Pienpanimot ottavat kauppavahvuuksista tyhjät pois — moni ruokakauppaolut vahvenee Pienpanimot rukkaavat reseptejään oluttyypeille sopivammaksi. Prosentin suunta on uuden alkoholilain hengessä pääasiassa ylöspäin. Ulosmyyntioikeus lisää oluen myyntipaikkoja. Mika Strandén Panimoyhtiö Tujun Tuomas Mäkiniemen mukaan uusia olutreseptejä voi laatia ilman kompromisseja.

Uusi alkoholilaki tuo kotimaisiin oluisiin lakipaperia syvempiä makuja. Laki sallii 5,5-prosenttisten oluiden ja muiden alkoholijuomien myynnin ruokakaupoissa. Pienpanimot aikovat oluttyylistä riippuen hyödyntää oluen kauppavahvuuden nousun.

— Tiettyjä juttuja voi nyt tehdä ilman kompromisseja, kertoo Tuomas Mäkiniemi lappeenrantalaisesta Panimoyhtiö Tujusta.

Tuju esimerkiksi tukevoittaa red alensa nykyrunkoa, ja muutkin Kaakon panimot aikovat kirjoittaa olutreseptejä uusiksi.

— Laki antaa vain hyviä mahdollisuuksia, sanoo Jari Kouvalainen savonlinnalaisesta Waahto Brewerystä.

Se aikoo uudistaa oluistaan golden alea ja india pale alea.

Panimot uusivat reseptiikkaa oluissa, joissa vahvuuden nosto petraa makua.

Oluen tekoprosessissa, keittämisessä, muutos ei ole suuri asia.

— Kun haluaa nostaa alkoholiprosenttia, kattilaan pannaan joko vähemmän vettä tai enemmän mallasta, toteaa Mikko Suur-Uski virolahtelaisesta Takatalo & Tompuri Brewerystä.

Lukas Pearsall Oluiden vahvuuden nostaminen on yksinkertaista: joko pannaan enemmän mallasta tai vähemmän vettä.

Pienpanimot ovat valtakunnallisia oluen panijoita ketterämpiä keittäjiä, ja monilla on kymmeniä reseptejä kasassa jo muutaman toimintavuoden jälkeen. Nykyisten tuotteiden sijasta korkeampi kauppavahvuus näkyy erityisesti tulevissa oluissa.

— Ruokakauppavalikoima laajenee, ja tulee uusia tuotteita, joissa on korkeampi prosentti, sanoo Jussi Laukkanen Mikkelissä nykyisin toimivasta Saimaan Juomatehtaasta.

Se tekee jatkuvaa kehitystyötä panimoravintolassaan Helsingissä ja ennakoi myös uuden lain myötä poistuneen valmistustaparajoitteen.

Ruokakauppajuoma voi käymistuotteen lisäksi olla sekoite, ja Saimaan Juomatehdas tuo kesästä lähtien ravintoloissa testatut olutcocktailinsa markettihyllyillekin maaliskuussa.

Tiettyjä juttuja voi nyt tehdä ilman kompromisseja. Tuomas Mäkiniemi

Oluttyyleistä india pale alet, lagerit ja pale alet hyötyvät eniten kauppavahvuuden noususta. Saimaan Juomatehtaan alkuvuodesta lanseeraaman vahvemman pils-oluen ohella savonlinnalainen Mustan Virran Panimo otti heti tyhjät pois aleista.

— Jakelussa on pian 5,5-prosenttiset versiot pale alesta ja ipasta. Niiden teko alkoi, kun se oli mahdollista, kertoo Petteri Vänttinen.

Panimo on varautunut ulosmyyntimahdollisuuteenkin: omaan kauppaan keitetään 8—9-prosenttista tuplaipaa.

Oluen kauppavahvuuden nousu 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin mahdollistaa myös toisenlaisia taktikointeja. Waahto Brewery esimerkiksi aikoo laskea 6-prosenttisen ipansa vahvuutta, jotta saa sen nykyistä laajempaan jakeluun ruokakauppoihin.

AOP Panimot uusivat reseptiikkaa oluissa, joissa vahvuuden nosto petraa makua.

Reseptien rukkaaminen vahvemmaksi ei ole pelkkää nousuhumalaa. Muuttuva tai uusi resepti on uusi tuote, joka tarvitsee uudet etiketit ja uudet viranomaisluvat. Pienelle toimijalle se voi olla liian kalliiksi käyvää lisätyötä.

Hintaa pitää pohtia toisestakin vinkkelistä.

