies-kiinteistön omistaa Etelä-Karjalan osuuspankki. Nuijamies-yhdistys on tehnyt pankin kanssa esisopimuksen Nuijamiehen ostamisesta, kun kiinteistöön liittyvä kaavoitus on valmistunut.

Kaava on käsitelty kaupunkikehityslautakunnassa ja mennee valtuuston käsittelyyn helmikuussa.

Anu Kiljunen Talvitauon aikana Nuijamiehen saliin asennettua näyttämöverhoa testaa ensimmäisenä Lappeenrannan lukioteatteri ensi viikolla ensi-iltaan tulevassa näytelmässään Häräntappoase.

Nuijamiehen torstaina käynnistyvän kevätkauden keikkaohjelmisto on pitkälti valmis. Uutta näyttämöverhoa ja muuta teatteritekniikkaa kokeilevat helmikuussa tiiviissä tahdissa sekä Lappeenrannan tanssiteatteri että lukioteatteri ja kiertävä lastenteatteri Late. Kevään elokuvaesitykset käynnistyvät maaliskuussa.

Kulttuuritila oli kiinni ensimmäisen toimintavuotensa kesän 2019, mutta ensi kesänä sen toiminta laajenee viereiselle Valtakadulle, erityisesti jalkapallon EM-kilpailujen aikana kesä-heinäkuussa.

– Valtakadusta on suunniteltu jalkapallokatua ainakin Suomen pelien ja kisojen ratkaisupelien ajaksi, Vento sanoo.

Suunnitelmien mukaan katu menee mahdollisesti kiinni pelipäiviksi, ja sille tulee ottelukohtaisesti ja maittain teemoitettua tuotetarjontaa sekä skriini, jolta on ottelujen ohella tarkoitus näyttää jalkapalloaiheisia dokumentteja ja elokuvia yhteistyössä kaupungin kanssa.

– Jos suunnitelma toteutuu, ja katu menee kiinni, vuokratun näytön sijoituspaikka on mahdollisesti Marian aukio, Lappeenrannan kaupungin tapahtumakoordinaattori Teemu Myyryläinen kertoo.

Hänen mukaansa kaupunki rakentaa Suomen pelien yleisökatsomon joka tapauksessa johonkin paikkaan.