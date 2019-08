Elina Miettinen sai viimeksi Lappeenrannassa kihlasormuksen, nyt hän palaa Balettigaalaan aaveena — Imatralla ensi kertaa nähty tanssija Daniil Simkin on juhlagaalan kallein tanssija

Lappeenrannan balettigaalassa voi nähdä kaksi aavetta viikonloppuna. Pitemmän tanssiesityksenä ja lyhyemmän filmiversiona.

Aave on tanssija Elina Miettisen sooloteos, jonka taustalla on Miettisen ja kuvaaja Mikko Timosen yhteinen videoprojekti. Kaupunginteatterin näyttämölle sen kaksi versiota päätyivät, kun Balettigaalan taiteellinen johtaja Juhani Teräsvuori kysyi Miettistä ensin esiintyjäksi ja sitten ohjelmistosta.

— Sanoin, että tällainen on tehty koreografi Jorma Elon kanssa, Miettinen kertoo tammikuisesta puhelinkeskustelusta.

Bach soi taustalla, kun Miettinen tanssii aaveena Aaveen maailman ensi-illassa perjantaina.

Aaveen filmiversiota ei toistaiseksi ole julkistettu. Videoprojekti kertoo silti osaltaan Miettisen (s. 1987) taiteilijanuran vaiheesta.

Tanssija on ensimmäinen suomalaisballerina, joka on kiinnitetty maailmankuuluun American Ballet Theatreen (ABT). Newyorkilaisseurue on Miettiselle vahva suositus päätanssijan rooliin mihin tahansa, mutta 11 vuotta ryhmässä riitti hänelle, ja tanssija on ollut vapaa taiteilija likimain vuoden.

— Samat produktiot ja roolit alkoivat toistua, eikä kroppa enää jaksanut kovaa tahtia.

En osannut aavistaa sitä yhtään. Hän olisi halunnut kosia lavalla, mutta Juhani ei antanut. — Elina Miettinen

Vapaaksi taiteilijaksi ryhtyminen on lisännyt mahdollisuuksia muuhun kiinnostavaan, kuten mallin ja näyttelijän töihin, koska ”New Yorkissa mahdollisuuksia kaikkeen kolmeen on paljon”.

Aamupäivät Miettinen pitää itsensä tanssikunnossa, loppupäivä menee tavallisesti näyttelijäopinnoissa, koekuvauksissa ja castingeissa.

— Ei kyl tylsää tuu.

Miettinen esiintyy Lappeenrannan balettigaalassa toista kertaa. Elokuussa 2013 hän hurmasi tanssiyleisön kiukkuisesti suristulla Angry birds -soololla.

Miettisen sydämen puolestaan sulatti poikaystävä, joka kosi häntä gaalan iltatilaisuudessa Raatihuoneella.

— En osannut aavistaa sitä yhtään. Hän olisi halunnut kosia lavalla, mutta Juhani ei antanut. Kiva muisto se joka tapauksessa on.

Miettinen muistelee vuoden 2013 Balettigaalaa mukavana perhetapahtumana, sillä hänen vanhempansa todistivat kosintaa. Kosinta johti häihin, joita juhlittiin Long Islandilla seuraavana kesänä.

Mies on Miettisen mukana gaalassa tälläkin kertaa.

Seppo Rautiovaara Juhani Teräsvuori ja Irma Salomaa-Teräsvuori järjestävät Balettigaalan nyt 10:ttä kertaa Lappeenrannassa. Kuva vuodelta 2010, jolloin tapahtuma oli ensi kertaa kaupungissa.

Balettigaala on perhetapahtuma myös tuotantona. Sitä järjestää Juhani Teräsvuoren ja Irma Salomaa-Teräsvuoren Nordic Dance Makers, ja Lappeenrannassa gaala on ollut vuodesta 2010.

Kymmenes kerta on juhlagaala, mutta aiempaa tiiviimpi tapahtuma. Lauantain kaksi näytöstä on nyt yhdistetty yhdeksi.

— Se on tapahtuman tulevaisuuden näkökulmasta paras ratkaisu, tuottaja Irma Salomaa-Teräsvuori sanoo.

Lauantain näytökset ovat olleet vain puolillaan. Esiintyjillä on näytöspalkkio, joten näytösten vähentäminen karsii kuluja.

Teräsvuoret tuottavat Lappeenrannan gaalan ja ovat myyneet sen Tampere-talolle neljänä vuotena Lappeenrannan jälkeen. Balettigaala on Tampereella ollut yleensä maanantaina, mutta nyt se on mahdollista järjestää jo sunnuntaina.

— Tiivistäminen säästää majoituskuluja, Salomaa-Teräsvuori kertoo.

Uusi kaupunginteatteri on ollut Balettigaalan alustana yhtä monesti kuin Tampere-talo. Tampere-talo vetää 1 800 katsojaa, kaupunginteatteri vain neljäsosan siitä.

— Teatterissa on hyvä tekniikka ja toimivat tilat. Harmi, ettei katsomoon mahdu enempää yleisöä, Salomaa-Teräsvuori sanoo.

Balettigaalan ohjelmisto on sama Lappeenrannassa ja Tampereella, mutta yhden näytöksen malli mahdollistaisi suuremmat satsaukset.

Emmi Kaarna Balettitanssija Daniil Simkin (oik.) esiintyi Balettigaalassa ensi kertaa isänsä Dmitrijin kanssa Imatralla elokuussa 2005.

Teräsvuoret neuvottelevat palkkiot jokaisen tanssijan kanssa erikseen. Tämän vuoden gaalan isoin satsaus on ollut ABT:ssä ja Berliinin valtionbaletissa nykyisin tanssiva Daniil Simkin.

— Hänenlaisiaan ei monta voi samaan gaalaan ottaa.

Superlahjakkuuttakin voi tosin pitää vähän kuin perheenjäsenenä. Simkin esiintyi Etelä-Karjalassa ensi kerran vuonna 2005, jolloin Teräsvuoret järjestivät Balettigaalaa vielä Imatralla.

— Ja ojensin hänelle Grand Prix -palkinnon Helsingin kansainvälisessä balettikilpailussa vuonna 2005, kun olin sen pääsihteerinä, Salomaa-Teräsvuori muistelee.

Teräsvuoret ovat seuranneet tanssijan kehitystä vuosia. Yhä tarkemmin Salomaa-Teräsvuori sanoo seuraavansa omaakin jaksamista. Balettigaalan järjestämistä mietitään vuosi kerrallaan.

— Vaikka eihän sitä tiedä, jos Teräsvuori-nimi olisi enne, hän nauraa.

Lappeenrannan balettigaala kaupunginteatterissa 30.8. kello 19 ja 31.8. kello 14. Lauantain näytökseen oli yksittäisiä lippuja jäljellä keskiviikkona iltapäivällä.