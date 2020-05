Kotiteollisuus esiintyy etänä Hullussa Ukossa, keikan voi katsoa Etelä-Saimaan nettisivulla lauantaina – Jouni Hynynen on kirjoittanut 18 uutta biisiä ja miettinyt juustopalan kokoa koronakeväänä

Lappeenrantalainen rockyhtye Kotiteollisuus järjestää varainkeruukeikan, jolla se yrittää pitää ravintola Hullun Ukon pystyssä.

Kotiteollisuus esiintyy etänä laulaja-kitaristinsa Jouni Hynysen osittain omistamassa Hullussa Ukossa lauantaina. Mukana on myös Vastatuuleensoutajat, jossa Tomi Sivenius, Roope Laasonen ja Janne Hynynen soittavat Pronssinen Pokaali -yhtyeen materiaalia.

Myös Hynysen sooloprojektin Maanalaisen Armeijan oli tarkoitus esiintyä tilaisuudessa, mutta siinä vieraileva laulaja Mira Luoti ei ehdikään Lappeenrantaan ajoissa.

– Musiikin lisäksi ohjelmaan kuuluu esitellä yleistä härdelliä, mitä ennen keikkaa aina on. Takahuonetoimintaa ja äänen avaamista, Jouni Hynynen kertoo.

Hynysen mukaan keikalla kerätään vapaaehtoisia lahjoituksia ravintola Hullun Ukon pitämiseksi pystyssä. Muusikoiden leivälle mahdollisesta lahjoitussummasta ei siivua oteta.

– Kertyneistä varoista maksetaan myös tekniikan palkka, mutta soittajaparat soittavat omaksi ilokseen, Hynynen sanoo.

Etelä-Saimaa lähettää keikan suorana verkkosivuillaan lauantai-iltana. Sitä voi katsoa myös Kotiteollisuuden Facebook-sivulla.

Mika Strandén Kotiteollisuuden keulahahmo Jouni Hynynen on kirjoittanut uusia biisejä peräti 18 kappaletta koronakevään aikana. Arkistokuva.

Levy ulos vuodenvaihteessa

Hullun Ukon keikka on Kotiteollisuuden toinen esiintyminen korona-aikana.

Ensimmäinen oli huhtikuun alkupuolella Nuijamiehen Karanteeni-livessä, joka myös nähtiin Etelä-Saimaan verkkosivuilla.

Hynysen mukaan Kotiteollisuus on menettänyt paljon tuloja sekä kaikki kevään ja kesän keikat elokuulle saakka korona takia.

Hynynen on saanut tuloja tekijänoikeuksia valvovista Gramexista ja Teostosta, ja myös mahdollista jatkoa saava Radio Villa Mayhem -podcast tuo euroja Hynysen tilille.

– Minulla on ollut pikkuisen säästöjä, joita tässä nyt tuhlailen. Ahdinko ei ole hirveä, mutta juustopalan kokoa pitää kaupassa vähän miettiä. Uusia soittokamoja ei kuitenkaan ostella, Hynynen toteaa.

Hynynen näkee koronan aiheuttamassa keikkatauossa silti myös hyvää, sillä hän on saanut tilaa luovuudelle ja kirjoittanut 18 uutta kappaletta.

Uutta levyä Kotiteollisuudelta voi odottaa vuodenvaihteessa. Sitä tuskin olisi syntynyt ilman koronan aiheuttamaa taukoa.

– Nyt on räväkämpi Kotiteollisuus-levy tulossa, tempoa ja kitaraa on niin perkeleesti. Toki seassa on niin sanottuja tyttöbiisejäkin, mutta aika raakeenkuuloista tulee olemaan, kun päästään kimpassa soittamaan, Hynynen sanoo.

Kotiteollisuus ja Vastatuuleensoutajat esiintyvät Hullussa Ukossa lauantaina 23.5. Keikkaa voi katsoa Etelä-Saimaan verkkosivuilla ja Kotiteollisuuden Facebook-sivulla kello 18 alkaen.