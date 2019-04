Kun Touko Hujanen aloitteli uraansa valokuvaajana Savon Sanomissa, hän kohtasi tyrmäävän näyn.

Mummoja kylpemässä yrttisaavissa. Mummoja käsin tehdyissä hatuissa. Mummoja kupparin käsittelyssä.

— Veri vaan roiskui.

Savolainen perinnepäivä vuonna 2007 oli eksoottisinta, mitä Hujanen on tähän päivään mennessä nähnyt.

Sen jälkeen free-kuvaajan työnantajia ovat olleet muun muassa The New York Times, Esquire, Time, Suomen Kuvalehti, Image, Helsingin Sanomat ja Veikkauksen asiakaslehti X (ent. Raymond).

Metsäperhe ja muita palkittuja

32-vuotias Hujanen kastui palkintosateessa maaliskuussa, kun Suomen kuvajournalistien yhdistys jakoi tunnustuksia viime vuoden töistä.

Helsingissä asuva Hujanen palkittiin vuoden kuvajournalistina.

Lisäksi hän voitti reportaasisarjan, otti vuoden henkilökuvan ja sai kaksi kunniamainintaa. Ne tulivat urheilukuvasarjasta ja kuvaesseestä.

Touko Hujanen Kunniamaininnaan saaneeseen Suomalainen paratiisi -sarjaan Hujanen kuvasi suomalaisia kylpylöitä - ja kylpijöitä, kuten Seppo Roivainen.

Reportaasisarjassa voiton toi Metsäperhe. Sitä varten Hujanen kuvasi Lasse Nordlundin ja Maria Dorffin elämää Pohjois-Karjalassa Valtimolla.

Dorff ja Nordlund ovat lastensa kanssa liki omavaraisia. He elävät lähes ilman rahaa ja saavat kaiken tarvitsemansa luonnosta, jota he haluavat suojella.

Pariskunta avaa Valtimolle omavaraopiston vuonna 2020.

Hujanen asui perheen kanssa neljänä eri vuodenaikana. Hän keskittyy klassisiin reportaaseihin.

— Niissä mennään jonnekin ja katsotaan, mitä siellä on. Se ei oikeastaan ole työtä vaan elämäntapa.

Touko Hujanen Touko Hujanen kuvasi Lasse Nordlundia ja Maria Dorffia jokaisena vuodenaikana sarjaan Metsäperhe.

Tulossa myös kirja

Metsäperheen parissa vietetty aika näkyy Hujasen elämässä tällä hetkellä monella tavalla. Nordlundin ja Dorffin elämästä kertovat kuvasarjat Metsäperhe ja Talkoot ovat esillä Poliittisen valokuvan festivaaleilla.

Hujanen työstää toimittaja-kirjailija Antti Salmisen kanssa Lasse Nordlundin elämäkertaa.

— Kuvaan ensi vuonna omavaraopiston kurssien käynnistymistä. Kirja ilmestyy ehkä vuonna 2021.

Hujanen oli ollut ekologisesta elämästä kiinnostunut jo ennen Metsäperhettä. Nordlundin valinnat kasvattivat mielenkiintoa.

— En ollut nähnyt ennen niin pitkälle vietyä elämäntapaa.

Suunnan muutos näkyy jo sekä Hujasen aiheissa että työtavoissa. Hän on lopettanut työmatkalentämisen.

— En voi vain raportoida ilmastonmuutoksesta. Sen täytyy jotenkin vaikuttaa minun omaan toimintaanikin. Kun on kysytty, lähdenkö Italiaan keikalle, minun on täytynyt sanoa ei.

Touko Hujanen Maria Dorff tuli Pohjois-Karjalaan tutkimaan omavaraistaloutta. Hänen tutkimuskohteensa oli Lasse Nordlund. Nyt pari elää yhdessä Valtimolla.

Linssi kohti Venäjää

Hujasen työtä on ajatella katsojalle, mikä maailmassa on tällä hetkellä olennaista.

— Boreaalinen vyöhyke, mytologiselta nimeltään taiga, on seuraavat 30 vuotta maailmanpoliittisesti tärkein aihe. Jos ilmasto lämpenee kolme astetta, ruuantuotanto tulee täysin riippuvaiseksi boreaalisesta vyöhykkeestä. Se on valtavan iso asia.

