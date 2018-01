Kirja-arvio: Kirja Kun mikään ei riitä Veera Vaahtera: Sopivasti sekaisin. Tammi 2017. 246 s.

Pauliina Vanhatalo loikkasi jokunen vuosi sitten uusille urille, kun kirjailijan alter ego Veera Vaahtera julkaisi ensimmäisen romaaninsa. Viihdyttäviä, lähinnä chick lit- tyylisiä tarinoita on sittemmin syntynyt jo viisi.

Uusin romaani, Sopivasti sekaisin, on viisikosta selvästi vakavin, vaikka posketon liioittelu, huumori ja romantiikka ovatkin edelleen keskeistä rakennusmateriaalia.

Tarinassa seurataan päälle kolmikymppisen Matleena Riikosen, tunnollisen, kiltin ja suorituskeskeisen nuoren naisen kamppailua työuran, kotitöiden ja äitiyden ideaalien ristipaineessa. Yhtenä päivänä Matleena saa tarpeekseen kynnysmattona olemisesta, ryhtyy kotityölakkoon ja työssään kirjastotoimenjohtajana päättää ottaa tiukemman otteen alaisistaan.

Päätöksen pitäminen ei ole ollenkaan helppoa ja uusista linjauksista seuraa tietysti monenlaista kuohuntaa. Vaarassa ovat niin Matleenan avioliitto ja ystävyyssuhteet kuin asema ja arvostus työpaikalla.

Monien kiemuroiden ja käänteiden jälkeen näkymä odotuksenmukaisesti kirkastuu, ja ehkä henkilöhahmotkin ovat oppineet jotakin itsestään.



Sopivasti sekaisin ottaa hauskassa muodossa kantaa tasa-arvokysymyksiin. Onko nainen hyvä äiti, jos aloittaa vaativassa työssä, vaikka lapsi on vasta muutaman kuukauden ikäinen? Rapautuuko miehen maskuliinisuus hoitovapaalla?

Kenen vastuulla on huolehtia, että lapsella on kerhokuvassa tahraton paita?

Vaahteran lause vetää vastustamattomalla voimalla. Älykäs sanailu ja tiukassa tahdissa sivuille marssitetut koomiset tapahtumat tekevät romaanista nautittavan. Rakennekin on sommiteltu huolellisesti, ja yllätyksiä riittää loppuun saakka.

Hyvää: Fiksu ja viihdyttävä liittyvät onnistuneesti yhteen.

Huonoa: Kirjan kansi on suorastaan ruma. Se ei houkuttele tutustumaan tarinaan, eikä kuvaa romaanin sisältöä tai tunnelmaa.

Erityistä: Kirjailija käsitteli äitiyden paineita myös omaelämäkerrallisessa Keskivaikea vuosi -teoksessa.