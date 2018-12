Kirja-arvio: Michelle Obaman tarina on monikerroksinen kasvukertomus, vaikka otsikoihin on nostettu perheasiat ja hedelmöityshoidot

Michelle Obaman kasvukertomuksen syvyyden havaitsee parhaiten, kun lukee hätäisimmät kirja-arviot. Osa arvioista keskittyy lähes kokonaan poliittisiin aspekteihin ja Barack Obaman presidenttiyteen, toiset taas rajoittuvat perheasioihin, parisuhteen hoitoon ja hedelmöityshoitoihin.

Arvioiden tarkoitus ei tietenkään ole kertoa kirjaa, siihen tarkoitukseenhan kirja itse on kirjoitettu. Näyttää kuitenkin siltä, että kiireessä ei ole havaittu kirjan tarkoituksellisen monikerroksista rakennetta. Michelle Obamalla on ollut joko hämmästyttävän hyvä kustannustoimittaja, taikka hänellä itsellään on vakuuttava yhdistelmä sensitiivistä tunneälyä ja kykyä pitää tosiasiat järjestyksessä.

Olenko minä riittävän hyvä? Kyllä minä olen.

Yhteiskunnallisen ja yksityisen, faktan ja tunteen yhteen punominen, tai paremminkin niiden jo olevan yhteenkuuluvuuden osoittaminen on kirjan syvällisintä antia. Nykyisessä ilmapiirissä on tärkeätä muistuttaa, miten faktojen politiikkaa pitääkin tehdä arvojen kautta ja niistä kumpuavat tunteet hyväksyen.

Ei olisi ihme, jos muistelmateoksessa vähän kiillotettaisiin omien vanhempien kilpeä, mutta ilmeisesti Michellen vanhempien suurin ja ainoa investointi todella oli panostus lapsiinsa.

Michelle näyttää sisäistäneen investoinnin velvoitteen. Termi ruuhkavuodet vähättelisi törkeästi aikaa, joina Barack Obama kuoriutui älyköstä ja organisaattorista poliitikoksi ja presidentiksi. Toki amerikkalainen työkulttuuri ylipäätään poikkeaa eurooppalaisesta, mutta silti ihmettelee, miten Michelle on kyennyt pitämään perheen koossa ja ajamaan tuloksekkaasti omaa agendaansa sen ohessa.

Uskoa omiin mahdollisuuksiin on ainakin pitänyt olla. Olenko minä riittävän hyvä? Kyllä minä olen. Tätä Michelle toistaa kirjassaan, ja kehottaa tuhansia mustia amerikkalaisia nuoria tekemään samoin. Ei ihme, että hänen ihailijakerhonsa on laaja. Aivan yhtä selvältä tosin tuntuu sekin, että Michelle Obaman kaltainen ihminen selvin sanoin kieltäytyy monen toivomasta presidenttiehdokkuudesta. Puoluepolitiikka ei ole hänenlaistensa laji.

Kirjan alkuperäistä nimeä Becoming on vaikea ytimekkäästi kääntää. Otava ei ole edes yrittänyt — Mokoma latteus on räikeässä ristiriidassa sisällön kanssa. Suomennoksella lie muutenkin ollut kiire. Hyvää työtä häiritsevät liian monet virheet ja lauserakennekukkaset.

Asko Imppola

Hyvää: Valaa perustelua uskoa parempaan huomiseen.

Kehitettävää: Kirjoitettu kotimarkkinoille. Kulttuurierojen oivaltaminen jää lukijan vastuulle.

Erityistä: Auttaa ymmärtämään, miten yleisiä parisuhde- ja lapsensaantiongelmat ovat, ja silti voitettavissa.