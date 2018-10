Lady Gaga tekee esikoisroolinsa karheassa viiden tähden musiikkidraamassa — Ensi-illoissa myös Halloweenin paluu ja filmatisointi Utøyan terrori-iskusta

A Star Is Born (Yhdysvallat, 2018) Ohjaus: Bradley Cooper. Käsikirjoitus: Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters. Rooleissa: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle. Kesto: 136 min. K-12.

Jo pariin eri otteeseen kuvattu A Star is Born -elokuvaa ei kannata vertailla sen edellisiin versioihin. Uusin inkarnaatio on romanttinen, raaka ja modernilta maistuva musiikkidraama.

Esikoiselokuvaansa ohjaava Bradly Cooper on Jackson Maine — pöhöttynyt, alkoholisoitunut countyrock-tähti, jonka ura on pysähtynyt paikoilleen.

Eräänä iltana seuraavaa drinkkiä etsiessään Jackson päätyy klubille jossa on esiintymässä heikkoitsetuntoinen Ally (Lady Gaga), jonka rokkistara imaisee mukaan uudenlaiseen elämään.

Nopeasti syttyvä rakkaus on kovilla kun Ally nousee raketinomaisesti samalla kun Jackson jumiutuu itsesäälivään fatalismiin.

Cooper ymmärtää edistää kerrontaa roimilla leikkauksilla silloin kun sille on tarvetta. Tällä on myös kylmiä hermoja antaa vilpittömien hetkien venyä jopa vaivaannuttaviksi. Tämä on vaistonvaraisuutta ensikertalaiselta ohjaajalta, joka on selkeästi seurannut mestareitaan hyvin tarkalla silmällä. Cooper on ohjaajana vaikuttavan varmaotteinen.

Erityisen vaikutuksen tekevät kohtaukset lavalla. Harva elokuva on onnistunut tällä lailla välittämään tunnetta miltä tuntuisi soittaa kymmentuhatpäiselle yleisölle.

Elokuvan puolivälissä on hetkiä jotka olisi voinut tiivistää, mutta nämäkin runsaudenpulassaan vain tukevoittavat rakkaustarinan vaikeuksien pohjustamista.

Upean ja rehellisen roolisuorituksen tarjoavan Lady Gagan lisäksi elokuvassa on pari muutakin yllättävää näyttelijää: Renny Harlinin Ford Fairlane komediasta tuttu Andrew Dice Clay Allyn isänä ja Dave Chappelle Jacksonin ystävänä. Kumpikin koomikoita, kumpikin hyvin luontevina.

Sam Elliotin rooli Jacksonin isoveljenä ei yllätä erinomaisuudessaan. Elliot voisi lukea vaikka puhelinluetteloa ja silti olla karismaattisin ääni kohtauksessa.

Usein melodramaattiset rakkaustarinat on helppo leimata heti alkutekijöissään pullamössöksi. A Star is Born -elokuvan showbisnes-fantasia vakavoituu pääkaksikon kemian myötä ja kehittyy loistavan musiikin siivittämänä todella koskettavaksi elokuvakokemukseksi.

Se on kuin imelä country-balladi. Voi ymmärtää että se on korni ja kaupallinen, mutta silti se osuu suoraa sydämeen. | Timo Alho

VIISI TÄHTEÄ

Hyvää: Pääkaksikon kemia. Musiikki. Showbisneksen kulissien kuvaus.

Huonoa: Laahaa keskivälissä.

Erityistä: Elokuvan lauluosuuksia kuvattiin livenä aidoilla musiikkifestivaaleilla. Glastonburyssa Bradley Cooper kuvausryhmineen sai luvan vallata Kris Kristoffersonin keikan. Kristofferson näytteli pääroolia vuoden 1976 versiossa.

Ryan Green, Ryan Green Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) on odottanut 40 vuotta että pääsee kostamaan hyökkääjälleen, Michael Meyersille. Judy Greer näyttelee Stroden tytärtä.

