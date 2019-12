Frozen 2 on kasvanut katsojiensa kanssa lähes angstiseksi teiniksi ja antaa tilaa myös poikien tunteille, kirjoittaa Etelä-Saimaan elokuvakriitikko

Lauluja, tunteita ja spektaakkelia

Frozen 2 (Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Chris Buck ja Jennifer Lee. Käsikirjoitus: Jennifer Lee.

Suomenkielisissä äänirooleissa: Saara Aalto, Katja Sirkiä, Tero Koponen, Petrus Kähkönen, Markus Blom, Pasi Ruohonen.

Kesto: 104 min. K-7.

Kuuden vuoden takainen Frozen muodostui maailmanlaajuiseksi jättihitiksi. Varmasti jokainen vanhempi kävi lähellä psykoosia, kun Oscarin voittanut Let it Go (Taakse jää) päätyi loppumattomaan tehosoittoon.

Frozen oli ihailemisen arvoinen ihan senkin vuoksi, että elokuvan rakkaustarina keskittyi siskosten väliseen yhteyteen. Elokuvan pelastavat prinssit olivat lähinnä juonellisia harhautuksia tai koomisia kevennyksiä.

Frozenin jatko-osa jatkaa tarinaa. Sisarukset ovat nyt kasvaneet aikuisuuteen. Haaste tulee nyt mystisen maan kirouksesta, joka on vaarantaa kotirintaman. Edellisestä osasta ihastuttavan tehneitä kasvutarinoita ei ole nyt tarjolla. Juoni on suoraviivaisempi seikkailu.

Tarina kertoo lopulta henkisestä parantumisesta ja virheiden korjaamisesta.

Robert Lopezin ja Kristen Anderson-Lopezin kirjoittamat laulut ovat jälleen kerran lumoavia, vaikkei mitään Let it Gon tasoista hittiä saadakkaan. Elokuvan huippukohdaksi nousee Kristoffin esittämä kasarihenkinen balladi. Taustalauluja hoitavat porolauma. Elokuva on ottanut asiakseen tällä kertaa edustaa poikien tunteellista haavoittuvaisuutta.

Luvassa on suurta draamaa ja hullunkurisuutta. Kaikki hoidetaan varmaan Disney-tyyliin.

Tekijät ovat fiksusti tajunneet, että edellistä osaa rakastaneet lapset ovat nyt varttuneempia. Siksi elokuvan yleinen sävy on paljon aikuisempi. Tunteista puhutaan potut pottuina. Luvassa on sydänsärkyä ja melko vakavia pohdintoja ihmissuhteista.

Jopa visuaalinen tyyli on edellistä osaa synkempi. Kaamos pitää Frozenin maailmassa sisällään aidosti tuhoavaa voimaa.

Frozen 2 on kasvanut katsojiensa kanssa lähes angstiseksi teiniksi. Se antaa suurien balladien puhua puolestaan. Tarina kertoo lopulta henkisestä parantumisesta ja virheiden korjaamisesta. Frozen on yhä mitä parhainta katsottavaa nuorille tytöille. Näillä prinsessoilla ei ole mitään ongelmaa hoitaa haasteitaan.

Teknisesti huippu animaatio ei kaikista huippukohdistaan huolimatta aivan nouse uudeksi klassikoksi. Sen juoni on lopulta melko monimutkainen ja väkinäinen.

Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Komea animaatio. Laulut.

Huonoa: Turhan takkuinen juonikuvio.

Erityistä: Elokuvasta on myös dubattu saamenkielinen versio.

Frozen 2 saa ensi-iltansa 25.12. Finnkino Strandissa Lappeenrannassa elokuvaa esitetään joulupäivänä kello 14.30 (englanninkielinen näytös), 14.45, 15.45 (3D), 18.15 ja 18.25 (3D).