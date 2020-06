Imatran big band -konsertit palauttavat elävän musiikin Etelä-Karjalan maaperälle keskiviikkona, yleisöön päästetään 400 ihmistä nauha kaulassa

Imatran jokakesäisen big band -kurssin elävän musiikin esitykset käynnistyvät Koskenpartaalla keskiviikkona. Imatrankosken kävelykadulla lavalla on lauantaihin saakka konsertti päivässä ja kaksi parhaassa, ja illat päättyvät jameihin Bar & Cafe Kuohussa.

Konserttisarjan aloittaa Imatra Big Band solistinaan Nina Mya. Torstaina kuullaan kurssin opettajista koostuvaa Big Band All Starsia, ja perjantaina on iltapäivällä vuorossa perinteinen toivekonsertti, jossa solistina esiintyy Mikael Konttinen.

Perjantai-iltana Koskenpartaan lavalla nähdään Junior All Star Big Bandin 20-vuotisjuhlakonsertti solisteinaan Kalevi Louhivuori, Kasperi Sarikoski ja Sami Leponiemi.

Katukonsertit päättyvät kurssiorkestereiden yhteiseen konserttiin lauantaina.

Koskenpartaan konsertit alkavat joka päivä kello 19 (perjantain toivekonsertti kello 17) ja Kuohun jamit kello 20.30.

Nauha kaulassa katsomoon

Big band -kurssin konsertit ovat kesän ensimmäisiä isoja musiikkitapahtumia Etelä-Karjalassa, ja niiden järjestämistä suitsivat vielä tietyt koronarajoitukset: Katsomo on rajattu, ja sinne otetaan 400 katsojaa, joille jaetaan tunnisteeksi kaulanauha. Nauhan väri muuttuu päivittäin, ja sen on tarkoitus osoittaa, että henkilöllä on lupa olla katsomossa.