”Densat viettivät siellä päivää” — Lauritsalasta lähtenyt Aatu Raitala keikkailee ensi kertaa Lampussa Aatu Raitala pilkkaa nykyisin maailmaa perheensä sijasta. Koomikon oma kantapaikka nuoruusvuosina oli Kännäri. Arttu Muukkonen Aatu Raitala osallistui Sikahauska-klubin Hynynen Roastiin Kehruuhuoneella viime perjantaina. Koomikko on kotoisin Lauritsalasta, muttei paahda vitsiä syntymäpaikastaan. — Se on niin kaukana nykymeiningistäni. Olen kasvanut siellä, ja sieltä on jäänyt parhaat muistot ja arvet, joista ei pääse eroon. Ei niistä voi puhua, ainakaan vielä.

Aatu Raitala tekee jotain ensimmäistä kertaa Lappeenrannassa lauantaina. Lauritsalassa syntynyt stand up -koomikko ei ole koskaan aiemmin esiintynyt ravintola Lampussa. Paikka on tuttu, mutta parikymppisenä pois muuttaneena hän ei ehtinyt notkua siellä.

— Se oli pitkän linjan ukkojen paikka. Silloin ajateltiin, että densat viettävät siellä päivää, eikä itse pyöritty siellä.

Jussi Nahkuri Stand up -koomikko Aatu Raitala on Vuoden tulokas 2013 ja Naurun Tasapaino -finalisti vuonna 2014 (josta kuva).

Tutumpaa maastoa Raitalalle oli Kauppakadun sijasta Valtakatu.

— Kännäri oli kantapaikka, johon kaveriporukkani kantoi rahansa.

Kännäri, Wild & Happy Cannibals, oli tanssiravintola Nuijamiehen vieressä 1990-luvulla.

— Siellä olen tehnyt tyhmyyksiä ennenkin. Esiintyminen olisi ollut huippua.

Kännäri on historiaa, ja niin on Raitalan nuoruuskin. Urheilussa hän olisi jo ikämiessarjalainen, ja koomikko alkaa olla pitkän linjan ukko myös ravintola-asiakkaana. Yökerhot ovat jääneet jo taakse.

— Enemmän istuskelen Lampun oloisissa paikoissa.

Maailman havainnoitsija

Kantapaikkojen ohella komiikka on muuttunut.

Komiikkaa Aatu Raitala on tehnyt vuodesta 2011, ja viimeiset pari vuotta stand up on tuonut leivän perheelliselle miehelle. Lapset ovat kasvaneet, samoin isä.

— Alussa puhuin paljon perhejuttuja.

Kaikkien koomikoiden yhteinen kokemus on tietynlainen toiseus. — Aatu Raitala

Tarinaa tuli myös varhaisvuosilta.

— Yleisö on usein nuorta. Pitää olla tosi skarppi kulma, että se kiinnostuu.

Mikä sitten on kiinnostavampaa kuin oma napa? Raitalan vastaus on ollut se kaikki ympärillä oleva. Hän on ryhtynyt havainnoimaan maailmaa ja kommentoi sen tapahtumia.

— Tuntuu hyvältä, kun saa hauskuutta irti omista näkemyksistä.

Komiikkakin kiittää, kun juttutarjotin on omaa sisintä isompi.

Leipätyöksi stand up muuttui suurin piirtein samaan aikaan, kun Aatu Raitala korvasi suosikkinsa Teemu Vesterisen ravintola Semifinalin Paukutus-klubilla Helsingissä. Toinen stand up -klubi, jossa hän on mukana ja joka pyörii täysille katsomoille Kalliossa, on Comedy Idiot. Se voisi tulla tänne.

— Comedy Idiotia viedään maakuntiin, ja Lappeenranta olisi yksi paikka, jos klubiin on kiinnostusta.

Molemmilla klubeilla Raitala jakaa lavan kotimaisen stand up -komiikan kovien kundien kanssa.

— Siinä kasvaa koomikkona ja pysyy skarppina, eikä heittele herjoja vasurilla, Vuoden tulokas 2013 ja Naurun Tasapaino -finalisti vuonna 2014 kiittelee.

Lappeenrantalaiset osaavat naurattaa

Raitala pääsi isojen poikien klubeille nopeasti ja on pysynyt estradilla. Jotain hän tekee jatkuvasti oikein, muttei ole sanojensa mukaan muuttunut.

— En ole lihonut, hartiat ovat leventyneet.

Syynä ovat salikäynnit, joilla Raitala jumppaa maailmantuskaa loitommas.

Stand up -koomikoista, jotka ovat lähtöisin Lappeenrannasta ja jotka nykyisin naurattavat muualla, saisi alivoima- tai jatkoaikakentällisen lätkäotteluun: Jukka Lindström, Matti Patronen, Heli Sutela ja Aatu Raitala.

Onko teillä kolmannen asteen tai muu kosminen yhteys, kun kohtaatte keikoilla?

— Jukan kanssa joskus lämmitellään toisiamme kotikuntakytköksellä, kun teemme Paukutus-klubia. Koomikot ovat usein pieniltä paikkakunnilta, ja kaikkien yhteinen kokemus on tietynlainen toiseus.

Festivaaliohjelma www.sikahauska.fi.