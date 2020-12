Jonna Kina voitti mediataidekilpailun Lappeenrannassa– Taiteilija pääsee esille syntymäkaupunkinsa tapahtumassa ensi syksynä ja saa teoksensa taidemuseon kokoelmaan

Lappeenrannan taidemuseon mediataiteen kokoelma karttuu Jonna Kinan uudella teoksella syksyllä 2021. Lappeenrannassa varttunut Kina (s. 1984) voitti taidemuseon ja Kaakon taiteen järjestämän ideakilpailun teoksella, jonka työnimi on Two Sculptures in Nine Pieces.

Palkintoraadin perusteluiden mukaan Kinan elokuvateos on sekä museaalinen että metamuseaalinen kokonaisuus, joka pohtii luomiseen ja tuhoon liittyviä kysymyksiä, ja raati näki Kinan voittoisassa ideassa monia historiallisia ja nykyhetken kerroksia, jotka kaikki lisäävät sen kiinnostavuutta.

Kina ja Lappeenrannan taidemuseo jatkokehittelevät ideaa yhdessä. Mediataideteos saa ensiesityksensä VIDS2021-mediataideviikolla Lappeenrannan linnoituksessa ensi syksynä, jonka jälkeen teos liitetään osaksi Lappeenrannan taidemuseon pysyvää kokoelmaa.

Museon kokoelmassa on lähes 3 000 teosta, joista mediataidetta on toistaiseksi noin kymmenen työtä, intendentti Leena Räty kertoo.

– Mediataiteen tekijöitä ei ole paljon Kaakkois-Suomen alueella, ja kilpailun tarkoitus oli kannustaa heitä esiin.

Jonna Kina Lappeenrannassa syntynyt Jonna Kina on tehnyt taideuransa kansainvälisillä areenoilla.

Mediataiteen tekijöitä ei ole paljon Kaakkois-Suomen alueella. — Leena Räty

18 eri ehdotusta

Ideakilpailun ja syksyn 2021 mediataideviikon järjestämisen ovat mahdollistaneet Wihuri-säätiön Lappeenrannan taidemuseolle myöntämä kummiraha. Kilpailuun saivat osallistua Kaakkois-Suomessa toimivat ammattitaiteilijat, LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja alueen korkeakouluista valmistuneet kuvataiteen alumnit yksin tai työryhmänä.

Kilpailuun tuli määräaikaan mennessä 18 ehdotusta.

Kinan saaman ensimmäisen palkinnon arvo on 5 000 euroa. Hänen lisäkseen palkinnon saavat Ninni Korkalon Visible Spectrum – Näkyvä spektri (3 000 euroa) ja Mikko Haikon Perhosten talo (2 000 euroa). Raati myönsi myös 500 euron kunniamaininnan Pilvi Jyrkänteen teokselle Tutkimusmatka, Odyssey.

Ideakilpailun palkintoraatiin kuuluivat AV-arkin ohjelmakoordinaattori Tytti Rantanen, taiteilija Piipa Toivonen, taidemuseon amanuenssit Hanna Lommi ja Mikko Pirinen sekä museon intendentti Leena Räty ja Kaakon taiteen taidejohtaja Anna Vilkuna. Kilpailun palkintoraati päätyi tiedotteen mukaan ratkaisuissaan yksimielinen.