Amaranthe, CMX, Kotiteollisuus, Stratovarius,... — Rock in the City luottaa raskaan rockin kaikuun Lappeenrannassa

Rock In The City -festivaali on julkistanut ensimmäiset esiintyjänsä kesän 2020 festivaaleilla. Lappeenrannassa musiikkitapahtuman tähtiä ovat muun muassa ruotsalainen modernin metallin yhtye Amaranthe ja kotimaiset raskaan rockin ja metallimusiikin bändit CMX, Kotiteollisuus, Stratovarius sekä Turmion Kätilöt. Kaksipäiväinen Rock in the City soi Lappeenrannan kaupungintalon edustan Kansalaistorilla toista kertaa 31.7.—1.8.2020.

Myös kouvolalainen Peer Günt -yhtye ja vastikään elämäntyöpalkinnon saanut punkbändi Klamydia kuuluvat festivaalin esiintyjäkaartiin, jonka julkistukset jatkuvat joulukuun puolivälissä. Tuolloin on selvillä myös, miten artistit ja bändit jakautuvat festivaalipäiville. Tapahtuman kotimainen pääesiintyjä on tarkoitus julkistaa helmikuussa 2020. Tapahtumaorganisaation mukaan festivaalilavalla kuullaan runsasta kymmentä eri esiintyjää.