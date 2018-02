Kotiteollisuudelta uutta musiikkia ensi viikolla – Uudelta levyltä löytyy suoraa rokkia, raskaampaa materiaalia ja kymmenminuuttisia "teoksia" Jussi lopperi Kotiteollisuudelta saadaan uutta musiikkia ensi viikolla. Arkistokuva.

Lappeenrantalaisen metallimusiikkiyhtyeen Kotiteollisuuden uusi single Kusipää julkaistaan 23. helmikuuta. Bändi on keikkataukonsa aikana paitsi leikannut keulahahmonsa Jouni Hynysen hiuksia ja partaa viettänyt aikaa myös studiossa, ja seuraava, järjestyksessä 16:s albumi ilmestyy myöhemmin tänä vuonna.

—Kusipää summaa tulevan Kotiteollisuus-levyn tunnelmia hyvin, eli suoraa rokkia on taas tulossa. Perseen pitäisi pyöriä jopa Nivalassa. Toki mukaan tulee myös raskaampaa materiaalia, seassa on myös kymmenminuuttisia ”teoksia”. Mutta Kusipää avaa pelin hienosti, ja tekstillisesti se on yksi levyn avainbiiseistä, Hynynen kertoo yhtyeen verkkosivuilla.

Singlejulkaisun myötä alkavat myös keikat. Kotiteollisuuden 16 keikan kevätkiertue käynnistyy 9. maaliskuuta, ja sen aikana yhtye soittaa kerran Etelä-Karjalassa, Imatran Broadway-ravintoloissa 29. maaliskuuta.