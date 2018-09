Rakuunasoittokunta marssii päiväkotiin — lastenkonsertit ovat uusi avaus, jota kaikki vanhemmat eivät katsele hyvällä

Sotilassoittokunta toteuttaa lastenkonsertin ensi kertaa Etelä-Karjalassa. Osa päiväkotilasten vanhemmista on kuullut ideassa propagandaa.

Musiikkikapteeni Aino Koskela johtaa harmaapukuista joukkoa Tirikan päiväkodissa Lappeenrannassa. Rakuunasoittokunta marssii juhlasaliin Täyttä laukkaa! -musiikkisadun kenraaliharjoitukseen ja uuteen maailmaan.

Koskelalla on soittokunnan kapellimestarin sauva, mutta myös musiikkikasvatuksen oppiarvo ja sitä kautta kova kiinnostus tehdä jotakin lapsille, kuten lastenmusiikkikonsertti. Intoa lisää ensimmäisen oman lapsen syntymä.

— Lasten kanssa tekeminen on lähellä sydäntäni, ja lapsen myötä olen pohtinut, miten sotilasmusiikkia saisi vietyä ihan pienimmillekin, Koskela kertoo.

Tirikan kenraaliharjoituksen jälkeen orkesteri esiintyi päiväkotilapsille Haminassa torstaina ja heittää kaksi keikkaa Lappeenrannassa tänään perjantaina. Konsertit ovat loppuun varattuja.

— Lappeenrannassa on vähän sekä tarjontaa lapsille että matalan kynnyksen konsertteja, joissa ei ole tarvinnut pelätä etiketin mukaisen käyttäytymisen puolesta, Koskela perustelee.

Hän on seurannut lastenmusiikkitarjontaa vuoden 2016 alusta, jolloin aloitti Rakuunasoittokunnan toisena kapellimestarina Lappeenrannassa.

Itselleni tämä on vahvasti musiikkikasvatuksellinen projekti. — Aino Koskela

Rakuunasoittokunta on Itä-Suomen alueella esiintyvä 34-henkinen maavoimien orkesteri, jonka kotipaikka on Maasotakoulun yhteydessä Lappeenrannassa. Soittokunnan toiminta alkoi kaupungissa vuoden 2014 alussa, ja sen tehtävä on sekä kehittää että vaalia sotilasmusiikkia ja sen perinteitä.

Rakuunasoittokuntaan yhdistetty Karjalan sotilassoittokunta on konsertoinut lapsille aiemmin, mutta luurankotakeissa lastenmusiikkia ei ole luriteltu.

— Tavoite on soittokunnan tunnettuuden lisääntyminen. Lastenkonserttien kautta myös aikuiset kuulevat sotilasmusiikkia, ja orkesteri tulee tutummaksi.

Entä sitten soittajat? Mielikuva sotilasmusiikista on isänmaallisen jäyhä meininki. Miten rautainen askellus sovittuu esittämään Satu Sopasen ja Tuttiorkesterin esittämiä päiväkoti-ikäisten suosikkeja, kuten vaikkapa Viisi pientä ankkaa lähti leikkimään, Pupurock, Pikkuiset kultakalat tai Ihahaa?

— Osa innostuu aina uudesta, osa miettii sitä perinteisen toimenkuvan näkökulmasta, Koskela kuvaa idean vastaanottoa.

Hänen mukaansa muutosvastarinta suli viimeistään siihen, kun paketti upposi Tirikan lapsiyleisöön.

Kai Skyttä Täyttä laukkaa! -musiikkisadussa lapsiyleisö laulaa ja leikkii musiikin mukana päiväkoteihin etukäteen lähetettyjen nuottien avulla. Kuva Tirikan päiväkodin kenraaliharjoituksesta.

Lastenkonsertti Täyttä laukkaa! on musiikkisatu villistä ponista, joka haluaa oppia marssimaan. Poni ystävystyy sotilassoittokunnan kanssa ja opettelee musiikin avulla tahtimarssia paraatia varten.

Lastenlaulujen ohella konsertissa on perinteistä sotilasmusiikkia, kuten Marsalkan hopeatorvet ja ratsuväen perinnemarssi Ratsuväen kutsu. Kun soittokunnan tehtävänä on maanpuolustushengen ylläpito, niin kaikuuko sävelissä myös aivopesu?

— Itselleni tämä on vahvasti musiikkikasvatuksellinen projekti, Koskela kertoo.

Hän kuitenkin sanoo, että osa vanhemmista on pitänyt sitä propagandana, eivätkä ole halunneet soittokuntaa päiväkotiin tai lapsia konserttiin.

Täyttä laukkaa! -konsertteja on toistaiseksi sovittu esitettäväksi aiemmin mainitut kolme.

— Tuntuu, että olisi mukava kiertää myös muualla Suomessa, kapellimestari totesi heti Tirikan innoittavan kenraaliharjoituksen jälkeen.

Täyttä laukkaa! avaa Rakuunasoittokunnan syyskauden. Lastenkonserttien jälkeen ohjelmistossa on kaksi julkista esiintymistä Etelä-Karjalassa: puolustusvoimien 100-vuotisjuhlakonsertti Sisulla ja sydämellä 16. lokakuuta ja Sotien sankaritarinoita 21. marraskuuta, jotka ovat Lappeenranta-salissa.

Varsin vähäisen tarjonnan taustalla on puolustusvoimien säästöpaine. Soittokunnat esiintyvät ensisijaisesti omille joukoille ja omissa tilaisuuksissa.