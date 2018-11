Näyttelyarvio: Rajan tuntumassa asuva Pirjo Tikkinen on taitava valon kuvaaja, jonka maalauksissa on herkkää runollisuutta

Kuvataiteilija Pirjo Tikkinen on tuonut Lappeenrannan näyttelyynsä monipuolisen otannan tuotannostaan: maalausta, keramiikkaa, valokuvaa. Kokonaisuus on hallittu ja sen osaset tukevat toisiaan.

Taiteilija kertoo maalaustensa lähtökohtana olevan kirjailija Linda Olssonin ja Karin Boyen tekstit ja niiden tunnelmat. Kieltämättä etenkin maalauksissa on herkkää runollisuutta ja hienovireisiä sävyjä — ne ovat kuin kuvallista lyriikkaa, väripinnoiksi muuttunutta kerrontaa.

Keramiikassa on samaa ajan patinaa, elämän kulumisen makua.

Tikkinen on taitava maalari. Värit kerrostuvat toisiinsa lomittuviksi pinnoiksi ja muodostavat näin sävykkäitä aikakerrostumia. Keramiikassa on samaa ajan patinaa, elämän kulumisen makua. Sympaattiset keramiikkatalot saavat kupeisiinsa halkeamia, puiden silhuetteja, lähtöä odottavan polkupyörän.

Varsin vaikuttava kokonaisuus on myös sarja, jossa naisen vartalon yläosa on vangittu takaapäin, materiaalina mattakuparilasitettu savi. Ihon ja koko hahmon olemusta hallitsee pinnan säröisyys kivun ja tuskan ilmentymänä.

Tikkinen asuu aivan itärajan tuntumassa. Hänen ikkunastaan avautuu näkymä Tyrjän järvelle, vastakkainen ranta on jo Venäjän maata. Tämä antaa runojen ohella kiehtovan elementin töille. Näkyykö rajan läheisyys maisemassa?

Ei varsinaisesti, kertoo taiteilija, mutta ison järven rauha ja valon jatkuva vaihtelu veden pinnalla on hieno lähtökohta työskentelylle. Tämän voi kieltämättä aistia maalauksissa ja niiden sävyissä. Tikkinen on kieltämättä taitava valon kuvaaja, olipa tekniikkana sitten öljy tai valokuva. Komeita valokuvia on postikortteina sekä esillä että ostettavina näyttelyssä.

Tyylikäs näyttely ja toteutukseltaan harvinaisen monipuolinen.

Seppo Paajanen

Pirjo Tikkinen Seppo Paajanen näkee Tikkisen maalauksissa herkkää runollisuutta ja hienovireisiä sävyjä.

Hyvää: Varmaotteinen taiteilija hallitsee useat tekniikat

Kehitettävää: —

Erityistä: Korutaidepuolella on Elina Honkasen töitä, joissa tutkaillaan muistoja ja kertomuksia.