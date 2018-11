Rööripuhaltajille valtakunnallinen tilaus — Lappeenrannan musiikkiopisto esittelee fagottia soittajien hankkimiseksi viikonloppuna

Suomesta loppuvat fagotistit. Fataalin valtakunnallisen uhkakuvan huokaa ilmoille Lappeenrannan musiikkiopiston apulaisrehtori Timo Lehtonen. Paikalliset tilastot tukevat taudinkuvaa.

— Meillä ei ole ollut fagotti-oppilaita pitkään aikaan. Nyt on yksi sivuaineinen, mutta esimerkiksi oboisteja on 14, ja muitakin puhallinsoittajia löytyy, oboeta itse opettava Lehtonen kertoo.

Musiikkiopiston trendi näkyy myös kaupunginorkesterissa. Orkesterilla oli alkuviikosta koesoitot sekä huilulle että fagotille. Orkesterivakanssista oli kiinnostunut 18 huilistia ja viisi fagotistia.

Musiikkiopisto hakee lääkettä fagotisti-vaivaan toiminnalla ja sen esittelyllä viikonloppuna. Opistolle tulee 50 oboistia ja fagotistia, jotka sekä soittavat puhaltimiaan että rakentavat niihin röörejä.

— Tavoite on saada paikalliset lapset ja nuoret kiinnostumaan soittimesta. Soittajien hauskanpidon näkemisen ja kuulemisen ohella opistolla pääsee itsekin kokeilemaan fagottia opastettuna.

Röörisoittimien tapahtumaviikonloppu on järjestyksessä toinen. Valtakunnallisen fagotti-pulan torjuminen soitinesittelyjen ja toiminnallisuuden avulla käynnistyi Helsingissä viime vuosi syksyllä.

Fagotti on matalaääninen puupuhallin. Se koostuu kahdesta rinnakkaisesta putkesta, jotka on alapäistään yhdistetty toisiinsa. Soittimen alkupäässä on metallinen, taivutettu putki, niin sanottu s-putki, johon varsinaisen äänen tuottava suuhinen, rööri, kiinnitetään. Suuhinen on kaksoisruokolehdykkä, joita fagotistit yleensä rakentavat itse. Soittamisen ohella fagotti tarjoaa siis käsitöitäkin.

Fagotti on puupuhaltimista kallein, mutta musiikkiopistossa sen soittaminen ei ole soittimen hankinnasta kiinni. Opistolla on lainasoittimia vuokrattavaksi heti, kun puhaltaminen alkaa kiinnostaa.

Rööriviikonloppu Lappeenrannan musiikkiopistossa 24.—25.11. Fagottiin voi tutustua ainakin 24.11. kello 13—17 ja 25.11. kello 10—12.

Viikonloppu huipentuu oboe- ja fagottikonserttiin 25.11. kello 15—17, jossa esiintyvät sekä nuoret soittajat että fagottitaiteilija Jaakko Luoma.