Alkuperäisen naamarimurhaajan paluu

Halloween (Yhdysvallat, 2018)

Ohjaus: David Gordon Green. Käsikirjoitus: Jeff Fradley, Danny McBride, David Gordon Green.

Rooleissa: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Virginia Gardner, Nick Castle.

Kesto: 105 min. K-16.

40 vuotta täyttävä John Carpenterin Halloween oli slasher-genren määrittelevä mestariteos joka synnytti hyökyaalloon imitaattoreita. Naamariin pukeutunut tappaja on jo niin syvällä populaarikulttuurin psyykessä, että ikonista Michael Myersia on vaikea enää nähdä ilman hahmon ja populaarikulttuurin 40 vuoden edestakaista vuorovaikutusta.

Uusin Halloween haluaa ylpeästi jatkaa siitä mihin vuonna 1978 jäätiin. Lukuisat väliosat voi unohtaa. Ne eivät enää kuulu uuteen kaanoniin.

Tekijät yllättävät. David Gordon Green, Danny McBride ja Jeff Fradley ovat enemmän tuttuja komedian maailmasta. Nämä ovat esimerkiksi HBO:n Vice Principals -sarjan tekijäporukassa. McBride myös kameran edessä.

Mutta Halloweenista ei tehdä pilaa. Lähestyminen on hyvin totinen ja (lähes) kaikki vuosikausien keräämä campin pöly karistellaan pois.

Michael Myers on palannut. Michael Myers haluaa taas tappaa.

Alkuperäisen elokuvan uhri Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) on traumatisoitunut, mutta ei ole jäänyt värisemään uhrin rooliin. Tämä on koko aikuisikänsä valmistautunut siihen että pääsee taas kohtaamaan hyökkääjänsä. Ja maksamaan potut pottuina.

Elokuva on tehokkaimmillaan silloin kun se muistuttaa kuinka kauhistuttava näky kasvoton, empatiakyvytön ja pysäyttämätön tappaja voi olla.

Elokuvassa on imua tarpeeksi, etteivät hieman kömpelöt kohdat jää häiritsemään. Alkuperäisestä mestariteoksesta jäädään silti kauas. Kaikki on hyvin tehtyä — ei vain mitään aidosti mieleenpainuvaa. | Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Jamie Lee Curtis. Michael Meyers -hahmo toimii yhä.

Huonoa: Turhan turvallinen kerrontatyyli. Turhia sivujuonia.

Erityistä: Alkuperäisen elokuvan ohjaaja John Carpenter on päivittänyt säveltämänsä legendaarisen teemamusiikin yhdessä poikansa Cody Carpenterin kanssa.

Agnete Brun Kaja (Andrea Berntzen) huomaa joutuvansa pakosalle, kun Utøyan saareen rantautuu massamurhaaja tositapahtumiin perustuvassa elokuvassa.

Yhden otoksen terrorinäytelmä

U-July 22 (Utøya 22. juli, Norja, 2018)

Ohjaus: Erik Poppe. Käsikirjoitus: Anna Bache-Wiig, Siv Rajendram Eliassen.

Rooleissa: Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, Solveig Koløen Birkeland.

Kesto: 93 min. K-16.

Vuoden 2011 Norjan terroristi-iskuista on valmistunut kaksi elokuvaa lähes samanaikaisesti. Toinen, Paul Greengrassin englanninkielinen 22 July on parhaimmillaan katsottavissa Netflixistä.

Sitä ei kuitenkaan pidä sekoittaa hyvin samankuuloiseen norjalaiseen tuotantoon U-July 22.

Siinä missä ensiksi mainittu elokuva kuvaa iskun lisäksi myös sen vaikutusta uhreihin ja norjalaiseen yhteiskuntaan, on Erik Poppen ohjaama elokuva fiktiivinen jännäri Utøyan saarella olevan nuoren näkökulmasta.

