Kirja-arvio: Unelmista arkeen Jarkko Volanen: Hiekankantajat. Teos 2017. 247 s.

Hiekankantajat on helsinkiläisen Jarkko Volasen esikoisromaani, jossa nuoret kaupunkilaiset Aura ja Henri lähtevät tavoittelemaan unelmaansa. Pariskunta ostaa kaukaa saaristosta, vaivalloisen matkan päästä vanhan pappilan ja muuttavat asumaan idyllisiin maisemiin.

Henri viettää työnsä vuoksi paljon aikaa mantereella, mutta tähtitieteilijä Aura saa paremmin kiinni saaren arjesta, pitkälti saaristopappi Camillan ansiosta. Nopeasti kuitenkin selviää, ettei saarelle asettuminen ole aivan helppoa. Tulokkaita koettelevat sekä luonto että saaren muut asukkaat. Henkilökohtaisessa elämässäkin Aura ja Henri kohtaavat musertavan murheen.

Volanen jaksaa kuvailla tarkasti sekä luonnon yksityiskohtia että tavaroita ja tilanteita. Lukijan silmien eteen muodostuu vaivatta kuva milloin Yatzyn pelaamisesta, milloin höyryävästä teekupista tai armottomana raivoavasta myrskystä.

Runsaalla maalailulla on kuitenkin kääntöpuolensa. Vaikka kuvailemisen taito sinänsä ihastuttaa, yleensä on silti hauskempaa, jos lukija saa annettujen vihjeiden perustella luoda aivan oman versionsa.

Harmillista on myös henkilökuvauksen ohuus. Etenkään mieshahmoista ei piirretä kuin ääriviivat. Mehevöittäminen ei toki olisi tehnyt pahaa muillekaan keskushenkilöille.

Paremmin Volanen onnistuu salaperäistä uhkaa huokuvan tunnelman luomisessa. Kuka lähetti kallakimpun, rikkoi kaukoputken ja hirtti ketun pyykkinarulle? Mitä salattua tuntuu tiivistyvän Auran ja Camillan ympärille?

Ensiksi mainittu mysteeri ratkeaa kerronnallisesti hiukan kömpelösti ja turhan suoraviivaisesti. Naisten suhteen kehitys sen sijaan pyöritellään valmiiksi huomattavasti tyylikkäämmin.

| Marjo Jääskä



Hyvää: Volasen runollinen kieli ja täsmälliset havainnot.

Huonoa: Tarina ei päästä lukijaa lähelle.

Erityistä: Kirjailija haaveilee itsekin saaristolaiselämästä.