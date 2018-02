Apurahat on tarkoitettu haettavaksi — Kulttuurirahaston maakuntarahastojen haku umpeutuu perjantaina, Taiken avautuu ensi viikolla Usein apurahaa haetaan vähemmän kuin olisi tarve, koska luullaan, että sillä tavoin on paremmat mahdollisuudet saada edes jotain, sanoo asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä. Vesa Vuorela Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson rahastojen asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä.

Tutussa tarinassa mies rukoilee jumalalta sinnikkäästi päävoittoa arpajaisissa, koskaan sitä saamatta. Lopulta jumala kyllästyy jankkaamiseen ja kehottaa: ”Poikani, mitäpä jos ostaisit arvan”.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan puheenjohtajan Petteri Ikosen terveiset taidekentälle ovat samansuuntaiset. Apurahan voi saada vain, jos sitä ensin hakee.

Helmikuun puolivälissä avautuu Taiteen edistämiskeskuksen haut alueiden kohde- ja työskentelyapurahoihin. Ja mitä vähemmän alueella on hakijoita, sitä pienemmän siivun apurahapotista Taiteen edistämiskeskus sinne osoittaa.

— Tärkeintä on tehdä hakemus ja jättää se määräajassa rahastoon, kannustaa myös Päivikki Eskelinen-Rönkä Suomen kulttuurirahastosta. Hän on Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson rahastojen asiamies.

Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastojen apurahojen hakuaika päättyy tämän viikon perjantaina.

Päätökset perustuvat vertaisarviointiin





Hyvä apurahahakemus on hyvin perusteltu ja kustannuslaskenta on toteutuskelpoinen.

Kulttuurirahaston maakuntarahastoissa apurahapäätökset tekee kunkin maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta, tarvittaessa ulkopuolisten asiantuntijoiden tuella. Apurahapäätökset perustuvat vertaisarviointiin ja jokaisen hakemuksen käy läpi useampi arvioitsija.



Päivikki Eskelinen-Rönkä, mitkä ovat hakemusten yleisimmät virheet?

— Ohjeitten vastaisesti toimiminen. Esimerkiksi haetaan toisen puolesta tai sellaiseen toimintaan, johon apurahaa ei myönnetä.



Tehdäänkö apurahapäätöksistä valituksia?

— Ne eivät ole valituskelpoisia. Sosiaalisessa mediassa on joskus melko julmaa tekstiä, kun on tullut kielteinen päätös. Se, että ei saa apurahaa ei tarkoita sitä, että hanke on huono. Meillä eivät vain rahkeet riitä enempään.



Kumpi on tärkeämpää, hakijan ansioituneisuus alalla vai hänen ideansa?

— Tärkeintä ei ole se kuka olet, vaan se mitä teet.



Mitä sinulta kysytään usein?

— ”Voinko hakea?” Jonkin verran joudun oikomaan urbaaneja legendoja. Usein apurahaa haetaan vähemmän kuin olisi tarve, koska luullaan, että sillä tavoin on paremmat mahdollisuudet saada edes jotain. Systeemi ei toimi niin. Arvioijat tietävät, mitä asiat maksavat, eikä syytä ali- tai ylimitoitukseen ole.

Arvioitsijat pisteyttävät

Taiken alueelliset toimikunnat pääsevät lukemaan hakemuksia, kun erityisasiantuntijat ovat luetteloineet ne, ja tarkistaneet, etteivät ne ole myöhässä tai puutteellisia.

Petteri Ikonen kertoo, että jokainen taidetoimikunnan jäsen tekee hakemuksista henkilökohtaiset arvionsa pisteyttämällä. Pisteytysmenetelmää ei ole määritelty, vaan kukin käyttää omaansa.

— Jokainen arvioitsija on mukana omalla asiantuntijuudellaan. Riippuu toimikunnasta, jakaudutaanko esittävien taiteiden ja visuaalisten taiteiden työryhmiin. Päätöskokouksessa kaikki ovat mukana ja kaikki hakemukset käydään lävitse.



Miten varmistetaan, etteivät taidetoimikunnissa istuvat jaa rahaa toisilleen, kuten urbaaneissa huhuissa väitetään?

— Meillä on valtion jääviyssäännöt ja ne ovat todella tiukat. Ne käydään jokaisella hakukierroksella jokaisen osalta läpi. Kun jääviys todetaan, kyseinen jäsen ei saa osallistua hakukohteen mihinkään käsittelyyn.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan puheenjohtaja Petteri Ikonen.

Jääviyksistä voi joskus tulla jopa ongelmia, sillä varajäsen-järjestelmää ei ole. Esimerkiksi isossa teatteriproduktiossa voi olla mukana valtavasti porukkaa ja useiden eri alojen taiteilijoita ja jääviyssyistä päätöksistä voi teoriassa joutua vetäytymään koko toimikunta.



Millainen on hyvä hakemus?

— Hyvin perusteltu ja kustannuslaskenta on toteutuskelpoinen. Hyvä hakemus tuo esiin oman osaamisen ja kehittymisen. Nykyään on tärkeää, että hakijalla on verkkosivut käytössä, sillä hakemuksessa voi olla vain tietty määrä liitteitä.



Jos rahaa ei tulekaan, voiko kysyä perusteluja hakemuksen hylkäämiselle?

— Toimikunta ei anna erikseen minkäänlaisia lausuntoja. Kaikki kysymykset ohjataan alueen erityisasiantuntijalle.