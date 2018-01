Eteläkarjalainen Kuuma Muusa vie musiikkiaan Venäjälle myös venäjäksi Kuuma Muusa julkaisee vihdoin pitkäsoiton. Bändin uusista biiseistä löytyy tekstejä myös kyrillisillä kirjaimilla. Kuuma Muusa (Jarmo Kamppinen (oik.), Lasse Hyytinen, Mitja Karikunnas ja Simo Koskinen) laajentaa sekä keikkareviiriään että musiikkijulkaisujensa formaatteja tänä vuonna.

Muusa saattaa käydä nyt kuumana. Kuuman Muusan alkuvuoden keikkakalenteri on täyttynyt ennätystahtia, ja bändin muusikoita näkee aiempaa harvemmin kotona. Eteläkarjalaisbändi lähtee Pietaria edemmäs Venäjälle ensi viikolla.

— Musiikkimme on retroa, mistä on tykätty Pietarissa. Esikuvat ovat 1970—80-lukujen progessa ja rokissa, rumpali Jarmo Kamppinen kertoo.

Yhtye esiintyy Pietarissa, Nishni Novgorodissa ja Moskovassa. Yleisölle on luvassa pikku flirttiä.

— Uusista biiseistä yksi on käännätetty venäjäksi, Kamppinen paljastaa.

Kuuman Muusan laulusolisti on Lasse Hyytinen. Miten käy laulaminen kyrillisillä kirjaimilla?

— Meillä on natiiveja kavereina, ja he ovat konsultoineet, Kamppinen sanoo.

Tykkään soittaa muualla kuin kotikunnassa. Se on vaativampaa, kun ei ole sitä oman kylän poika -leimaa otsassa. Jarmo Kamppinen

Venäjän-retken matkaseurana on kaksi uutta biisiä, ja työn alla on lisää. Kuuma Muusa on julkaissut digitaalisesti seitsemän tuplasingleä, mutta loppuvuodesta ulos pitäisi pulpahtaa täysimittainen pitkäsoitto Pilfink Recordsin julkaisemana.

— Levytyssopimukselle oli luonteva yhteys, kun Hyytinen on julkaissut soololevyn yhtiölle.

Joensuulainen Pilfink Records julkaisee lähinnä klassista musiikkia, mutta venäjäksi laulettu eteläkarjalainen progressiivinen rock mahtuu ohjelmaan?

— Levy-yhtiö näytti vihreää valoa, kun ehdotimme venäjänkielisen biisin tuottamisesta levylle, Kamppinen toteaa.

Pitkäsoitto ei muuta bändin studiotouhuja. Biisit purkitetaan Kamppisen pikkuhiljaa rakentamassa studiossa kuten tähänkin asti.

Fyysinen albumi on merkittävä asia.

— Sillä on monelle psykologinen merkitys, ja itsekin olen vanhan liiton kaveri, joka arvostaa levyjä, Kamppinen kertoo. Käsin kosketeltava tuote on myös nettilinkkiä konkreettisempi myytävä keikkailtoina.

Kuuma Muusa on soittanut aiemmin Venäjällä vain Pietarissa. Kotimaata on keikka-auton kyydissä nähty Kuopiosta pääkaupunkiseudulle. Kuutostiekin taittuu luontevasti, kun bändin jäsenet asuvat Imatralla, Joutsenossa ja Lappeenrannassa.

— Itse tykkään soittaa muualla kuin kotikunnassa. Se on vaativampaa, kun ei ole sitä oman kylän poika -leimaa otsassa, Kamppinen sanoo.

Hän ei toisin sanoen kosiskele keikkayleisöltä armoa tuttuuden, vaan musiikillisia taitoja näyttämällä.

Suomen rajoja bändi voisi Venäjän lisäksi ylittää Baltian suuntaan. Keikat on hankittu kaveribändien avulla ja omalla jalalla oven väliin. Se on pienten paikallisten bändien osa. — Hyvän keikkamyyjän saaminen on vaikeaa, Kamppinen valittelee.

Kuuma Muusa Pikku-Petessä 13.1. ja Pietarissa, Nishni Novgorodissa sekä Moskovassa 19.—21.1.

Kuuma Muusa

Jarmo Kamppisen vuonna 2010 perustama bändi. Lasse Hyytinen liittyi bändiin vuonna 2012 ja jakaa biisintekovastuun Kamppisen kanssa. Nykyinen kokoonpano:

Jarmo Kamppinen (rummut, lyömäsoittimet) asuu Lappeenrannassa.

Lasse Hyytinen (laulu, kitara) asuu Lappeenrannassa. Yksityisyrittäjä, joka kuvaa ja käsikirjoittaa mainoksia, säveltää mainosmusiikkia ja suunnittelee nettisivustoja.

Mitja Karikunnas (saksofoni, koskettimet) asuu Imatralla. Rajavartija.

Simo Koskinen (bassokitara, taustalaulu) asuu Joutsenossa. Musiikinopettaja.

Lisätietoja www.kuumamuusa.com