Miten pitää kiinni vappuperinteistä? Kuuntele vaikka tallenne Kaukaan laulumiesten vappukonsertista

Kaukaan laulumiesten perinteinen vappukonsertti peruttiin koronaviruksen vuoksi. Hätä ei kuitenkaan ole tämännäköinen, sillä tästä voit kuunnella aiemmin verkossa julkaisemattoman tallenteen vappukonsertista.

Konsertti on taltioitu Lappeenranta-salissa vuonna 2009. Yhtä kertaa lukuun ottamatta laulumiesten perinteinen vappukonsertti on esitetty siellä.

Antti Vuorela Kaukaan laulumiehistä kertoo, että alkujaan tallenne tehtiin omaan käyttöön. Se julkaistaan nyt Etelä-Saimaan verkkosivuilla, jotta perinnettä saadaan edes jollain tavalla pidettyä yllä.

– Vietetään niin normaalia vappua kuin tällä hetkellä on mahdollista. Ainut, mihin ei voida vaikuttaa, on väliaikatarjoilu, Vuorela heittää.

Vuorelan mukaan luvassa on perinteistä mieskuorolaulua a cappellana, eli ilman säestystä. Kappaleet on valittu niin, että tarjolla on jotain vähän jokaiseen makuun.