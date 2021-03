Merja Ranta kaipaa tanssilavoille yleisön eteen – Imatralainen laulaja julkaisi kaksi uutta kappaletta, joista toiseen sanat on tehnyt serkkupoika Matti Penna

Vaikka Merja Ranta on hiljalleen vähentänyt keikkailua vuosien mittaan, hän kaipaa juuri nyt tanssikansan pariin. Kontakti yleisön kanssa on tekemisen suola, eivätkä Youtubeen laitettavat videotallenteet käy keikan korvaajista.

Vaikka imatralainen laulaja Merja Ranta ei juuri nyt pääse viihdyttämään tanssikansaa musiikillaan livenä, hiljaiseloa hän ei vietä.

Ranta on juuri julkaissut Spotify-palveluun kaksi uutta kappaletta, Syksyisenä aamuhetkenä ja Anna mun jäädä.

Rannan pöytälaatikosta löytyy valmiita kappaleita vaikka useamman pitkäsoiton tarpeiksi, eikä sellaisen tekeminen ole poissuljettua.

– Kaikki on tietenkin mahdollista. Katsotaan nyt, kuinka nämä uudet kappaleet löytävät kuulijoita. Niin mukavaa kuin se onkin, studiotyöskentely ei valitettavasti ole ilmaista, Ranta naurahtaa.

Sävellykset Rannan omasta kynästä

Merja Ranta on säveltänyt molemmat uudet kappaleet itse. Uusista kappaleista Syksyisenä aamuhetkenä on Rannan oma suosikki.

– Kappaleen teksti on serkkupoikani Matti Pennan kynästä. Hän on julkaissut runokirjoja, ja niitä lukiessani jotkut runot vain lähtevät soimaan. Tämä teksti on positiivinen, ja se vain iski minuun kovasti. Kappale lähti syntymään kuin itsestään, Ranta kertoo.

Anna mun jäädä -kappaletta on hauduteltu jo kunnon tovi.

– Siihen Pirkko Kari teki tekstin ja hän kysyi, että tulisiko minulta säveltä. Sehän tuli, mutta kappale vain jäi johonkin. Se siis tehtiin vuonna 2008. Jossain vaiheessa tätä laulua tapailtiin bändissäni soittavan kitaristi Topi Hartikaisen kanssa, mutta nyt se jotenkin tuli kunnolla mieleen. Tämä kappale on toisen uuden laulun tavoin vähän erilainen kuin musiikkini yleensä, ja se päätettiin sovittaa tähän päivään sopivaksi, Ranta taustoittaa.

Hartikaisen lisäksi Rannan Harmony-orkesterissa soittaa Pasi Suikkanen (koskettimet). Levyllä ovat heidän lisäkseen mukana myös Terho Nevalainen (basso) ja Janne Pätilä (rummut).

Jos tilanne sallii, kesällä keikkaillaan taas

Merja Rannan ura laulajana alkoi 1970-luvun puolivälin tienoilla. Sittemmin Ranta on hiljentänyt keikkailutahtiaan oma-aloitteisesti, joten korona ei tuonut mullistavaa muutosta tullessaan.

Hän laulaa myös Imatran Immet -kuorossa, jonka harjoitukset on jo aikoja sitten siirretty verkkoon.

– Olinhan minä jossain vaiheessa muka lopettamassa keikkailun kokonaan. Sitten se meni kuitenkin niin, että päätin tehdä keikkoja tässä lähellä, jos joku tarvitsee.

Tarvitsijoita on riittänyt. Esimerkiksi viime kesänä koronan suvantovaiheen aikana Ranta ehti esiintyä Ruokolahdella Alppimajassa ja Käpälämäessä, sittemmin myös Lappeenrannassa ja Imatran kylpylässä.

– Keikoille on ikävä tanssittamaan yleisöä. Se kontakti ja vuorovaikutus ihmisten kanssa on niin tärkeää. Viime kesänä tehtiin muutama biisi videolle ja laitettiin ne Youtubeen. Ei se ole yhtään sama asia kuin keikoilla käyminen, Ranta huokaa.

Jos tilanne sallii, ensi kesälle on tiedossa esiintymisiä.

– Jotain ihan varmaakin on ja sitten sellaisia, missä olen tottunut esiintymään viime vuosina. Niihin varmastikin keikka tulee, jos vain tapahtumia voidaan järjestää.