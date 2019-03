Aatu Raitala palasi pariksi vuodeksi juurilleen Lauritsalaan. Koomikon ahdistus on kanavoitunut huumoriksi omaan settiin. Lappeenrannassa on tehty stand upia useissa tiloissa, eikä Sikahauska-klubin voittanutta vielä ole. Sen MC Panu Kärri pitää Nuijamiestä hyvänä paikkana komiikalle.

Aatu Raitala seisoo Nuijamiehen edessä. Stand up -koomikko kävi lapsena nauramassa elokuvateatterissa Turhapuroille ja tuo nyt kavereineen itse kirjoitettua huumoria kulttuuritilaksi muuttuneen paikan lavalle.

Leffamuistot ovat lämpimiä, samoin tuoreimmat kokemukset viime syyskuulta, kun Raitala nousi Nuijamiehen lavalle ensimmäistä kertaa.

— Fiilis oli leppoisa ja katsojat hyvin tarjolla esiintyjälle, koomikko kertoo Naura vaan! -kiertueen keikasta Ali Jahangirin ja Heikki Viljan kanssa.

Onnistuneen illan jälkeen alkoi aatos itää, ja sitä satoa on tarkoitus nyt niittää, kun Nuijamies alkaa pyörittää stand up -klubia lauantaina.

Pitää seisoa juttujen takana ja tietää, mistä puhuu. — Aatu Raitala

Stand up -keikat ovat olleet syyskuussa 2018 uudesti syntyneen Nuijamiehen suosituimpia iltoja.

Raitalan roolina kevääksi buukatuilla kahdella Nuija-klubilla on iltojen isännöiminen. Siihen marraskuusta 2011 lähtien komiikkaa tehnyt mies on kouliintunut. Hän houstaa Helsingissä kolmea eri klubia, englanninkielinen Comedy Idiot, Paukutus ja Takakeno, ja pendelöi niiden lisäksi Kuopiossa isännöimässä yhtä klubia.

Rooli on klubien onnistumisen elinehto.

— MC käynnistää homman, luo pohjan ja pitää menoa yllä. Jos esiintyjällä ei ole ässämeininki, niin kun isäntä pitää yleisön tyytyväisenä tavoite, hauska ilta, voi toteutua.

Raitalalle MC-työt ovat merkinneet ammatillisesti paljon. Keikkojen määrä on lisääntynyt, ja kontakti yleisöön on parantunut.

— Se on vienyt läsnäolon uudelle tasolle, kun lähtee nollasta ja ottaa ihmiset mukaan.

Isäntänä Raitala on myös buukannut Nuija-klubin koomikot. Lauantaina pääesiintyjänä on Iikka Kivi, mutta kolme muuta, Tuula Kolehmainen, Niko Metsäkylä ja Aki Puolakka, ovat esiintyneet harvemmin Lappeenrannassa.

— He ovat kiinnostavia nousevia kykyjä ja hyviä esiintyjiä, joiden kanssa olen tehnyt paljon keikkaa ja jotka usutin tulemaan tännekin.

Puolakan Raitala mainitsee myös mainioksi MC:ksi, kun kysyy esimerkkejä.

Jussi Nahkuri Aatu Raitala osallistui Naurun tasapaino -ohjelmaan vuonna 2014. Koomikon keikkamäärä ja -paikkojen koko on kasvanut sen jälkeen, ja hän elättää nykyisin itsensä stand upilla.

Koomikko on syntynyt ja kasvanut Lauritsalassa. Kotiin ei voi vanhan sanonnan mukaan palata, mutta Raitala on kokeillut sitä viime syksystä, kun hänen puolisonsa Sirpa Riuttala aloitti työn Lappeenrannan kaupunginteatterin ohjaajana.

— Aika jänskää on ollut. Ja välillä ahistanut aivan helvetisti. Paikkaan liittyy paljon todella lämpimiä muistoja ja toisaalta taas pettymyksiä.

Raitalan ja Riuttalan muuttokuormassa olivat pian 7-vuotias tytär ja 4-vuotias poika, ja perheen vuokrakoti sijaitsee Raitalan lapsuudenkodin lähistöllä.

— Ite on taapertanut siellä, ja nyt omat junnut menevät samoissa maisemissa, hän ihmettelee.

