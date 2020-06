Kotiteollisuus palaa livelavoille Joutsenossa, Sound of Divas on yksi Linnoituksen kesäteatterin vetonauloista – Keikoille pääsee säännöllisemmin elokuussa, mutta Nuijamies vapautuu rajoituksista ehkä vasta lokakuussa

Elävä musiikki etsii uomia höllentyvien koronarajoitusten lävitse. Terassi- ja muut trubaduurikeikat käynnistyivät heti kesäkuun alusta, ja Imatran big band camp sekä Luumäen Rocklake Picnic palauttavat livemusiikkia isomman yleisön korviin tällä viikolla.

Se on mahdollista ulkona, sisätiloissa turvaväli- ja muut rajoitukset pitävät keikat kurissa lokakuulle.

Esimerkiksi Nuijamies joutuu todennäköisesti perumaan syyskuulle jo sovitut keikat, jos sisätiloja koskevat säädökset eivät muutu.

Entiseen elokuvateatteriin saa nykyrajoitusten perusteella ottaa 75 ihmistä. Määrä ei mahdollista taloudellisesti järkevien ja kannattavien tapahtumien järjestämistä.

Nuijamiehessä ensi kertaa vuosi sitten järjestetty Kumaus on festivaalin Facebook-sivun mukaan peruuntunut ja siirtyy vuoteen 2021.

Toinen taidemusiikkitapahtuma, Lemin musiikkijuhlat, kertoi jo aiemmin karsivansa konsertteja ja myyvänsä niihin vain rajoitetusti lippuja.

Rajoitukset vaikuttavat kevätkautensa maaliskuussa peruneeseen Lappeenrannan kaupunginorkesteriinkin (LKO). Orkesterin kausi alkaa elokuussa kolmella konsertilla Lappeenranta-salissa, ja koko syksyä säätelee sekä turvavälien huomioiminen että konserttien soittaminen ilman väliaikaa yleisön turvallisuuden edistämiseksi.

Marleena Liikkanen Konserttimestari Elias Lassfolk johdattelee kaupunginorkesterin syyskauden alkuun. Kuva syyskuulta 2019.

Ulkotiloissa elävällä musiikilla on helpompaa, ja isoja konserttitapahtumia nousee ainakin Lappeenrantaan.

Homman käynnistää joutsenolaisen jalkapallojoukkueen Kultsun tukitapahtuma, jossa Kotiteollisuus roudaa ämyrinsä Joutsenon keskuskentälle. Seura on ehtinyt jo treenata yleisötapahtumia futispeleissä, ja saadut opit ovat käytössä myös keikalla.

Koko konserttisyksyä säätelee turvavälien huomioiminen.

– Yleisö on tarkoitus lohkoa sektoreihin, anniskelupisteitä, järjestyksenvalvojia ja vessoja on paljon, ja myös kentän päärakennusta on mahdollisuus hyödyntää, Kultsun markkinoinnista vastaava Satu Heikkanen kertoo.

Varovaisuuden puolesta puhuu sekin, että järjestäjien yleisökatto on 500, vaikka sektoroinnilla saisi lippuja myyntiin enemmän.

Kuvakaappaus kulttuuritila Nuijamiehen lähetyksestä Kotiteollisuus on heittänyt useita striimattuja keikkoja viime aikoina, mutta nousee jo parin viikon päästä livekeikan lavalle. Kuvakaappaus huhtikuun livestriimistä Nuijamiehestä, jonka syksyn aloitus saattaa venähtää suunnitellusta, jos koronarajoitukset säilyvät nykyisellään.

Enemmän keikkoja loppukesästä

Säännöllisempiä livekeikoista tulee, kun Kehruuhuone käynnistää Linnoitus Live -sarjansa heinäkuun lopussa.

Tapahtumia on vähintään kerran viikossa, ja niistä toistaiseksi julkistettuja on kolme: Linnoitus Live -brändin koeponnistuksena viime kesänä onnistuneesti toiminut ja Lappeenrannan kesäteatterin lehterit täyttänyt paikallisten laulajien ja soittajien Sound of Divas -kombo, pianisti Iiro Rantalan, trumpetisti Jukka Pekon ja laulaja Eino Grönin trio sekä televisiosta tutun Suomilove-formaatin harvoin maakuntiin jalkautettu konsertti, jonka solisteina laulavat Osmo Ikonen ja pitkästä aikaa entisessä kotikaupungissaan esiintyvä Hanna Pakarinen.

Taimi Haimila Pianisti Iiro Rantala esiintyi vuosi sitten Lemin musiikkijuhlilla, ja nyt on vuorossa kevyttä musiikkia Linnoituksen kesäteatterissa.

Ensimmäistä konserttia, Rantalan, Perkon ja Grönin valssi, tango ja swing -potpuria säätelevät vielä heinäkuiset erikoisjärjestelyt.

– Myynnissä on vain puolet katsomon kapasiteetista, jotta on turvallista ja voi välttyä ruuhkilta, Kehruuhuoneen päällikkö Tommi Männistö sanoo.

Kesäteatterissa on 540 numeroitua istumapaikkaa, jonka lisäksi sinne on mahdollista rakentaa permantopaikkoja katsomon ja lavan väliin, jolloin yleisömaksimi nousee 600 katsojaan. Männistön mukaan tämän kesän Linnoitus Live -tapahtumiin permantopaikkoja ei tehdä.

Lemin musiikkijuhlien tärkein konserttiareena on kirkko. Jo ennen Lemin festivaalia lukuisat muut Etelä-Karjalan kirkot soivat erilaisten konserttien säveliä. Tarkempia tietoja löytyy seurakuntien verkkosivuilta.