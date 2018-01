Elokuvateatterissa tarjolla romantiikkaa viulun varressa, hassuttelua a cappella -yhtyeessä ja vielä koskettava kasvukertomus Mjölk Movies Matleena Kuusniemen hahmo rakastuu nuoreen opiskelijaan.

Rakkautta ja unelmia musiikkimaailmassa

Viulisti (Suomi, 2018)

Ohjaaja: Paavo Westerberg. Käsikirjoitus: Emmi Pesonen.

Pääosissa: Matleena Kuusniemi, Olavi Uusivirta, Samuli Edelmann, Kim Bodnia, Misa Lommi.

Kesto: 125 min. K-12.



Musiikki voi kehittyä intohimosta pakkomielteeksi, jos sille omistautuu täydellisesti. Se voi anastaa osan sydämestä, jonka pystyy lunastamaan vain antautumalla sävelmille. Musiikki voi olla rakkautta. Se pystyy samalla vapauttamaan lentoon ja jähmettää paikoilleen.

Tämän voiman hallitseminen on kuin taikaa. Sillä voi lumota. Ja sillä voi tuhota. Jos tämä voima riistetään, voi se jättää sydämeen onttouden tunteen, jota mikään muu ei voi täyttää.

Karin (Matleena Kuusniemi) on omistautunut ja huippulahjakas viulisti. Tältä riistetään voima taiteensa esittämiseen. Auto-onnettomuuden takia Karin astuu alas orkesterin edestä luokkahuoneeseen, opettamaan tulevaisuuden lupauksia. Hän iskee silmänsä nuoreen Anttiin (Olavi Uusivirta). Kaksikon välillä on sähköä. Karinin entinen mentori, kapelimestari ja rakastaja Björn Darren (Silta-sarjan Kim Bodnia) saapuu etsimään uutta viulusolistia oppilaista.

Karinin mies Jaakko (Samuli Edelman) – vaikka rakastava ja ymmärtävä onkin – on täysin voimaton musiikin voimaa hallitsevan Antin rinnalla.

Musiikin maailman kulisseissa tapahtuva romanssin puhkeaminen kuvataan viettelevästi musiikin kautta. Opettajan, oppilaan ja kauniin instrumentin välillä fyysiset rajat rikkoutuvat. Sydäntäsärkevät viulusonaatit synnyttävät hermostunutta ja ilmiselvää latausta.

Paavo Westerbergin ohjaus on varmaa jälkeä. Vaikka kyseessä on tämän esikoispitkä, ei Westerbergiä voi aloittelijaksi kutsua. Takana on ura näytelmäkirjailijana ja näyttelijänä, joka tuo kerrontaan varmuutta, joka useimmiten esikoisohjaajilta puuttuu.

Viulisti on hyvin eurooppalainen elokuva taiteesta, kaipuusta ja luopumisesta. Roolisuoritukset ovat kauttaaltaan hyviä, mutta elokuvan suurin harha-askel on siinä, kuinka se lopulta käsittelee niin huolella keräämänsä tunnelatauksen. Katsoja palkitaan lopulta melko tavanomaisella melodraamalla. | Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Toimiva dialogi. Näyttelijäsuoritukset.

Huonoa: Turhan tavanomainen loppuratkaisu.

Erityistä: Paavo Westerbergillä on kaksi Jussi-palkintoa Paha maa ja Valkoinen kaupunki -elokuvien käsikirjoittamisesta.

Quantrell D. Colbe Pitch Perfect -elokuvien sarja jatkuu.



Laulumimmit kiertueella

Pitch Perfect 3 (Yhdysvallat, 2017)

Ohjaus: Trish Sie. Käsikirjoitus: Kay Cannon, Mike White.

Rooleissa: Anna Kendrick, Brittany Snow, Rebel Wilson, Anna Camp, Hailee Steinfeld, Ester Dean, Hana Mae Lee, Kelley Jakle, Shelley Regner.

Kesto: 93 min. K-12.



Yliopiston a capella ryhmässä tavanneet ystävykset haluavat yhä jatkaa laulamista, mielettömän suosituksi nousseessa elokuvasarjassa. Nuoruuden opiskelupäivät alkoivat olla takana päin jo sarjan toisessa osassa. Nyt ryhmän alkuperäisjäsenistö alkaa tuntea itseään kehäraakeiksi varsinkin nähtyään, kuinka nuorekkaasti Emilyn (Hailee Steinfeld) haltuun ottamat Barden Bellasit esiintyvät.

