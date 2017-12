Kesäteatterin Kaunis Veera etsii tanssijoita Lappeenrannasta — luvassa ehkä myös pikkurooleja Sari Siikander ohjaa Uuden Iloisen Teatterin musiikkinäytelmän, mukana myös Sami ja Jutta Helenius Mika Strandén Jussi Lampi ja Sari Siikander nähtiin myös toissa kesänä Lappeenrannan kesäteatterissa. Ensi kesänä Siikander ohjaaa Kauniin Veeran, jonka näyttelijäjoukosta löytyy myös Lampi.

Uusi Iloinen Teatteri hakee tanssijoita Lappeenrannan kesäteatterissa ensi kesänä esitettävään Kaunis Veera -näytelmään.

— Kahdesta neljään tanssijaa tarvitsemme lisää Sami ja Jutta Heleniuksen lisäksi, molempia sukupuolia. Näin saamme vähän isompia tanssinumeroita, näytelmän koreografi Mikko Ahti kertoo.

Luvassa ehkä myös pikkurooleja

Ihan helpolla tanssijat eivät pääse, sillä keskikesän aikana esityksiä on noin 30.

Tarjokkaista riippuen tanssijoille voi olla luvassa myös pieniä puhe- ja laulurooleja.

— Pikkurooleja on miehittämättä, ja jos tanssijoilla löytyy myös ilmaisuvoimaa näyttelemisen ja laulun puolella, he voivat roolit saada, näytelmän ohjaaja Sari Siikander kertoo.

Siikander on tietoinen Lappeenrannan teatteriharrastajien osaamisesta ja on siksi halukas täydentämään tiimiään paikallisin kyvyin.



Kaunis Veera on Siikanderin ensimmäinen ohjaustyö. Sen sijaan näyttelijänä hän on ehtinyt jo saada kokemusta Linnoituksen kesästä.

— Kun UIT teki Melkoisia muskettisotureita Lappeenrantaan, tykästyin kovin. Nautin Saimaasta ja hämmästyin, kuinka avuliaita ihmiset olivat, oli kyse mistä pikkuasiasta tahansa.

Heleniuksille kokonaan uusi kokemus

Innolla kesää odottaa myös tanssija Jutta Helenius.

— Olemme Samin kanssa ensimmäistä kertaa mukana pidemmässä teatteriproduktiossa. Tosi mukava päästä Lappeenrantaan ja tanssimaan ulkoilmaan, hän sanoo.

Kaunis Veera ei Heleniuksille ollut ennestään tuttu juuri muuten kuin että se on klassikko.

— Filmiä emme vielä ole katsoneet, mutta varmasti tarinaan ehdimme tutustua.



Sari Siikanderin mukaan Lappeenrannassa nähdään Kaunis Veera UIT:n tvistillä.

— Sinikka Sokka ja Jussi Lampi pitävät huolen, että yleisö saa nauraa. Me muut katsomme, miten sen saa liikuttumaan.





UIT järjestää tanssijoille koe-esiintymisen Kimpisen lukiolla perjantaina 12. tammikuuta kello 18—21. Mukaan haluavien tulee tilaisuutta varten valmistaa minuutin mittainen tanssiesitys ja laatia kuvallinen CV. Etukäteisilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen carina@uit.fi 9.1. menessä.