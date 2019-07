Jäppilänniemen taidetie on sen verran erikoinen paikka, että se pääsee telkkariin — Egenlandin kuvausryhmä piipahti Tuomo Tontin ladolla

Jäppilänniemen taidetiestä tuli osa Egenland -ohjelman kolmatta tuotantokautta. Imatra on syöpynyt sarjan toisen ohjaajan, Jouko Salokorven mieleen, sillä hän pääsi kaupungissa sanomaan Agostinille päivää.

Jännittikö, Tuomo Tontti?

— No ehkä pikkuisen, toteaa Jäppiläntien varressa Imatralla asuva mies.

Hän on antanut tien varrella olevan latonsa taidetien käyttöön ja pian sana siitä leviää paljon nykyistä kauemmas. Sillä Yleisradion Egenland -työryhmä kävi keskiviikkona kuvaamassa Tontin latoa, Jäppilänniemen taidetietä ja sen tekijöitä.

Milloin tämä jakso tulee ulos?

— Ei tiedetä vielä. Joskus alkuvuonna, mutta jaksojen järjestyskään ei ole vielä selvillä, kertoo verkkotoimittaja Eva Pursiainen.

Egenland-sarjan kolmatta kautta kuvataan parhaillaan, mutta Imatralla sen tunnuksin varustettu pikkubussi liikkuu nyt ensimmäistä kertaa. Ohjaaja Jouko Salokorvelle seutu on kuitenkin tuttua. Hän kävi Imatralla jo kauan sitten, sillä hänen äitinsä oli ammatiltaan toimittaja.

— Hän oli täällä työkeikalla Imatran ajojen aikaan. Olimme varikolla ja minä pääsin sanomaan Giacomo Agostinille päivää, hän muistelee, ja hänen eleistään näkee että ratamoottoripyöräilijän tapaaminen oli kertakaikkisen käsittämättömän hieno juttu.

Myös Etelä-Karjalassa sarja on käynyt jo aiemminkin, sillä jo aiempina vuosina sarjassa on esitelty Pulsan asema ja Parikkalan patsaspuisto.

Tämän vuoden huhtikuussa ohjelma vieraili myös Lappeenrannan Nuijamiehessä, ja leikkauspöydällä siellä kuvattu materiaali päätyy samaan jaksoon Jäppilänniemen kanssa. Samoin Mikkelissä pidettävät suolentopallon MM-kisat, johon ohjelmantekijät seuraavaksi suuntaavat.

Sillä paitsi kulttuuriohjelma, Egenland on myös matkailuohjelma. Sen tarkoituksena on esitellä kaikenlaisia ei-kaikkein-tunnetuimpia suomalaiskohteita, joista ohjelmalle vinkataan. Joskus kohteista vinkkaavat niiden pitäjät tai tekijät itse, ja joskus jotkut aivan muut.

Toistaiseksi ohjelmalle on vinkattu kiinnostavista kohteista noin 4 000 kertaa — tosin osa vinkeistä käsittelee samoja kohteita.

— Lempiehdotukseni on tämä: eräs ihminen kirjoitti, että mainitsen teille lempipaikastani, mutta en kerro mikä sen on tai missä se on, koska en tahdo kenenkään muun löytävän sitä, Salokorpi nauraa.

Piia Kaskinen Jäppilänniemen Taidetiellä saattoi kuvata melko rauhassa.

Ohjelman on tarkoitus tuoda nähtäville hauskoja, omituisia, kummallisia ja omintakeisia asioita ympäri maata. Sekä ihmisten lempipaikkoja, erikoisia nähtävyyksiä ja tyyppejä. Sillä kekseliäisyys ei ole paikkaan sidottua, Pursiainen muistuttaa.

— Vaikka Etelä-Suomessa on eniten ihmisiä ja siten myös eniten ideoita, niin pienillä paikkakunnilla tulee monesti sellainen olo että vitsi, mitä voimavaroja täällä on ja millaisia asioita ihmiset keksivätkään. Vaikka jotain asiaa alkujaan vain ihmeteltäisiin, niin lopulta ihmettelystä voi kasvaa koko paikan yhteinen juttu.

Egenland on myös läpileikkaus suomalaisiin, Salokorpi miettii, sillä se haastattelee tavallisia ihmisiä julkkisten sijaan. Ja kyllä, me olemme hieman erilaisia eri puolilla maata.

Jonkinlaiset heimorajat näkyvät esimerkiksi ihmisten puheessa ja mentaliteetissa, ohjaaja pohtii.

— Lisäksi itä- ja länsi-Suomea halkoo myös tilliraja, jossa kohtaavat slaavilaiset ja Ruotsin suunnasta tulleet vaikutteet. En vielä ihan tarkkaan tiedä että missä se kulkee, mutta se on samantyylinen kuin Eurooppaa halkova viini- ja oliiviöljy – vs. olut ja makkara -raja.

Viini ja oliiviöljy — olut ja makkara -raja on muodostunut sinne, jossa roomalaisten valtakunta muinoin pohjoisimmillaan levittäytyi. Siellä se kohtasi germaanien makkarat ja oluet.

Jäppilänniemen taidetie valikoitui mukaan osin autenttisten, osin yhteisöllisten ja osin maantieteellisten syiden takia.

— Haluamme tuoda esiin sellaista kulttuuria, jonka ihmiset määrittelevät itse, ylhäältä annetun sijaan. Tämä kuulosti hauskalta kohteelta, sillä tämä on omasta yhteisöstä lähtenyt idea. Ihmiset ovat itse päättäneet että haluavat tehdä tällaisen. Ja vaikka taidetie on ollut olemassa jo 16 vuotta, sitä ei oltu vielä kovin isosti dokumentoitu, kertoo Pursiainen.

Piia Kaskinen Ruokahetki Jäppilänniemessä. Vasemmalla juontajat Hannamari Hoikkala ja Nicke Aldén, kuvaaja Rasmus Tåg ja kuvaaja Axel Nordman. Pöydän päässä ohjaaja Jouko Salokorpi, oikealla ääniteknikko Björn Knif ja toimittaja Eva Pursiainen.

Egenland-ohjelma sai alkunsa Yle Teema ja Yle Fem -kanavien yhdistyessä. Heräsi ajatus sellaisen kaksikielisen kulttuuriohjelman tekemisestä, joka ei ole makasiinityyppinen ja jota voi tehdä useamman kauden verran.

Katsojamäärät ovat kasvaneet pikkuhiljaa, niin että nyt ohjelma jo tiedetään.

— Kesäkuun jaksojen keskiarvo oli 341 000 katsojaa. Se on nykyään tosi iso määrä, Salokorpi sanoo.

Ohjelma on kyllä herättänyt myös kriittistä palautetta. Mutta toistaiseksi vain yhdestä asiasta ja muutamalta ihmiseltä. Nimittäin oikeakielisyydestä. Että mitenniin ohjelman nimi voi olla Egenland? Ruotsinkielinen land -sanahan on ett -sukuinen, eikö nimen siis pitäisi olla että Egetland, Oma maa?

Pursiaisella on asialle selitys. Ohjelman nimi ei tarkoitakaan omaa maata, sillä ruotsiksi sana egen tarkoittaa omintakeista. Suomennettuna sarjan nimi voisi siis olla vaikka Omintakeinen maa, Kummallinen maa.