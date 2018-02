Pääsiäisenä kuljetaan taas Via Crusis Lappeenrannassa—espanjalais-suomalainen Peter Mata nähdään Jeesuksena Kaisa Juntunen Via Crucista harjoiteltiin perjantaina Lappeenrannan Keskuspuistossa. Näyttelijät vasemmalta Jari Berg, Peter Mata, Ilpo Sientola ja Timo Lampi.

”Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan.”

Näin huutaa Jeesuksen näköinen mies Lappeenrannan Keskuspuistossa aurinkoisena perjantaipäivänä. Vieressä roomalaissotilas heilauttaa miekkaansa, ja ohikulkijoiden päät kääntyvät.

Meneillään on Via Crusis —esityksen harjoitukset. Pääroolia treenaa Peter Mata ja roomalaissotilaan sotisopaan on sonnustautunut Jari Berg.

Getsemanasta Golgatalle, eli Keskuspuistosta Linnoitukseen

Lappeenrannassa kuljetaan pitkäperjantaina jälleen Getsemanasta Golgatalle, eli Keskuspuistosta Linnoitukseen. Jeesuksen kärsimyksestä kertova kaupunkivaellus koetaan kaupungissa neljännen kerran.

Ohjaajana on edellisvuosien tapaan Arto Myllärinen. Pieniä muutoksia on luvassa.

— Olen lisännyt visuaalisuutta. Anne Levyn tanssikoreografioita on pitkin katuja, Myllärinen kertoo.

Myllärinen on tehnyt myös viilausta käsikirjoitukseen.

— Olen kirjoittanut lisää rooleja naisille, jotka seurasivat Jeesusta.

Kaisa Juntunen Arto Myllärinen (kesk.) ohjaa Via Cruciksen neljättä kertaa Lappeenrannassa.

Mies ja vaimo Jeesuksena ja Mariana

Peter Mata on esiintynyt aiemminkin Jeesuksena Myllärisen produktiossa. Hän oli mukana Simon Kyreneläinen-musikaalissa, jota esitettiin Helsingissä pari vuotta sitten.

Mariana nähdään viime vuodelta tuttu laulaja Vilja Riutamaa, joka on espanjalais-suomalaisen Peter Matan vaimo.

Pääkaupunkiseudulla asuva Mata ei ole itse aiemmin Lappeenrannassa käynyt.

— Hienolta näytti, kun kiersimme tapahtumapaikat, Mata toteaa.

Via Crusista on tekemässä jälleen noin 300 ihmistä. Mukana on joitakin seurakunnan työntekijöitä ja laaja vapaaehtoisten joukko. Eri kuoroista produktioon osallistuu viitisenkymmentä laulajaa.

Kaisa Juntunen Via Crusiksessa on aiempaa enemmän naisrooleja. Yhdessä niistä Irene Härkönen (oik.) Jeesuksena Peter Mata ja sotilaana Jari Berg.

Loppukohtauksen hiljaisuus aina yhtä vaikuttavaa

Aiempina vuosina Via Crucis on kerännyt Lappeenrannan keskustaan tuhansia ihmisiä.

— Olen ajatellut, että hyvänen aika, näin paljon ihmisiä. Loppukohtauksen hiljaisuus on aina yhtä mykistävä kokemus, Myllärinen sanoo.

Pitkäperjantain esityksen lisäksi koko komeus nähdään kiirastorstain kenraaliharjoituksessa.

Via Crucis — Ristin tie Lappeenrannan Keskuspuistosta Linnoitukseen pe 30.3. klo 21. Kenraaliharjoitus to 29.3. klo 21.