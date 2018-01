Juttunurkan nuori kahvilaisäntä etsii karaokelaitteita Elias Kontunen suunnittelee toimintaa lauritsalalaisten yhteiseen olohuoneeseen. Karaokelaitteet ovat haussa. Kai Skyttä Elias Kontunen toivottaa kaikki tervetulleeksi Juttunurkkaan: "Kahvi ja kahvileipä maistuvat aina".

Bingo vetää hyvin väkeä Lauritsalan Juttunurkkaan. Kokoontumispaikan uusi kahvilaisäntä Elias Kontunen, 22, on pannut sen merkille.

— Bingoa toivotaan kuitenkin yhä lisää, hän kertoo.

Kontusen hommana on pyörittää ja kehittää Juttunurkan toimintaa. Vuoden alusta tehtävässä toiminut nuori mies kuuntelee asiakkaiden toiveita herkällä korvalla. Hän kannustaa kaupunkilaisia ottamaan tilan käyttöön.

— Paikan voi varata kahden jälkeen myös omia tilaisuuksia, kuten kerhoja tai luentotilaisuuksia varten.

Tällä viikolla lauritsalalaisten kohtaamispaikassa kokoontuu käsityökerho ja miesten ryhmä. Perjantaina siellä on tavattavissa Palvelukeskussäätiön sairaanhoitaja. Ensi viikolla luvassa on muun muassa toimintaterapeutin vetämä hetki ja soppapäivä.

— Karaokea on toivottu, ja se alkaa heti, kun löydämme laitteet. Suunnitelmissa on järjestää esimerkiksi tuolitanssia ja -jumppaa.

Kaikenikäiset tervetulleita

Juttunurkka on ollut avoinna Lauritsalassa marraskuun alusta asti. Ihmiset eivät ole vielä löytäneet paikkaa kunnolla.

— Alan tehdä töitä sen eteen, että Juttunurkka tulisi tutuksi, Kontunen sanoo.

Ihmisillä tuntuu olevan se käsitys, että paikka on pyhitetty vain eläkeläisille.

— Moni on kysynyt, että voisinko minäkin käydä siellä kahvilla. Tottakai, kaikenikäiset ovat tervetulleita, Kontunen kannustaa.

Juttunurkasta saa ison kahvin ja pullan kolikolla. Lounasta on tarjolla sopuhintaan.

— Kahvi ja kahvileipä maistuvat aina hyvältä.

Leipuri-kondiittori ottaa vitriinin haltuunsa

Elias Kontunen valmistui leipuri-kondiittoriksi vuonna 2015. Sen jälkeen hän työskenteli Fazerin tehtaalla ja huoltoaseman kahviossa.

Ennen Juttunurkkaan tuloa hän toimi Suomen Punaisen Ristin piristäjäpalvelun yhteyshenkilönä, josta hänet löydettiin nykyiseen tehtävään.

Kontunen aikoo hyödyntää ruokapuolen osaamistaan kahvilaisännän hommassa.

— Otan vitriinin haltuuni. Ensimmäiseksi alan tehdä sinne riisipiirakoita, Kontunen suunnittelee.

Vapaa-ajallaan Kontunen ei hyödynnä juurikaan leipurin taitojaan.

— Aiemmin tein kakkuja, mutta kun asun kihlatun kanssa kahdestaan, niin leivonnaiset tahtoivat jäädä meiltä syömättä.

Jos sukulaiset tai ystävät pyytävät herkkutarjoilua juhliinsa, Kontunen on valmis auttamaan.

— Tykkään tehdä hyydykekakkuja. Ne ovat helppoja ja kätevästi muunneltavissa, ja silti niistä saa näyttäviä.

Joka päivä pyörällä töihin keleistä viis

Lappeenrannan keskustassa asuva Kontunen on päättänyt pyöräillä päivittäin viiden kilometrin matkan töihin.

— Tulkoon taivaalta mitä tahansa, niin hyppään pyörän selkään.

Toistaiseksi häntä ei ole säikäyttänyt sen enempää pureva viima kuin liukkaus.



Juttunurkka

Asukastila ja kokoontumispaikka Lauritsalassa.

Kaikille avoin olohuone, jossa voi käydä kahvilla, ruokailla, tavata ystäviä, osallistua eri tapahtumiin tai viettää aikaa muuten vaan.

Toimii Lounasravintola Lauran kanssa samoissa tiloissa osoitteessa Hallituskatu 17–19.

Avattu marraskuussa 2017.

Avoinna arkisin klo 9—14.

Kahvilaisäntänä Elias Kontunen.