Kirja-arvio: Tosielämän poltergeistiin perustuva Riivatut muistuttaa, että ihminen voi olla toisia kohtaan peto ilman, että mukaan tarvitaan pirua

Vuonna 1885 Ylöjärvellä saatiin todistaa Suomen tunnetuinta räyhähenkeä eli poltergeistia. Martinin talon piruksi kutsuttu räyhähenki teki temppujaan parin viikon ajan Martinin talonväen ja kyläläisten kauhuksi.

Talossa tavarat lentelivät, ruokapöytä tanssi, piikatyttö sidottiin narulla, kaikenlaista muuta selittämätöntä tapahtui lukuisten silminnäkijöiden edessä. Asia ei koskaan selvinnyt, ja syylliseksi epäiltiinkin itse pirua, joka syystä tai toisesta olisi asettunut Martinien taloon.

Nämä tositapahtumat ovat pohjana Päivi Alasalmen romaanissa Riivatut.

Tarinahan on tietysti kiinnostava ja ainutlaatuinenkin.

Alasalmi lähtee kertomaan omaa tarinaansa kahden henkilön kautta. Piika Hertta Friman on Lauhan talossa — jonne tapahtumat romaanissa sijoittuvat — töissä, ja ”sanomalehtimies” Hugo Untamo tulee paikan päälle kotikyläänsä raportoimaan tapahtumista.

Hertta sairastaa keuhkotautia ja samalla haaveilee omasta torpasta ja elämästä renki Niklaksen kanssa. Hugo Untamo puolestaan on nuori nouseva kyky toimittajana, mutta haave omasta kirjasta elää myös. Hyvin kirjoitettu juttu pirun mellastamisesta nostaisi häntä uralla eteenpäin. Hertalle mielessä kimmeltävästä omasta torpasta tulee jo melkein pakkomielle.

Ihminen voi olla valmis tekemään monenlaista saadakseen vettä haaveidensa myllyyn.

Kahden päähenkilön taktiikka tekee romaanista hieman epätasaisen ja pliisunkin, kun selkeää päähenkilöä ei ole. Kirjailija ei ole aivan varma, mitä tarinaa haluaa tässä kertoa.

Toki samalla romaani on myös hyvin viihdyttävä ja sujuvasti kulkeva, mielikseen tätä lukee. Ja viihteellinen kirja on pääasiallisesti muutoinkin, sillä merkityspuolelta on aika vaikea monia kerroksia löytää.

Varsinainen kauhukirja tämä ei ole, eikä kirjailija myöskään tunnu olevan aivan tosissaan koko ajan. Kirjassa on ikään kuin liikaa aineksia, joiden joukkoon tarinan sanomakin hukkaantuu.

Mikä se sanoma sitten on? Että paha on paitsi ulkopuolellamme niin myös sisällämme? Ei tarvita pirua siihen, että ihminen on ahne, ilkeä, irstas, välinpitämätön, kostonhimoinen, paha ja muutoinkin peto toisia ihmisiä kohtaan. Siihen verrattuna on pientä, jos piru vähän heittelee tavaroita ja pistää pöydän hyppimään.

Mikko Jämsén

Hyvää: Viihdyttävästi kirjoitettu sujuva tarina.

Kehitettävää: Tarinaa olisi voinut hieman keskittää.

Erityistä: Pohjana tosielämän poltergeist-ilmiö.