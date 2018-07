"Nuijamies on aina ollut lähellä sydäntäni" — Kulttuuritila Nuijamiehelle toiminnanjohtaja ja vuokrasopimus Osuuspankin kanssa

Kulttuurituottaja Riikka Hjelt-Taponen on valittu Kulttuuritila Nuijamiehen toiminnanjohtajaksi. Viimeksi Eksoten hallinnossa sihteerinä työskennellyt Hjelt-Taponen (s. 1976) aloittaa tehtävässä elokuun alussa.



Lappeenrannassa syntynyt ja kaupungissa nykyisin asuva Hjelt-Taponen vastaa yhdistyksen juoksevista asioista ja yrityspuolen tehtävistä. Kulttuurituottaja-koulutuksen ohella hänellä on kokemusta yritysmyynnistä.



Hjelt-Taponen on ollut Kulttuuritila Nuijamiehen jäsen yhdistyksen perustamisesta lähtien ja pitää sen toimintaa tärkeänä.



— Nuijamies on aina ollut lähellä sydäntäni, ja kaupungista on puuttunut sellainen kulttuuritila.



Kulttuuritila Nuijamies etsi toiminnanjohtajaa keväällä. 12 haki tehtävää, joista yhdistys haastatteli kahdeksaa. Palkatun toiminnanjohtajan ohella yhdistys aikoo ostaa jatkossa myös ulkopuolisia konsultaatiopalveluita.



Toiminnanjohtajan pesti kestää alustavasti tammikuun 2019 loppuun, jonne saakka yhdistyksellä on rahoitusta. Pestin käynnistyessä toiminnanjohtajalla on myös käytössä elokuvateatteri, jonne suunnitella toimintaa.