Teatteri Imatrasta lokakuussa eläkkeelle jäävän Pekka Rädyn seuraaja on Antti Laine, 29. Turusta kotoisin oleva Laine valittiin Imatralle 30 hakijan joukosta.

— Olen jo pitkään halunnut kiinnittää Imatralle nuoren miesnäyttelijän, sillä ikärakenne on ollut tässä ensemblessä ongelmallinen. Antin valinnassa painoivat muun muassa erinomainen läsnäolo, kaunis lauluääni ja avoimuus, perustelee valintaa teatterin johtaja Timo Rissanen.

On hienoa, että saa tehdä töitä kuukausipalkalla vakituisesti ja keskittyä taiteeseen. — Antti Laine

Laine aloittaa työnsä 1. lokakuuta. Hänet on kiinnitetty Imatralle heinäkuun 2021 lopuun saakka.

Minna Mäkinen Antti Laineen ensivaikutelma Imatrasta on positiivinen. — Täällä ihan vieraat ihmiset puhuvat toisilleen, ihmettelee Laine.

Yli 600 esityksen kokemus

Laineella on näyttelemisestä pitkä, yli 600 esityksen kokemus amatööri- ja ammattilaislavoilta. Hänet nähtiin ensimmäisen kerran teatterin lavalla jo yhdeksänvuotiaana, jolloin hän esitti pääroolin Turun Vartiovuoren kesäteatterin Oliver Twistissä.

— Se oli vilkkaalle ja rasittavalle pikkupojalle loistava, ihana ja mukava kokemus.

Kun näyttelemisen makuun oli kerran päässyt, lähti Laine mukaan Turun nuoren teatterin toimintaan. Siellä vierähti kokonainen vuosikymmen.

— Opin nuoressa teatterissa suuren osan siitä, mitä osaan. Näyttelemisen lisäksi toimin muun muassa ohjaajan assistenttina ja ohjaajana.

Erityistaitoja näyttämötaistelussa ja laulussa

Laine opiskeli Lontoossa kaksikin tutkintoa. Erikoisosaamista hän on hankkinut näyttämötaistelussa.

— Tykkäsin siitä opiskeluaikoina niin, että hain lisäkoulutusta eri aselajien, kuten miekkailun hallintaan.

Laineella on myös musiikillista erityistaitoa.

— Olen äänialaltani baritoni, mutta opiskelujen lopussa minulta löytyi kontratenorin pää-ääni. Esitin sen myötä 14-vuotiasta kuoropoikaa, kertoo Laine.

Minna Mäkinen Antti Laine tapasi näyttämöllä sattumalta Pekka Rädyn. — Sinusta tulee sitten pikku-Pekka, vitsaili Räty seuraajalleen.

Monta rautaa tulessa

Tällä hetkellä Laine toimii avustavana näyttelijänä Kansallisoopperassa. Hän myös käsikirjoittaa ja ohjaa Piikkiön kesäteatteriin.

— Viimeksi ohjasin Teekkarispeksin Helsinkiin.

Imatralle Laine tuli hakeneeksi, koska hän arvostaa vakiintuneita laitosteattereita.

— On hienoa, että saa tehdä töitä kuukausipalkalla vakituisesti ja keskittyä taiteeseen. Esimerkiksi Lontoossa kaikki työt tehdään freelancer-pohjalta.

Laine uskoo tuovansa teatteri Imatraan intoa ja energiaa luoda uutta.

Minna Mäkinen Ohjaaja Timo Rissanen (vas.) suomentaa ja ohjaa Viidakkokirjan. Antti Laine on pääroolissa Mowglina.

Seikkailujen sarja saa jatkoa — nyt vuorossa Viidakkokirja

Laineen energiaa tarvitaan aimo tavalla teatteri Imatran ensi kevään produktiossa. Silloin saa ensi-iltansa koko perheen seikkailumusikaali Viidakkokirja.

— Se on tarina rohkeudesta, ystävyydestä ja rakkaudesta ja jatkaa samalla teatterin suurten seikkailuiden sarjaa, kertoo Rissanen.

Vuonna 2017 Imatralla esitettiin Maailman ympäri 80 päivässä ja vuonna 2015 — vielä vanhassa teatteritalossa — Hobbitti.

Kyseessä on Viidakkokirjan pohjoismainen kantaesitys ammattiteattereissa.

Viidakkokirja on tarinakokoelma Intian viidakoista.

Iso-Mowgli ja pikku-Mowgli

Pääroolia eli susien kasvattamaa Mowgli-poikaa näyttelee Antti Laine.

— Sain kuulla näytelmävalinnasta vasta tänään (tiistaina). Se oli yllätys, jota sulattelen. Minä olen tehnyt Mowglin roolin aiemminkin, harrastajateatterissa.

Laine odottaa tulevaa innoissaan.

— Mikään ei ole niin vapauttavaa kuin mennä lavalla pelkässä lannevaatteessa!

Laineen lisäksi teatteri Imatra tarvitsee rooliin myös pikku-Mowglin.

— Sen vuoksi ryhdymme nyt etsimään kahta 8—12-vuotiasta poikaa. He vuorottelevat pikku-Mowglin roolissa, kertoo Rissanen.

Viidakkokirjan muita — lapsille tuttuja hahmoja — ovat Baloo-karhu, Bagheera-pantteri, pytonkäärme Kaa sekä pahistiikeri Shere Khan.

— Uskon, että tarina vetoaa kaikenikäisiin, Rissanen sanoo.

Teatteri Imatran Viidakkokirja



Teksti perustuu Rudyard Kiplingin menestysromaaniin.

Suomennus ja ohjaus Timo Rissanen.

Lavastus ja puvustus Maarit Kalmakurki (vier.).

Mukana teatterin kaikki näyttelijät vahvistettuna vierailijoilla.

Ensi-ilta 8.2.2020. 34 esitystä.

Antti Laine

29-vuotias. ”Sitoumukseton, vapaa lähtemään.”

Kotoisin Turusta, perhettä asuu sekä Helsingissä että Turussa.

Kävi IB-lukion.

Valmistui näyttelijäksi Lontoossa vuonna 2016 (The Royal Central School of Speech and Drama, Bachelor of Arts).

Opiskeli sitä ennen Oxfordin yliopistossa taloustiedon ja johtamisen tutkinnon.

Harrastaa sulkapalloa, pöytätennistä ja soittaa omaksi ilokseen eri instrumentteja.