Suomessa on progressiivinen alkoholivero: mitä enemmän prosentteja, sitä enemmän hintaa. Pienpanimo-olut on usein käsityötä ja lähtökohtaisesti kalliimpaa kuin ison toimijan bulkkituote. Juojan lompakossa on rajansa.

Myös jakelu hillitsee muutosvauhtia. Olutharrastaja jahtaa uusia makuja, ja pieniä eriä on helppo tehdä, mutta esimerkiksi valtakunnallisessa marketjakelussa valikoima ei voi vaihtua kerran kuussa. Juomakiimankin rajat tulevat jossain vastaan.

AOP Nykyisten tuotteiden sijasta korkeampi kauppavahvuus näkyy erityisesti tulevissa oluissa.

Olutkulttuurin ohella uusi alkoholilaki laventaa olutkaupan kulttuuria. Pienpanimot saavat myydä tuotteitaan ulos panimosta, jos sen yhteydessä on myymälätila. Ulosmyyntilupa voi karsia panimon kuluja, mutta lisää samalla oluiden jakelupisteitä.

Lupaa on voinut hakea 2. tammikuuta lähtien. Saimaan Juomatehdasta lukuunottamatta Kaakon panimot ovat panneet paperit vetämään.

— Tarkoitus on, muttei ole vielä löydetty luontevaa paikkaa panimon yhteyteen, Jussi Laukkanen selittää.

Savonlinnalaiset panimot ovat myyneet 4,7-prosenttisia tuotteitaan panimon yhteydestä jo viime vuodesta, ja Mustan Virran Panimo huomioi myynnin muuttonsa yhteydessä.

— Teollisuusalueelta voi olla ikävä noutaa oluita. Nyt paikka on luonteva, kun lähellä on muitakin kauppoja, Petteri Vänttinen arvelee.

Savonlinnan panimot joutuvat hakemaan uudet luvat vahvemmille oluille. Pienpanimot voivat myydä enintään 12-prosenttista olutta, jos vuosituotanto on alle 500 000 litraa.

Kaupankäyntiin löytyy myös myymälästä poikkeavia ratkaisuja. Virolahden Takatalo & Tompuri Brewery on maatilapanimo, joka sijaitsee haja-asutusalueella.

— Kun on panimovierailuja, voimme myydä, muut järjestelyt ovat liian kalliita, Mikko Suur-Uski kertoo.

Lappeenrannan Panimoyhtiö Tujulla potee puolestaan tilan ahtautta.

— Myymälää ei ole mahdollista perustaa. Olemme pohtineet avointen ovien päiviä ja tilausvarausten luovutuspäiviä, Tuomas Mäkiniemi puntaroi.

Oluttyylit

Tässä lyhyt luonnehdinta jutussa mainituista oluttyypeistä:

Golden ale: Ale on yleisnimitys pintahiivaoluille. Ale-tyyleille on ominaista valmistusmenetelmästä johtuva hedelmäisyys. Golden alelle on ominaista vaalea kullankeltainen väri ja mausteinen tai sitruksinen humalointi. Sen alkoholipitoisuus on usein 4—5 prosenttia.

India pale ale: Ipa on kehitetty 1700-luvun lopulla Britanniassa, kun oluen piti kestää merimatka Intiaan pilaantumatta. Tehtiin alkoholipitoinen olut, jossa oli reilusti humalaa pilaantumisen estoon. Nyky-ipat ovat usein jenkkityylisiä, ja alkoholia on noin 6—7 prosenttia.

Lager: Lager on yleisnimitys pohjahiivaoluille, joiden makuskaala on aleja kapeampi. Valtaosa maailmassa tuotetusta oluesta on vaaleaa lageria, mutta kirjo kattaa ison määrän muunkin tyylisiä oluita. Saksalainen keksintö, jossa on alkoholia yleensä noin 5 prosenttia.

Pale ale: Kattotermi lukuisille olutlajeille, joita yhdistävät raikas humalointi ja vaalea väri (vaaleankellertävästä meripihkaan). Alkoholipitoisuus on yleensä 4—6 prosenttia.

Pils: Pils on Tšekin Böömissä sijaitsevan Plzeňin mukaan nimetty vaalea pohjahiivaoluttyyli. Sille on ominaista kirkas, läpikuultava väri ja muita vaaleita lagereita vahvempi humalointi. Yleisimpiä oluttyylejä ja ensimmäinen laajan suosion saavuttanut pohjahiivaoluttyyli.

Red ale: Suomessa harvoin bongattu, väriltään punainen ale-olut. Ne ovat pääosin raikkaita ja miedosti humaloituja.