Lemiläisnuorukaisen tekemiä puukkoja tilataan maailmalle ja niille ropisee kunniamainintoja Abiturientti Otto Kemppainen voitti Suomen puukkoseuran valtakunnallisen Suomi100-juhlapuukkokilpailun. Kaisa Juntunen Otto Kemppaisen puukot ovat alusta loppuun käsityötä.

Otto Kemppainen teki ensimmäisen puukkonsa Lemin yläkoulun käsityötunnilla viisi vuotta sitten. Nyt 18-vuotiaan nuorukaisen puukkoja tilataan maailmalle ja niille ropisee kunniamainintoja.

Kemppainen voitti vastikään Suomen puukkoseuran valtakunnallisen Suomi100-juhlapuukkokilpailun. Viime keväänä hän sijoittui hopealle puukonteon SM-kisojen nuorten sarjassa Fiskarsissa.

Joitakin hänen puukkojaan on tällä hetkellä esillä Lemin vanhassa pappilassa. Vitriinissä on muun muassa Lemin puukko, pitkäteräinen metsästyspuukko ja Suomen suuriruhtinaskunnan puukko.

— Olen tehnyt jo niin monta puukkoa, että olen seonnut laskuissa. Homma on edelleen kiihtymään päin.

Kemppaisen puhuessa puukonteosta, on kuin runoa kuuntelisi

Kemppainen tekee puukkonsa alusta loppuun käsityönä. Ensimmäiset puukkonsa hän teki valmiiseen terään. Ensimmäiset omat teränsä hän takoi 16-vuotiaana, eikä ole sen jälkeen muita käyttänyt.

— Olen pitkälti itseoppinut. Koluan kirjastossa etsimässä perinnepuukkojen malleja. Olen myös soittanut vanhoille tekijöille ja kysellyt neuvoja.

Vaikka Kemppaisen isä on käsityönopettaja, ei poika ole häneltä puukontekoon paljon apuja tarvinnut. Puukonteko on aivan oma taiteenlajinsa.

— Kun isä ei ole puukkoharrastaja, niin hänen panoksensa on ollut lähinnä tarvikkeiden sponsorointi.

Kemppaisen puhuessa puukonteosta, on kuin runoa kuuntelisi.

— Suomen suuriruhtinaskunnan puukon etsaus on tehty kuningasvedellä, sen kahva on tuohta ja takahelan hevosenpää on valettu kiväärinhylsyistä.

Kiinnostus puukontekoon heräsi eräharrastuksen kautta

Lemin Tevaniemellä asuvalla Kemppaisella on verstas kotonaan. Siellä nuori mies viettää kaiken liikenevän ajan.

Käsitöistä Kemppainen on tykännyt pikkupojasta asti.

— Vuoleskelin aina jotakin puukolla.

Puukontekoon hän intoutui osittain eräharrastustensa kautta. Kemppainen liikkuu paljon luonnossa metsästellen, kalastellen ja retkeillen.

Puukontekeminen ei ole kultakaivos

Käsityönä tehdyt puukot tekevät hyvin kauppansa. Kemppainen ei ole päässyt kuitenkaan niillä rikastumaan.

— Kun puukko maksaa 200 euroa, sillä kattaa kustannukset. Ei tästä ihan täysipäiväistä ammattia tule.

Hänellä on Facebookissa ja Instragramissa KempKnives –profiili, ja sitä kautta tilauksia on tullut ulkomaita myöten.

Asesepäksi, metsänhoitajaksi vaiko metallurgiaa opiskelemaan?

Lappeenrannan Kimpisen lukiossa opiskelevalla Kemppaisella on tänä keväänä edessä ylioppilaskirjoitukset. Kesällä hän lähtee armeijaan, ja sen jälkeen nuori mies joutuu valitsemaan yhden mahdollisista elämänpoluista.

— Minua kiinnostaa opiskella asesepäksi, metsänhoitajaksi tai metallurgiaa Aalto-yliopistossa.



Otto Kemppainen

18-vuotias lemiläinen.

Lappeenrannan Kimpisen lukion abiturientti.

Tekee käsitöinä puukkoja.

Valittiin voittajaksi Suomen puukkoseuran valtakunnallisessa Suomi100-juhlapuukkokilpailussa.

Hopealla nuorten sarjassa puukonteon SM-kilpailuissa.

Harrastaa metsästystä, kalastusta, retkeilyä ja koiran kanssa lenkkeilyä.