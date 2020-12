Sammonlahtelainen Ville Pohjalainen lausuu syrjäytymisestä kertovia runojaan Spotifyssa, naapuri luki Kimmo Hyvärisen kalastuskirjaa lapselle iltasatuna – Tällaisia harrastajakirjoittajia Lappeenrannasta löytyy

Koronavuosi on kurittanut monia ja myös eteläkarjalaisia harrastekirjailijoita, koska kirjan julkaisutilaisuuksia ja muita tapahtumia ei ole voinut järjestää. Vaikeista ajoista huolimatta paikallisina omakustanteina on tänä syksynä syntynyt muun muassa kirja kalastuselämyksistä, fiktiivinen historiaromaani sekä runoja rakkaista ja maailmalta.

Koronavuosi on aiheuttanut monenlaista harmia eteläkarjalaisille harrastekirjailijoille. Elokuussa neljännen painetun omakustannekirjansa Vihreän viinan runoja julkaissut sammonlahtelainen runoilija Ville Pohjalainen, 33, ei ole päässyt esiintymislavoille lukemaan teostaan kuten aiempia kirjojaan.

Kun tapahtuma toisensa jälkeen peruuntui, myös Pohjalainen sai heittää hyvästit tämän vuoden Runouden rajoilla -tapahtumalle ja hänen omalle esiintymiselleen haminalaistapahtumassa.

Varsinaista lavaikävää Pohjalainen ei pode, mutta tietää, että lava on paras paikka tehdä omakustannerunoutta tunnetuksi.

– Veri ei varsinaisesti vedä keikkalavalle, sillä keikat ovat hermoja raastavaa toimintaa, mutta todella tärkeitä kirjailijalle. Niillä näkee yleisön palautteen, ja keikat ovat paras tapa saada uutta yleisöä ja kirjoja kaupaksi.

Onneksi Pohjalaisella on ollut jo pidemmän aikaa käytössään virtuaaliset kanavat. Hänen runotuotantonsa löytyy lausuttuna Youtube-kanavalta ja Spotify-musiikkisovelluksesta. Jälkimmäisessä kuuntelijoita on muutamia kymmeniä, mutta Youtubessa Pohjalaisen videoilla on yhteensä 12 000 katselukertaa.

Runoteos syrjäytymisestä

Myös Pohjalaisen runokirjan julkistamistilaisuus siirtyi keväältä syksyyn koronan takia. Kirjajulkkarit pystyttiin lopulta järjestämään lappeenrantalaisessa Uus Hoi Sie -galleriassa lokakuussa.

Pohjalaisen vapaamittainen runoteos kertoo syrjäytymisestä sekä yksinäisyydestä ja pohjautuu osin hänen omiin kokemuksiinsa.

– Aihe on omakohtainen, ja teos on aika tumma, mutta siinä on jonkin verran huumoriakin.

Omakustannerunoilija alkoi julkaista teoksiaan viitisen vuotta sitten, mutta on kirjoittanut omaksi ilokseen lapsesta saakka. Pohjalainen myös opiskelee kirjallisuutta Jyväskylän avoimessa yliopistossa.

– En halua jäädä yhteen aiheeseen jumiin, vaan käsitellä niitä monipuolisesti. Olen muun muassa kirjoittanut runon tekoälylle. En tiedä, montakohan sellaista maailmassa on?

Pohjalaisen tavoitteena on saada kustannussopimus jollekin tulevalle kirjalleen. Tulevaisuudessa hän aikoo kirjoittaa ainakin romaanin, jossa avaa elämäntarinaansa tarkemmin kuin uudessa runokirjassa.

– Totta kai haluan kustannussopimuksen, mutta ne ovat kiven alla. Monet lehdet eivät esimerkiksi arvioi omakustanteita ollenkaan, joten sopimus olisi tärkeä.

Vaikka Pohjalainen ei kaihda kirjallisuudessaan mitään aihetta, sanaa korona hän ei ole päästänyt runokirjansa lehdille.

– Koitan tavoitella tyyliä, joka ei ole sidottu tiettyyn aikaan. Sellainen kirja on jo lähtökohtaisesti ikivihreä.

