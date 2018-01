Avustajan tehtävä Kauniissa Veerassa kiinnosti lähes 30 tanssitaitoista — UIT valitsi kesäteatteriesitykseen kaksi tanssin ammattilaista UIT Kauniissa Veerassa nähdään muun muassa Sinikka Sokka ja Jussi Lampi sekä Sofia Arasola.

Uusi Iloinen Teatteri, UIT, haki tanssijoita Lappeenrannan kesäteatterissa ensi kesänä esitettävään Kaunis Veera -näytelmään. Avustajan tehtävät herättivät kiinnostusta. Koe-esiintymiseen Kimpisen lukioon saapui lähes 30 tanssitaitoista ehdokasta.

— Tunnelma oli korkealla ja hakijat yllättivät positiivisesti taidoillaan. Mukana oli runsaasti todella korkealaatuista osaamista, kertoo esityksen tuottaja Carina Ahti tiedotteessa.

Hakijoista valittiin mukaan kaksi tanssijaa, Helinä Kareinen ja Sanna Salama, joista kumpikin on alan koulutuksen saanut tanssin ammattilainen.

Kaunis Veera on UIT:n ja Polarartistien yhteistuotanto, ja sen pääosissa nähdään Sinikka Sokka, Jussi Lampi, Sofia Arasola ja Mikko Rantaniva sekä Jean S -orkesteri. Esityksen ensi-ilta on 28. kesäkuuta.

Esityksen ohjaa Sari Siikander. Kyseessä on samalla Siikanderin ensimmäinen teatteriohjaus. Näytelmän dramatisoinnista ja musiikin sovituksesta vastaa UIT:n teatterinjohtaja Timo Kärkkäinen.

Kauniin Veeran orkesterina on Jean S. Tanssijoina esityksessä nähdään Sami ja Jutta Helenius. Koreografiasta vastaa Tanssii tähtien kanssa -kilpailijanakin tutuksi tullut Mikko Ahti.