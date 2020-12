Mika Yli-Jyrä aloitti tehosteiden teon salmiakkijauheen paistamisella – Lappeenrannan uudenvuoden juhlaan hän tuo kuorma-autollisen kaikkea muuta, jolla kaupunki käynnistää vihreän teemavuotensa

Mika Yli-Jyrä sai kuumottavan vinkin 10-vuotiaana. Poika oli alkanut pyöritellä käsissään kalvoja ja värivaloja, joilla luoda tunnelmaa kouludiskoihin ja muihin tapahtumiin, mutta lääke savu-efektien tekemiseen löytyisi apteekista.

– Hae apteekista salmiakkijauhoa, paista sitä pannulla ja sitten vain tuuletinta peliin. Siten se homma hoituu myös teatterissa, Yli-Jyrä muistelee saamaansa reseptiä.

Erilaisten tehosteiden tekemisen tekniikka on muuttunut monta kertaa ja paljon niinä lähes 30 vuotena, jotka Yli-Jyrä on efektien parissa työskennellyt, ja juuri kehitys on pitänyt hänet innostuneena.

– Uusi tekniikka mahdollistaa mitä vain, ja mielikuvitus asettaa rajat. Jutut voi toteuttaa monipuolisesti, ja isot jutut ovat aina vain haasteellisempia, mikä vain lisää intoa ottaa niitä vastaan, eikä leipiinny.

Loppuvuoden juttu Yli-Jyrällä ja yrityksellään Profilightilla on ollut suunnitella yhdessä Suomen ilotulituksen kanssa Lappeenrantaan valoteos. Se avaa Euroopan vihreimmäksi valitun kaupungin Green Leaf -teemavuoden ja korvaa uudenvuoden ilotulituksen.

Mika Yli-Jyrä Lappeenrannan kaupungintalon julkisivuun heijastuva visuaalinen teos yhdistää kuva-, valo- ja äänitekniikkaa. Esimerkkikuva Tampereen Hämeentieltä.

Lappeenrannassa Yli-Jyrä ei käytä paistinpannua ja salmiakkijauhoa, mutta paljon muuta tarpeistoa.

Yrittäjä ja kaksi Profilightin työntekijää tulevat Tampereelta Kansalaistorille ja alkavat keskiviikkona pystyttää laitteistoa, joka heijastaa Lappeenrannan tilaaman teoksen kaupungintalon seinään uudenvuodenaattoiltana.

– Videotekniikka ei nykyisin vie paljon tilaa, mutta meillä on järeä ulkokäyttöön tarkoitettu, ilmastoitu ja lämmitetty laitteisto.

Tekniikka tarvitsee massiiviset telineet.

– Kansalaistorille nousee 5-metrinen mustaksi verhoiltu torni, jossa video- ja äänitekniikka ovat.

Puhe mustasta tornista tuo mieleen Taru sormusten herrasta -kirjan ja Sauronin silmän, mutta kaupungintalon edustalle nouseva rakenne hehkuu hyvällä asialla.

– Kaupungintalon julkisivu on teoksen päänäyttämö ja ainoa heijastettava pinta, mutta parkkihallin lasiset sisäänkäynnit sen edessä loistavat teoksen värimaailmaa, sinivihreitä sävyjä aaltokuvina, Yli-Jyrä kuvaa teosta.

Mika Yli-Jyrä Mika Yli-Jyrällä on markkinointikoulutus, mutta hän on tehnyt itseoppineena lähes 30 vuotta. – Kaikki on opittu kantapään kautta.

Vihreitä arvoja teemassa ja teknisessä toteutuksessa

Pelkillä valoilla tehtynä teos vaatisi valtavan määrän watteja ja voimavirtaa. — Mika Yli-Jyrä

Kaupungintalon julkisivuun projisoitava valotaideteos kuvastaa Lappeenrannan vihreitä arvoja ja sisältää sekä videokuvaa että ääntä.

Teos toistuu luuppina kahtena iltana, ja sen käsikirjoituksen on tehnyt Suomen ilotulitus kaupungin toimittamasta materiaalista. Profilight tuottaa sen koristamaan kaupungintalon seinää.

– Käynnistyvä Green Leaf -teemavuosi on siinä punaisena lankana.

Yli-Jyrä kuvailee teoksen toteutuksessa käytettävää videomapping-tekniikkaa, joka pelkän tavanomaisen valaistuksen sijasta voi hyödyntää julkisivun kaikkia yksityiskohtia ja saada ne elämään.

– Valolla ei voi viestiä tarpeeksi, ja sen vuoksi 3D-animaatiotekniikkaa hyödyntävä videokuva on tullut teoksiin mukaan.

Lappeenrantaan animoitavassa uudessa teoksessa on valon ja videon lisäksi ääntä, jonka osana ensiesityksensä saa myös teosta varten tehty, valon ja videon kanssa soljumaan synkronisoitu musiikkikappale.

– Se on aika mahtipontinen biisi ja tuotettu ilotulituksia varten, joten sopii erittäin hyvin myös tähän teokseen, Yli-Jyrä kertoo musiikista.

Anu Kiljunen Tarpeettoman ja hyväkuntoisen kannettavan tietokoneen voi toimittaa Lappeenrannan kaupungintalon aulassa sijaitsevaan Kone kaikille -keräyksen pisteeseen virka-aikana. Arkistokuva.

Visuaalinen, kuva-, valo- ja äänitekniikan teos on Lappeenrannassa ensi kertaa käytössä uuden vuoden vastaanottamisessa. Myös Imatran kaupunki on perunut perinteisen vastaanoton ja siihen liittyvän ilotulituksen, ja korvaa sen valoteoksella, joka heijastuu kaupungintalon sijasta Imatrankosken patoon.

Korona selittää uudenvuoden vastaanottojen vaihtumista valoteoksiksi ja verkkotapahtumiksi lukuisissa kaupungeissa, mutta valotaidetta on alettu tehdä myös muista kuin kokoontumisrajoitussyistä.

– Videomapping-tekniikka on varsin uutta, ja siihen liittyy tiettyä uutuudenviehätystä, Yli-Jyrä kertoo.

Hänen mukaansa teoksia tilaavat julkisivuihinsa kaupunkien lisäksi yritykset, jotka haluavat viestiä itsestään ja arvoistaan aiemmasta poikkeavilla tavoilla.

Green Leaf -tunnustuksen saaneeseen Lappeenrantaan tällainen teos sopii teemavuoden käynnistäjäksi hyvin.

– Pelkillä valoilla tehtynä teos vaatisi valtavan määrän watteja ja voimavirtaa, mutta led-valaisimet ja laser-videotykit ovat ekologisia. Toteutus on teknisestikin vihreä.

Mika Yli-Jyrä Profilight tekee myös valoteoksia, mutta yrittäjä Mika Yli-Jyrää innostaa nykyisin uudet tekniikat. – Videototeutus on työläs, mutta viestii valoa enemmän. Kuva Tampereelta.