Hanuri soi LPR HC Festillä, kun Eläkeläiset tuo humpan Lappeenrannan punkfestareille

Eläkeläiset -yhtye esiintyy lappeenrantalaisella LPR HC Festilla ensi kesänä.

Festivaali julkisti yhtyeen ensimmäisenä esiintyjänä tulevasta artistikattauksestaan tiistaina Facebook-sivullaan.

Eläkeläiset on viiden hengen yhtye, joka soittaa suomeksi ja humpaksi käännettyjä ja sovitettuja tunnettuja kappaleita. Eläkeläisten kappaleita ovat esimerkiksi Elän humpalla, joka on yhtyeen versio Bon Jovin Living on a Prayer -hitistä, Orchestral Manoeuvres in the Darkin Enola Gayta coveroiva Päätön humppa sekä Mulla meni lujaa, Pelle Miljoonan Mulla menee lujaa -kappaletta lainaava laulu.

vuodesta 1993 toiminut Eläkeläiset on Suomen lisäksi kerännyt mainetta myös Saksassa.

LPR HC Fest järjestetään Lappeenrannassa Huhtiniemessä 7.–8. elokuuta. Festivaalin ennakkoliput tulevat myyntiin perjantaina.