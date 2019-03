Kansalaistorista tulee musiikin päänäyttämö Lappeenrannassa — järjestäjät haluavat tapahtumansa kaupungintalon eteen

Kaupungintalon edustaa testaa ensin nuorisotoimen School’s Out, jonka pääesiintyjä on laulaja-lauluntekijä Vesta. Myös Marian aukio säilyy tapahtuma-alustana, vaikkei sitä sellaiseksi suunniteltu.

Iskelmäkesä, Lappeefest, Rock in the City, School’s Out. Ainakin ne tapahtumat ovat Lappeenrannan kaupungintalon edustalla ensi kesänä. Edustatorin, toiselta nimeltä Kansalaistorin, aiempi lempinimi Taivaallisen rauhan aukio siirtyy siltä osin historiaan. Niin oli tarkoituskin. Aukion loppuvuodesta 2018 valmistuneen mittavan saneerauksen tavoite oli tehdä läpikulkupaikasta monenlaisten tapahtumien alusta.

— Tapahtumat on huomioitu, kun Kansalaistorin kansiremontin suunnitelmia on tehty, tapahtumakoordinaattori Teemu Myyryläinen muistuttaa.

Kansalaistori on uusi lisä Lappeenrannan lukuisiin, tapahtumien järjestäjille tarjottaviin paikkoihin, ja ne ovat halunneet testata sitä alueena heti, kun se on tullut mahdolliseksi.

— Tapahtumajärjestäjät ovat omatoimisesti halunneet viedä festivaalinsa sinne, Myyryläinen sanoo.

Lappeenranta on hahmotellut pohjapiirustuksen muun muassa musiikkitapahtumien järjestämiseksi Kansalaistorilla. Kaupungin suunnitelmissa soittolava seisoo virastotalon edessä, ja musiikki soi hotellille päin.

Alustavissa keskusteluissa kaupungin oma tapahtuma School’s Out toimii juuri näin, mutta Lappeefest suunnittelee lavan paikaksi sankarihautausmaan reunaa ja musiikin suunnaksi kaupungintaloa. Rock in the City haluaa puolestaan soittaa hotellilta virastotalolle päin.

Tapahtumat tarvitsevat erilaisia viranomaislupia, joita järjestäjät hakevat kaupungilta. Toistaiseksi hakemuksia ei ole mankeloitu viranomaiskoneiston läpi.

Marleena Liikkanen Kansalaistorin kansisaneeraus valmistui loppuvuodesta 2018.

Ensimmäisenä Kansalaistoria alustana testaa Lappeenrannan nuorisotoimen School’s Out -tapahtuma. Nuorisotoimi rakentaa siitä toiminnallista kokonaisuutta, ja konsepti mukailee syksyistä Kaamospuhallusta.

Tapahtuma-alue on aidattu, ja sisälle pääsee puhaltamalla nollan alkometriin.

— Haluamme kokeilla alueelle pääsyn oikeata rajoittamista, Lappeenrannan nuorisotoimintayksikön päällikkö Kimmo Hölkki kertoo.

School’s Outeja on ennen järjestetty Pusupuistossa, jossa tapahtuman rajaaminen ja nuorten alkoholinkäytön kontrolloiminen on ollut hankalaa.

Koulun päättäjäispäivä on yksi nuorten yleisistä kännäilypäivistä, ja kaupunki tekee ennaltaehkäisevää päihdetyötä isolla rahalla tänä vuonna. School’s Outin pääesiintyjä on Vuoden tulokas -Emman helmikuussa pokannut Vesta, ja lavalle nousee myös räppäriduo Ibe ja Melo.

— Se maksaa enemmän, mutta uskomme sen olevan vaivan arvoista.

School’s Outia juontavat Duudsonien Jarppi ja HP, ja alueen sisään rajautuu kaupungintalo, jossa on eurheilu-toimintaa tapahtuma-aikaan.

Vesta veti Nuijamiehen täyteen syksyllä 2018, ja 1. kesäkuuta laulajan saa nähdä ilmaiseksi Kansalaistorilla, jos veressä ei ole alkoholia.

Isot musiikkitapahtumat Lappeenrannassa ovat Kansalaistorilla ensi kesänä. Marian aukio soi kahtena edellisenä kesänä Lappeefestin alustana, ja aukiolla oli myös kesäkonsertteja, vaikka se oli alun perin suunniteltu aukioksi.

Nyttemmin kaupunki on rakentanut Marian aukiolle sähkökeskuksen alkuperäisistä suunnitelmistaan poiketen, ja se voi toimia tapahtumien järjestämispaikkana jatkossakin.

Marian aukion varmistuneita lumettoman sesongin tapahtumia ovat bilebändejä lavalle päästävä Willimiehen Coverit, joka on uusi tapahtuma. Paikallisten yhteisöjen toimintaa esittelevä Kansalaistoiminnan Fiesta ja lapsiperheille suunnattu Lappeenrannan kaupunkikeskusta ry:n, Lakesin, Spring Party järjestetään aukiolla toista kertaa. Ne kokeilivat alkuvuodesta 2018 valmistunutta Marian aukiota alustana jo viime vuonna.

Marleena Liikkanen Kaupungin kaavailuissa Kansalaistorin lava tulee musiikkitapahtumissa virastotalon edustalle, ja musiikki soi hotellin suuntaan.

Aukiotapahtumia 2019

11.5. Lakesin Spring Party Marian aukio.

1.6. School’s Out Kansalaistori.

15.—16.6. Lappeefest Kansalaistori.

29.6. Willimiehen Coverit Marian aukio.

2.—3.8. Rock in the City Kansalaistori.

16.—17.8. Iskelmäfestivaali Kansalaistori.

17.8. Kansalaistoiminnan Fiesta Marian aukio.