Viimeisen oljenkorren tavoin aukeaa paikka USO-kiertueelta, esiintymään sotilastukikohdissa ympäri maailmaa sotilaspoikien viihdykkeeksi. Matkan aikana käy selväksi, ettei a capella ehkä olekaan se kaikista coolein juttu varsinkaan, kun vastassa on karismaattisia ja lahjakkaita rokkareita.

Becalle (Anna Kendrick) aukeaisi ovi irtautua porukasta oikealle musiikkiuralle. Se aiheuttaa moraalisia pohdintoja ystävyydestä ja aikuistumisesta.

Näyttelijäjoukko on tuttu ja ylitsepursuava. Kedrick on samaistuttavan hermostunut ja söpö, Rebel Wilson energinen sekopää, Anna Camp ja Brittany Snow neuroottisia suorittajia. Loput porukasta voisivat mennä hahmoina sekaisin, elleivät olisi niin laveasti piirrettyjä karikatyyrejä.

Luvassa on taas aikuistumiseen liittyviä huolia, jotka lakaistaan maton alle laulun ja koreografian avulla. Musiikkinumeroissa onkin taas potkua, vaikka nokittamisen tila käy vähiin. Säpinää tuodaan lisää aivan ehtojen toimintakohtauksien muodossa, jotka ovat vaarassa muuttaa Pitch Perfectin uudeksi Poliisiopistoksi. Ei se olisi mikään ihme, jos studio päättäisi jatkaa elokuvasarjaa loputtomiin. Niin kovin paljon se on tahkonut rahaa melko yksinkertaisella konseptilla. | Timo Alho

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Laulunumerot. Hahmojen välinen kemia.

Huonoa: Yksinkertainen, mutta sekava.

Erityistä: Pitch Perfect 2 on kaikkien aikojen menestynein musiikkikomedia. Ensimmäinen osa on sijalla 3. Kakkossijaa hallitsevan School of Rockin käsikirjoittaja Mike White toimii Pitch Perfect 3:n käsikirjoittajana.

Dale Robinette Jacob Tremblay (avaruuskypärässä), Owen Wilson, Izabela Vidovic ja Julia Roberts tähdittävät menestysromaaniin perustuvaa perhedraamaa.

Erinäköinen kasvukertomus

Wonder (Yhdysvallat, 2017)

Ohjaus: Stephen Chbosky. Käsikirjoitus: Stephen Chbosky, Steve Conrad, Jack Thorne perustuen R.J. Palacion romaaniin.

Rooleissa: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Izabela Vidovic, Noah Jupe.

Kesto: 113 min. Sallittu.



Auggie (Jacob Tremblay) on monella tapaa aivan kuin kuka tahansa viidesluokkalainen. Tämä rakastaa Tähtien sotaa, Minecraftia ja isänsä (Owen Wilson) kanssa leikkimisestä. Auggie on viettänyt lähes koko lapsuutensa kotona ja äitinsä (Julia Roberts) kotiopetuksessa.

Nyt edessä on kuitenkin tavalliseen kouluun siirtyminen, joka voi osoittautua suorastaan murskaavaksi kokemukseksi. Auggie on nimittäin syntynyt Treacher Collins -oireyhtymän kanssa, joka näkyy ilmiselvästi tämän kasvoilta. Monet lapset pitävät tätä suorastaan hirviönä.

Wonder kertoo lapsuuden koettelemuksista ja perhe-elämän dynamiikasta. Tarinaa ei kerrota ainoastaan kummajaisena itseään pitävän pojan näkökulmasta, mutta myös tämän huomiotta jäävän isosiskon (Izabela Vidovic) ja koulukaverin (Noah Jupe) kautta.

Room-elokuvassa vaikutuksen tehnyt, vasta 11-vuotias, Jacob Tremblay pystyy välittämään monimuotoisia tunteita vaikka onkin paksun meikkikerroksen alla. Tukevan ja tiiviin käsikirjoituksen ansiosta elokuva ei kompastu ilmiselvään sudenkuoppaan ja muutu pelkästään vetelehtiväksi ylistystarinaksi vastoinkäymisten voittamisesta. Viiltävät hetket ja huumoria tasapainoittelevat.

Lopulta Wonder saa katsojan unohtamaan pikkupojan arvet ja tarjoilee hyvin tasapainoisen perhedraaman, joka ei välttämättä edes olisi tarvinnut ilmiselvintä erottujaansa toimivaan kaavaan. | Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Koskettava. Ei käytä kaikista kuluneimpia kliseitä.

Huonoa: Keventelee vaikeita aiheita. Osa hahmoista jää täysin sivuun.

Erityistä: Jacob Tremblay vietti aikaa Treacher Collins -oireyhtymää sairastavien lasten kesäleirillä valmistautuakseen rooliinsa.