Vanhasta muistista on muovautunut jo tuttu rutiini: junnut tarhaan, kirjeenvaihtoa sähköisesti ja Lauritsalan uimahallille.

— Siellä sitä pyöri koululaisenakin, kuntosalilla käymistä harrastava Raitala tokaisee.

Illat isä viettää lasten kanssa, loppuviikot omilla keikoilla.

Arttu Muukkonen Aatu Raitala roustasi muusikko Jouni Hynystä Kehruuhuoneella tammikuussa 2018. Kulttuuri- ja tapahtumakeskus on yksi niistä paikoista, joiden toimivuutta Sikahauska-klubi on Lappeenrannassa kokeillut.

Perhe on ollut Raitalan komiikan alkujuuri, ja nyt paluu juurille on alkanut kuulua materiaalissa.

— Naaman edessä tapahtuvasta sen pitää lähteä. Jos heittää viisi keikkaa viikossa, pitää seisoa juttujen takana ja tietää, mistä puhuu. Ei sitä muuten jaksa paukuttaa.

Yksittäinen juttu muuttuu keikkailun myötä, ja sen näkökulma voi vaihtua. Se myös kääntää yksityistä ahdistusta yleiseksi nauruksi.

— Sehän sitä hommaa on.

Toimiva tila on komiikan elinehto

Nuijamies rakentaa klubipalettia tutulla materiaalilla. Kulttuuritilassa on jazzklubi kuten Lampulla, stand up -klubi mukailee Old Cockin Sikahauskaa ja päiväkirjoja luetaan pian Nostalgiailloissa kuin Satamatie 6:ssa.

Varpaille astumisen sijasta ainakin stand upissa kyse on kiinnostavasta sisällöstä ja sopivasta tilasta.

— Baari on monelle esiintyjälle liian pieni ja Lappeenranta-sali puolestaan liian iso tila, Panu Kärri ajattelee.

Eteläkarjalaiset esiintymistilat ovat tuttuja Kärrille. Hän on vetänyt Sikahauska-klubia vuodesta 2005 ja järjestänyt samannimistä festivaalia vuodesta 2007, ja hyödynsi Nuijamiestä festarin käytössä tammikuussa.

— Tila on salimainen muttei liian massiivinen, Kärri muotoilee.

Esimerkiksi Kehruuhuone vetää suurin piirtein saman verran yleisöä kuin Nuijamies, mutta sen neliömäistä tilaa ei ole rakennettu esiintymisiä varten.

Jazz ei vielä ole löytänyt yleisöä Nuijamiehessä, eikä nostalgiailloista toistaiseksi tiedä, mutta stand up -tapahtumat ovat olleet Nuijamiehen suosituimpia iltoja.

Otto Ponto Panu Kärri on tuonut stand upin Lappeenrantaan. Kuvassa Kärri esiintyy tammikuussa 2015 Old Cockin Cavessa, josta Sikahauska-klubi on siirtynyt isompiin tiloihin alakertaan.

Komiikalle riittää Lappeenrannassa kuulijoita, siitä löytyy konkreettinen esimerkki neljän viikon takaa, kun Ali Jahangirin sooloesitys myi Nuijamiehen täyteen ja samaan iltaan osuneen Stand up -tulokkaiden kiertueen yleisössä Old Cockissa istui sata katsojaa.

Uuden omistajan myötä stand up ja Sikahauska muuttivat Old Cockissa kerrosta alemmaksi ja uuteen tilaan, jonka toimivuus tuli Kärrin mukaan testattua tammikuisilla festivaaleilla.

— Laji elää ja kuolee tilassa. Kukon hyvät tilat ovat Sikahauskan elinehto.

Lappeenrannassa on Sikahauskan aikana nähty ja koettu erilaisia stand up -klubeja. Niko Kivelän luotsaamia All star -klubeja oli entisessä kaupunginteatterissa vuosina 2008—2013. Giggling Marlin puolestaan toi kaupunkiin Sami Hedbergin Sam’s Comedy Club -konseptia syksyllä 2014, ja Amarillolla oli muutama klubi-ilta keväällä 2018.

— Yökerhot eivät aina ole optimaalisia tiloja stand upille, Kärri toteaa.

Nuija stand up! kulttuuritila Nuijamiehessä 30.3. kello 19. K18.