Oslon keskustassa on räjähtänyt autopommi. Tieto alkaa kulkeutua myös Utøyalle jossa on parhaimmillaan käynnissä työväenpuolueen nuorison kokousleiri. Leirillä oleva Kaja (Andrea Berntzen) saa huolestuneita puheluita äidiltään samalla kun rannan suunnasta alkaa kuulua laukauksia. Pakokauhu kasvaa nopeasti.

Poppe ja kuvaaja Martin Otterbeck tarraavat katsojasta kiinni ja vetävät tämän maihin pakokauhuisten nuorten kanssa. Laukauksien alettua seuraa pulssianostattavat 72 minuuttia jossa paetaan pienellä saarella säälimätöntä äärioikeistolaista terroristia, ilman yhtään leikkausta.

Kyseessä on vavisuttava elokuvakokemus. Se ei keskity suuriin teemoihin tai taustoihin, niinkään kuin vain yrittää välittää painajaismaisen tilanteen todellisuuden reaaliajassa. | Timo Alho

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Intensiivinen. Immersiivinen.

Huonoa: Kuvaustyyli tuntuu hetkittäin hieman pakotetulta.

Erityistä: Päähenkilö Kaja on fiktiivinen hahmo, jonka kokemukset perustuvat monien paikallaolijoiden kertomuksiin.

Joonas Pulkkanen Stella Kylä-Liuhala näyttelee Marissa Jaakolaa, kidnappauksen ja ihmiskaupan uhria, dokumenttielokuvan dramatisoiduissa osissa.

Sielun taistelu

Takaisin valoon (Suomi, 2018)

Ohjaus ja käsikirjoitus: Arto Halonen.

Rooleissa: Stella Kylä-Liuhala, Marissa Jaakola, Kiumars Zarei, Nora Löfving-Lihtonen, Henri Tuominen, Kerli Kyllönen, Pihla Maalismaa.

Kesto: 81 min. K-12.

Yksi maailman kauheimmista asioista on ihmiskauppa. Valtavan ongelman kuvaaminen on kuitenkin hankalaa, koska aihe on niin julma ja sen mittakaava käsittämätön. Ihmistasolla kuvaaminen voi olla vaarassa taas muuttua kärsimys- tai sosiaalipornoksi.

Vaikeita asioita käsitellessä lähestymistavan täytyy olla mietitty hyvin tarkkaan. Maailmalla yksin Suomen arvostetuimpia elokuvantekijöitä, Arto Halonen, on löytänyt tavan lähestyä aihetta. Hän lähtee tekemään kuvausta särjetystä ihmissielusta ja siitä kuinka se kurotaan takaisin ehjäksi.

Lajityyppi on dramatisoitu dokumentti. Näyttelijöiden avulla Marissan vaiheet luodaan uudelleen. Kertojaääni kuvailee sielun kamppailua kauheuksien äärellä.

Tyyli vie mukanaan, vaikka tekninen toteutus lipsahtaa ajoittain hieman halpisjännäri tasolle silloin, kun käytössä on dramaattisia tehokeinoja.

Tarina on tosi. Suomalainen Marissa on ulkomailla kun hänet kaapataan. Kaappaajat tekevät selväksi, että pakokeinoa ei ole. Matka käy maasta toiseen lopulta nuoren blondin hankkineen miehen taloon.

Koettelemuksien jälkeen itsensä ihmiseksi takaisin kasaaminen on raskas taival.

On katsojan armahtavaa ja ylistyksen arvoista, että Marissa ja Arto Halonen löytävät humanismin valon koettelemuksista. Matka siihen pisteeseen on kuitenkin vaikea. | Timo Alho

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Humanistinen ote.

Huonoa: Kuvausjälki toisinaan halvan oloinen.

Erityistä: Oikea Marissa Jaakola esiintyy elokuvassa.