Leikin ajatuksella, että kun alan kirjoittaa romaania, vuokraan Berliinistä jonkun pikkukämpän. Mutta haaveen toteuttaminen vaatisi joko vuorotteluvapaan tai veikkausvoiton. — Kimmo Hyvärinen

Koronavuosi heitti koukun myös lappeenrantalaisen koneasentajan Kimmo Hyvärisen, 44, toisen kalastusaiheisen omakustanneteoksen Elämyskalastuksia ja kalastuselämyksiä julkaisuun.

Syksylle osui paitsi kirjan loppurutistus eli viimeistelyvaihe myös tiukka työputki, kun päivätyöhön liittyvät teollisuuden huoltoseisokit siirtyivät koronan takia keväältä loppuvuoteen. Hyväriselle tuli kiire, jotta sai julkaistua kirjansa syntymäpäivänään 7. joulukuuta.

– Suurin osa kirjoitusurakasta ajoittui loppusyksyyn, ja lokakuussa kirjoitin lopulta kirjan 15 500 viimeistä sanaa neljässä päivässä. Nyt on koettu sekin, miten raakaa ja raadollista hommaa voi kirjailijan työ olla. Koneasennustöissä ei aina pääse fyysisesti helpolla, mutta kyllä henkinen työkin koulutti miestä.

Luomisen tuskaa potiessaan Hyvärinen varasi elokuussa Mikkelistä hotellihuoneen, johon vetäytyi kirjoittamaan. Retriittiä korona ei onneksi pilannut.

– Tuli sellainen ihmiskoe tehtyä. Se oli hyvä systeemi, koska fokus pysyi kirjassa ja sai etäisyyttä normaaleihin olosuhteisiin. Tällaisia irtiottoja pitää tehdä jatkossakin.

Kirjan julkaisemiselle oli myös sosiaalista painetta, sillä kalastusta harrastavan Hyvärisen Uistinmuistoja-esikoiskirjan lukeneet kyselivät jo uuden teoksen perään.

– Olen saanut esikoiskirjastani upeaa palautetta. Paras oli se, että naapurit lukivat kirjaa lapselleen iltasaduksi.

Neljä vuotta sitten ilmestynyt esikoiskirja keskittyi viehekalastukseen, kun taas uudessa teoksessa Hyvärinen kirjoittaa kalastuksesta elämyksenä kaunokirjallisella otteella ja muistelee myös kokemuksiaan kilpakalastuksesta.

Hyvärisen kirja löytyy jatkossa eteläkarjalaisista kirjastoista, ja kirjaa saa ostaa häneltä itseltään.

Sari Pullinen Joutsenolainen runoilija Hanni Lindeman pitää runoudessa esikuvanaan Pentti Saarikoskea. Lindemanin runoissa on nähtävissä samaa muotoa ja rytmiä kuin Saarikosken teoksissa.

Soile Tankka Luumäellä kasvanut Aimo Kapiainen kirjoitti fiktiivisen historiaromaanin, jonka pienenä innoittajana oli sukulaisilta saatu perimätieto.

Haaveissa romaani ja pikkukämppä Berliinistä

Hyvärinen on julkaissut kaksi kirjaa omakustanteena, mutta jo suunnitteilla olevaan metsästysaiheiseen novellikokoelmaan hän toivoo löytävänsä kustantajan.

Tulevaisuuden haaveissa on myös kirjoittaa romaani, josta Hyvärinen paljastaa sen verran, että aihe ei tule harrastuspohjasta.

Poikkeuksellinen vuosi laittoi Hyvärisen pohtimaan tulevaa.

– Unelmia ja haaveita pitää olla. Olen matkustellut jonkin verran, ja olen etenkin Saksa-fani. Leikin ajatuksella, että kun alan kirjoittaa romaania, vuokraan Berliinistä jonkun pikkukämpän. Mutta haaveen toteuttaminen vaatisi joko vuorotteluvapaan tai veikkausvoiton.

Koronavuosi myös typisti Hyvärisen uuden kirjan julkistamistilaisuuden videomuotoon.

Lappeenrannan luonto- ja tiedekeskus Saimaariumissa kuvattu video ja siihen liittyvä podcast ovat katsottavissa ja kuunneltavissa videopalvelu Youtubesta.