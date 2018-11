Night of the Living Pictures palaa kotikadulleen Lappeenrannassa, mutta zombieita tapahtuma ei enää herättänyt kuolleista

Kauhu- ja vaihtoehtoelokuvan festivaali Night of the Living Pictures aiheuttaa väristyksiä taas tutussa osoitteessa, Valtakadulla. Parin vuoden tauon jälkeen projektori heijastaa festarin neljä leffaa Nuijamiehessä.

Tapahtumajärjestäjä Panu Kärri on mielissään.

— Festivaali on syntynyt ja elänyt Luotoloiden myötävaikutuksella. Elpymisprosessi alkoi, kun tila, johon tapahtuma on tehty, tuli mahdolliseksi käyttää, hän sanoo.

Kärri kuoppasi tapahtuman kaksi vuotta sitten, kun kymmenen kertaa tuli täyteen, mutta se järjestettiin silti pienimuotoisena ravintolatiloissa viime syksynä.

Elävien kuolleiden tapaan elokuvafestivaalia on vaikea lopettaa, mutta tuttuja jäseniä siltä on nyt silpoutunut irti. Elokuvayön perinteisesti käynnistänyt rituaali, Zombiewalk, jää aikataulukiireiden vuoksi järjestämättä tänä syksynä.

Uusia hirviöitä olisi silti kasvamassa.

— Oma tytär olisi hyvin innoissaan Zombiewalkista, ja sitä kautta olisi motivaatiota, mutta aikaa ei ollut, Imatra Base Campin tapahtumavelhona työskentelevä Kärri kertoo.

Vuosi sitten walkilla oli kuusi zombieta.

Yliopistolta tuli mukaan bussillinen vaihto-oppilaita. — Panu Kärri

Night of the Living Picturesia on järjestetty vuodesta 2006. Kauhua ja valtavirrasta poikkeavaa muuta ohjelmistoa on esitetty pyhäinpäivän aikoihin Kino-Aulassa.

Elokuville on löytynyt tasainen virta katsojia, mutta Zombiewalk on Kärrin mukaan muutamasta tutusta hahmosta huolimatta kärsinyt aina jonkinlaista ydinporukan puutetta.

Hauskoja yllätyksiä kävely on silti tarjonnut, ja osa on jäänyt jopa lähtemättömästi selkäpiihin.

— Mieleenpainuvinta oli, kun yliopistolta tuli mukaan bussillinen vaihto-oppilaita: espanjalaisia, italialaisia, kiinalaisia...

Joinakin vuosina karmaisevaan iltakävelyyn on tupsahtanut osallistujia myös perhekunnittain.

Arttu Muukkonen Tästä kaikki jatkui. Janne Mäkiä, Panu Kärri ja Antti Pesu vuonna 2007, jolloin he järjestivät Night of the Living Pictures -tapahtuman toista kertaa.

Tapahtuman perusta on aiemmassa elokuvafestivaalissa 1990-luvulla, jolloin elokuvaohjaaja Kimmo Saksanen järjesti Fright Night -tapahtumia. Vuonna 1993 alkaneiden kauhufestareiden ajatus oli kritisoida silloista sensuuria: videolaki kielsi K18-elokuvat, ja ennakkosensuuri löi yleensä sen leiman kauhuelokuviin, mikä teki niiden katsomisesta mahdotonta. Sensuurilaki höltyi vuonna 2002, ja kritiikiltä katkesi terä.

Kauhu alkaa nykyisin olla valtavirtaa niin elokuvissa kuin televisiossakin. Night of the Living Pictures onkin täyttänyt Fright Nightilta jääneen tyhjiön kauhuelokuvien ohella anime-, kungfu- ja muulla harvoin tarjolla olevalla vaihtoehtoelokuvalla. Perjantai-iltana käynnistyvän elokuvayön ohjelmistossa onkin kungfu-klassikon lisäksi kauhukomediaa, scifi-kauhua ja splatteria, jota ei ole aiemmin esitetty kaupallisessa tarjonnassa.

Kulttuuritila Nuijamies 2.11. kello 20 alkaen.

Kello 20.30 Way of The Dragon (1972).

Kello 23.10 Kuso (2017).

Kello 01.10 Victor Crowley (2017).

Kello 02.58 Return to Nuke ’em High.

Ennakkoliput kaikkiin esityksiin 30 euroa Kulttuuritila Nuijamiehen kahvilasta. Yksittäiset liput myynnissä perjantai-illasta alkaen. K18.