Lentoemäntä menestyy kansainvälisissä laulukilpailuissa — perjantaina Silja Aalto esiintyy Lappeenrannassa Kun Silja Aallon äiti sairastui vakavasti, lentoemäntä ja perheenäiti päätti toteuttaa unelmansa ja opiskella oopperalaulajaksi. Heikki Tuuli Silja Aalto on opintovapaalla Finnairilta ja viimeistelee opintojaan Sibelius-Akatemiassa.

Laulava Lappeenranta -konsertin solistilla Silja Aallolla on mitä odottaa. Muutaman viikon kuluttua hän astuu estradille New Yorkin Lincoln Centerissä järjestettävässä gaalakonsertissa.

Mahdollisuus konsertoida maailman mahtavimmassa metropolissa on palkinto kilpailumenestyksestä. Aalto osallistui viime talvena New Yorkissa Metropolitan International Vocal –kilpailuun ja nappasi oopperasarjan voiton.

— Aion ottaa konsertin nautinnollisena elämyksenä. Koskaan ei toki tiedä, ketä yleisön joukossa istuu. Onko siellä mahdollisesti joitain agentteja tai muita laulualan merkittäviä ihmisiä, sopraano sanoo.

Opintovapaalla Finnairilta

Silja Aalto ei hae menestystä pakonomaisesti. 35-vuotias perheenäiti on ehtinyt tehdä ja nähdä monenlaista.

New York, kuten moni muukin maailman suurkaupunki, on tullut Aallolle tutuksi hänen työssään Finnairin lentoemäntänä.

— Se on rankkaa, mutta monin tavoin antoisaa ja ihanaa työtä, Aalto arvioi.

Reilun parin vuoden ajan Aalto on ollut opintovapaalla Finnairilta ja keskittynyt oopperaopintoihin Sibelius-Akatemiassa.

— Toki jossain vaiheessa tulee eteen se hetki, jolloin minun on valittava jompi kumpi ura.

Musiikkiin Silja Aallolla oli tavallinen suhde: hän soitti nuorena musiikkiopistossa pianoa ja viulua.

Nuori lentoemäntä ei todellakaan haaveillut muusikon ammatista, mutta lähti työkaverin houkuttelemana kuoroon ja innostui menemään myös laulutunneille. Kun opettaja kannusti Aaltoa hakeutumaan laulunopettajakoulutukseen, tämä haki ja pääsi opiskelemaan Lahden ammattikorkeakouluun.

Savonlinnan oopperajuhlien kuorossa Aallolle tuli vahva tunne siitä, kuinka mahtavaa oopperan tekeminen oli.

Perhe kasvoi ja äiti sairastui

Oopperan ohi kiilasi kuitenkin jotain vielä tärkeämpää. Viisi vuotta sitten perheeseen syntyi esikoistytär Aino ja parin vuoden kuluttua Edith.

Pian huonot uutiset järkyttivät pikkulapsiarkea. Silja Aallon äiti oli sairastunut syöpään.

Huolen ja surun keskellä elämän rajallisuuden tajuaminen antoi Aallolle kuitenkin varmuuden siitä, mitä hän pohjimmiltaan halusi. Hän päätti hakea Sibelius-Akatemiaan.

Silja Aalto ehti kertoa äidilleen, että oli päässyt opiskelemaan oopperalaulajaksi. Parin vuoden takaisiin muistoihin liittyy paljon ristiriitaisia tunteita.

— Perjantaina istuin vielä äidin kuolinvuoteella hyvästelemässä häntä, mutta jo maanantaina olin uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuudessa. Tuntui, että tämä kaikki on ihan absurdia.

Aalto uskoo, että elämänkokemus suurine suruineen ja iloineen kuuluu myös hänen laulamisessaan.

— Kyllä se varmasti tuo tietynlaista syvyyttä.

Laulava Lappeenranta 5.1. Lappeenranta-salissa klo 19. Lappeenrannan kaupunginorkesterin solisteina sopraano Silja Aalto ja baritoni Gabriel Suovanen.

SILJA AALTO

Syntynyt vuonna 1982 Vammalassa.

Opiskelee Sibelius-Akatemian oopperaluokalla.

Opintovapaalla Finnairin lentoemännän työstä.

Kahden tyttären äiti. Asuu Järvenpäässä.

Voitti vuosi sitten Metropolitan International Music Festival –laulukilpailun oopperasarjan New Yorkissa. Menestynyt myös mm. Elizabeth Connel –kilpailussa Australiassa sekä Toivo Kuula –kilpailussa.