Niinpä Hujanen aikoo keskittyä töissään ainakin hetkeksi pohjoisen havumetsävyöhykkeen tulevaisuuteen. Hänen linssinsä kääntyy seuraavaksi kohti Venäjää.

— Venäjän maatalousministeriö on jo vuonna 2016 sanonut, että vilja on uusi öljy. Venäjä on vallannut nopeasti maailman vehnämarkkinat.

Touko Hujanen Uuden Maan Sanomat (2014). Hujanen matkusti kesällä 2014 sattumanvaraisiin paikkoihin, muun muassa Espoon Nuuksioon. Kuva kahdesta uimarista on otettu veden alla hyvin kirkkaassa lammessa.

Uuden Maan Sanomat ilmestyy kerran vuodessa

Hujasen ajattelua on muokannut Metsäperheen lisäksi kuvareportaaseihin keskittyvä Uuden Maan Sanomat. Hän tekee lehteä yksin.

Uuden Maan Sanomat ilmestyy kerran vuodessa. Sen kuudes numero ilmestyy tällä viikolla. Painosmäärä on ollut noin 500 kappaletta.

— Olen aikaisemmin tehnyt keikkoja rahoittaakseni oman sanomalehden tekemistä. Nyt olen alkanut tehdä työtä niin kuin tekisin sanomalehteä.

Hujanen ei tyydy vain odottamaan valmiita toimeksiantoja. Hän ottaa kuvia, jotka julkaisee esimerkiksi sanomalehdessä tai galleriassa. Hän saattaa ottaa ventovieraat mukaan lehden tekoon.

— Yhdessä vaiheessa minulla oli auto ja polkupyörä, joilla sanomalehden toimitus ajeli ympäriinsä. Tein lehteä gallerioissa, joissa ihmiset saattoivat kävellä sisään ja osallistua.

Tapa saattaa olla hänelle se oikea.

— Esimerkiksi Metsäperhettä ei ole julkaistu lehdessä. Siinä ei ole takana taloudellista ansaintalogiikkaa. Ja palkintoja alkoi tulla.

Tänä vuonna Uuden Maan Sanomien teemana on rakkaus.

Touko Hujanen Soacha (2011). Touko Hujanen seurasi Kolumbian pääkaupungin Bogotan lähiössä Soachassa poikajengiä. Yksi pojista alkoi yllättäen esitellä asettaan kesken juhlien.

Uraan on mahtunut myös vaaran tuntua

Kerran hän oli työmatkalla toimittaja Olli Seurin kanssa. Hujanen on dokumentoinut Kolumbian konfliktia useilla juttukeikoilla.

Vuosikymmeniä kestäneessä konfliktissa taistelivat armeija, hallituksen tukemat paramilitaarijoukot, huumejengit ja sissiryhmät. Sen vaikutukset näkyvät maassa edelleen, vaikka Kolumbian hallitus ja vasemmistolainen sissijärjestö Farc solmivat rauhansopimuksen vuonna 2016.

Hujanen ja Seuri lähtivät laittomalle kultakaivokselle, joita Kolumbiassa on paljon. Niitä pitävät yllä eri aseelliset ryhmät.

— Siinä me olimme, kaksi valkoista jätkää veneessä, kun poliisit tulivat hakemaan meidät pois.

Poliisin käsiin joutuminen ei ollut pikkujuttu: Kolumbia tunnetaan paitsi kahvista myös korruptiosta.

Onneksi Hujanen oli valppaana.

— Olin kuvannut ylimääräisen muistikortin täyteen nonsensea, merkityksettömiä kuvia. Vaihdoin sen kameraan ja laitoin kamerassa olleen muistikortin povitaskuun.

Kaksikkoa pidettiin asemalla monta tuntia. Poliisit kävivät kaikki Hujasen kuvat läpi.

Povitaskuun he eivät katsoneet.

Touko Hujanen Poliittisen valokuvan festivaaleilla Helsingissä: Metsäperhe Suomen valokuvataiteen museossa 26. toukokuuta asti ja Talkoot Pertin Valinta sekotavarakauppa & galleriassa 17. huhtikuuta asti.