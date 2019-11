Rock in the City soi raskaasti, mutta puolustusvoimat jättää Lappeenrannan väliin ensi kesänä — Savitaipaleen Hakamäessä esiintyvät puolestaan Hearthill, Jarkko Martikainen ja Muska

Valtakunnallinen Rock In The City -festivaali kansainvälistyy toisena kesänään Lappeenrannassa. Kotimaisen raskaan rockin yhtyeiden ohella Kansalaistorilla järjestettävän kaksipäiväisen musiikkitapahtuman lavalla kuullaan ruotsalaista modernin metallin yhtyettä Amaranthea.

Suomalaisia rockyhtyeitä ohjelmiston ensimmäisessä julkistuksessa ovat CMX, Klamydia, Kotiteollisuus, Peer Günt ja Stratovarius sekä Turmion Kätilöt. Kotiteollisuus ja Stratovarius esiintyivät Lappeenrannan Rock in the Cityssä myös viime kesänä.

Musiikkitapahtuma soi kaupungintalon edustalla 31.7.—1.8.2020. Järjestäjän mukaan tapahtumassa esiintyy runsaat kymmenen artistia.

Tiistaina julkaistut seitsemän bändiä saavat seuraa joulukuun puolivälissä, jolloin selvillä on myös esiintyjien jakautuminen festivaalipäiville. Kotimainen pääesiintyjä on tarkoitus julkistaa helmikuussa.

Rock in the Cityn ohella Etelä-Karjalan kesän musiikkifestivaaleista ohjelmistostaan on julkistanut osan Lemin musiikkijuhlat, joka on kertonut Beethoven-teemastaan.

Tiedetään myös, että Etelä-Karjalan osuuskaupan kolmena viime kesänä järjestämä Lappeefest on telakalla ja että Imatran ajojen yhteydessä soi uusi musiikkitapahtuma. Sen myötä Imatra palaa musiikkitapahtumien kartalle muutaman äänettömämmän vuoden jälkeen.

Muitakin muutoksia tapahtumakartalta löytyy ensi kesänä.

Puolustusvoimien kesäkiertue on tavannut poiketa Lappeenrannassa alkukesästä, mutta kiertää ensi vuonna vain Kouvolassa ja Mikkelissä saakka. Konsertin paikallinen tähti, Rakuunasoittokunta, esiintyy silti lappeenrantalaisyleisölle suvivirren aikoihin. Soittokunta osallistuu Etelä-Saimaan tietojen mukaan perinteiseen School’s out -tapahtumaan yhdessä Ilta-artistin kanssa.

Savitaipaleella järjestettävä Hakamäki Piknik keräsi Miljoonasateen vetämänä ennätysyleisön viime kesänä. Menestyksestä intoutuneena talkootyöllä rakentuvan tapahtuman järjestäjät päättivät ensi kesän festivaalista hyvissä ajoin.

Hakamäki Piknik soi Savitaipaleen museoalueella 11. heinäkuuta. Sen lavalle nousevat Jarkko Martikainen soolona, Muska ja Jussi Sydänmäen Hearthill sekä paikalliset esiintyjät Tornator ja Katja & Antti.