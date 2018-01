Big bandit ovat pysyneet Lappeenrannassa ja Imatralla vahvoina takaiskuista huolimatta—Voisiko Imatra Big Band Festivalin vielä elvyttää? Kai Skyttä Lappeenranta Big Bandiä kuullaan lauantaina Puhallinorkesteri Pyörteen ja Ratsuväen perinnesoittokunnan kanssa Olli Spännärin muistokonsertissa Lappeenranta-salissa.

Eteläkarjalainen big band -väki on saanut viime vuosina huonoja uutisia. Imatra Big Band -festivaali päättyi vuonna 2014. Lisäksi on menetetty big band -toiminnan merkittäviä vaikuttajia, kuten Olavi Spännäri ja Hannu Sopanen.

Mitä eteläkarjalaiselle big band -toiminnalle nykyisin kuuluu?

— Vaikka huippuvuodet ovat takana päin, kyllä me ihan hyvässä hapessa olemme, Lappeenranta Big Band ry:n puheenjohtaja Ari Häkkinen kertoo.

Lappeenranta Big Band treenaa säännöllisesti kerran viikossa ja keikkailee noin kerran kuussa. Treeneissä käy Häkkisen mukaan 20—30 soittajaa.

Bändin kulta-aikoina Lappeenrannassa toimi oma junior big band, jossa kasvatettiin uusia soittajia varsinaiseen kokoonpanoon. Nykyään junioritoimintaa ei ole, mutta toisaalta musiikkiopiston puhallinorkestereissa soitetaan entistä enemmän rytmimusiikkia.





Imatra sai junior big bandin

Hannu Sopasen muistorahaston avulla Imatralla on perustettu uusi, matalan kynnyksen big band, jossa rytmimusiikkia pääsee soittamaan, vaikka olisi vasta soittoharrastuksensa alussa.

Vuoksi Big Bandin kapellimestarina toimii Stina Myllys, jonka mukaan kaikille riittää bändissä mielekästä soitettavaa, vaikka ikähaitari on laaja ja soittajien taitotaso vaihtelee.

— Olen Helsingissä johtanut kolmea perustamaani junior big bandia. Nuotit voidaan tarvittaessa räätälöidä niin, että jokainen soittaa sen, mitä osaa. On kannustavaa päästä rytmimusiikin imuun mukaan. Soolosoiton voi aloittaa muutamalla sävelellä.

Stina Myllys Stina Myllys vetää Imatralla uutta junior big bandia.

Myllys soittaa itse baritonisaksofonia Imatra Big Bandin riveissä. Hän kertoo virittelevänsä kummitoimintaa kahden orkesterin välille.

— Helsingissä teimme junioriorkestereiden ja Umo Jazz Orchestran kanssa kummiyhteistyötä monta vuotta. Haluaisin toteuttaa samaa mallia Imatralla niin, että Vuoksi Big Bandin soittajat pääsisivät säännöllisesti konsertoimaan itseään taitavampien muusikoiden kanssa.





Korkea taso säilyy

Imatra Big Bandilla riittää keikkoja tasaiseen tahtiin, ja taso on pyritty pitämään yhtä korkeana kuin ennenkin.

— Kapellimestarimme Antti Rissanen on alansa Suomen huippu, jolla on erinomaiset verkostot. Imatra Big Band toimii valtakunnallisesti tunnettujen solistivieraiden kanssa, orkesterin puheenjohtaja Kari Vaittiniemi sanoo.

Festivaalin päättymisen jälkeen Imatra Big Bandin missio oli, että ainakin kesäkurssi pysyisi Imatralla.

— Se on onnistunut. Kurssi on kerännyt vuosittain noin sata osallistujaa eri puolilta Suomea, Vaittiniemi kertoo.

Myös tulevana kesänä kurssi toteutuu samoin kuin sen yhteydessä kävelykadulla järjestettävät yleisökonsertit.

Big band -festivaali elvytyksessä



Viimeksi vuonna 2014 järjestetyn Imatra Big Band Festivalin taru ei välttämättä ole lopullisesti ohi. IBBF:n taustahahmoihin takavuosina kuulunut musiikkineuvos Harri Nykänen kertoo, että kaupungin johtavat luottamushenkilöt ovat esittäneet hänelle tapahtuman uudelleenkäynnistämistä. Hän ei paljasta henkilöiden nimiä.

Nykäsen mukaan kiinnostus IBBF:n elvyttämiseen liittyy Imatran 70-vuotisjuhlavuoteen, jonka juhlapäätös festivaalin käynnistäminen olisi.

Nykäsen mukaan festivaali haluttaisiin järjestää kulttuuritalo Virran puistossa.

— Minä olen tästä asiasta vähän toista mieltä. Festivaalin kuuluu ilman muuta olla Imatrankosken ytimessä, jossa on ravintoloita ja ihmiset pääsevät pyörimään yhtenä mylläkkänä.



Kulttuuritalo Virran puistoon ei ole vielä tiedossa isoja tapahtumia ensi kesäksi, koska siellä aiemmin järjestettyjä Go 90’s- ja Pitstop Party -festivaaleja järjestänyt Ladybug Production ajautui konkurssiin ja Imatran yöt -tapahtuman jatkosta ei ole vielä virallista tietoa. Aikaisintaan IBBF voitaisiin Nykäsen mukaan järjestää kesällä 2019.

Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen kuulee avauksesta vasta nyt ensimmäisen kerran. Juhlavuoteen budjetoitu 70 000 euron määräraha on Helmisen mukaan sidottu kuntalaistapahtumiin.

Kai Skyttä Lappeenranta on edelleen vireä puhallinorkesterikaupunki.

— Jos tämmöistä on ehdotettu, asian pitäisi olla tiedossa valtuustoa myöten. Siinä mielessä pidän aika kaukaa haettuna. Nythän eletään jo juhlavuotta, eikä mitään määrärahavarausta ole. Suoraan sanottuna mahdoton ajatus, Helminen toteaa.



Imatran kaupunginjohtaja Rami Hasu sanoo, ettei IBBF:n tukemisesta ole käyty mitään keskusteluja kaupungin johtoryhmässäkään.

— Talousarviot on tehty viime vuoden lopulla ja tällaista asiaa ei ole millään tavalla käsitelty sen prosessin yhteydessä. Pyrimme johtamaan asioita suunnitelmallisesti ja 70-vuotisjuhlavuoden osalta tällaiset juhlapäätökset olisi pitänyt tehdä jo talousarvioprosessin yhteydessä, Hasu korostaa.