Supernanny-ohjelmaan osallistunut Emmi Hartikainen ei arastellut vieraita kodissaan, mutta jännitti perheen arjen näyttämistä kaikille suomalaisille

"Vanhemmuus on sellainen asia, jota muiden on helppo moittia ja arvostella", ohjelmaan osallistunut 1- ja 3-vuotiaiden lasten äiti tuumaa. Eniten Hartikainen yllättyi Supernanny Pia Penttalan havainnosta, että hän puhui lapsistaan eri tavalla. Nykyään perheen arki sujuu hyvin, vaikka haasteitakin on.