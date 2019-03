Lappeenrannassa on neljä jazz-keikkaa kolmena iltana. Kimara käynnistyy paikallisella kokemuksella ja jatkuu nuoremmalla verellä.

Jatsareille on loppuviikosta käyttöä Lappeenrannassa muutenkin kuin kelien vuoksi. Mustia, korkeavartisia ja tasakärkisiä nahkasaappaita voi alkaa sovitella jalkaan heti torstaina, jolloin on Lappeenranta Jazz Clubin maaliskuinen klubi-ilta. Lampussa soittaa kokeneiden eteläkarjalaismuusikkojen yhtye Foul Play. Aiemmin bändi kulki nimellä Foreplay, mutta fuusioi yhä 70-lukulaisella otteella funkia ja rockia jazziinsa.

Soittajilla on takanaan paljon kokoonpanoja, yleisöllä puolestaan edessään paljon osaamista, kun lavalla ovat saksofonisti Esa Niiva, rumpali Seppo Penttilä, kitaristi Jarkko Palokas ja basisti Pekka Ranta.

Kai Skyttä Kitaristi Jarkko Palokas fuusioi funkia ja rockia Foul Playssä jazziin. Kuvassa kitaristi marraskuussa 2017.

Lappeenranta Jazz Clubilla on pitkä perinne kaupungin ainoana jazz-iltamien järjestäjänä. Kulttuuritila Nuijamiehen myötä klubi on saanut seuralaisen, sillä kulttuuritila järjestää säännöllisesti Nuijazz-keikkoja.

Perjantaina iltamissa soittaa vuonna 2016 perustettu jazzfolkyhtye Barlast, joka kiertää maita ja mantuja Svanvink-levynsä julkaisun vuoksi. Baltiassa ja Pohjoismaissa Suomen ohella soittaneessa yhtyeessä musisoivat Philip Holm, Heikki Hänninen, Minna Koskenlahti ja Sanna Salonen. Heidän musiikkinsa haitari on lavea: se vaihtelee 1700-luvun tanssiaistunnelmista hengenahdistukseen säteilysuojapuvussa.

Paikallista osaamista annostelee Foul Playn ohella osin Quu-yhtye. Galleria Hoi Siessä lauantaina soittavan jazzbändin rumpali on lappeenrantalaislähtöinen Ville Luukkonen, ja vuonna 2012 perustetun trio kaksi muuta jäsentä, kosketinsoittaja Arto Ikävalko ja basisti Joonas Tuuri, ovat hänen opiskelukavereitaan. Bändi keikkaili Nuijamiehessä joulukuussa 2018, mutta halusi vielä sitäkin intiimimpään paikkaan.

— Yritämme tehdä underground-henkisestä galleriasta urbaania versiota konserttisalista, Luukkonen maalailee paikan iltamia, joita ennakkokaavailujen mukaan värittää myös jonkinlainen visuaalinen maailma.

Yritämme tehdä urbaania versiota konserttisalista. — Ville Luukkonen

Quu kiertää hiljattain ilmestyneen esikoislevynsä Quu kanssa. Albumilla on sekä bändin että levyn nimen mukaisesti avaruudellinen teema, ja bändin keikalle tavoittelema visuaalinen ulottuvuus on sekin läsnä jo julkaisulla. Levyn kannet ja sen visuaalisen ilmeen on suunnitellut lappeenrantalaislähtöinen kuvataiteilija Landys Roimola. Luukkonen ja Roimola ovat olleet ystäviä ja tunteneet toisensa jo lukioajoistaan saakka.

Quun muusikot ovat soittaneet yhdessä monissa kokoonpanoissa, mutta Luukkosen mukaan Quusta on tarkoitus kasvattaa pitkän linjan bändi, joka tekee musiikkia, julkaisee levyjä ja keikkailee säännöllisesti.

Quun esikoislevyyn voi tutustua täällä.

Mikko Nissinen kitaroi Hot Kommunist -yhtyeessä.

Jazz on kokeileva musiikin lajityyppi. Jazzdiggari voi viikon lopuksi kokeilla omia rajojaan vaikkapa Lucky Monkeysissä. Ravintolan alakerrassa soittaa virolainen Hot Kommunist, jonka levynjulkaisukiertue koukkaa Lappeenrantaan lauantaina. Bändi kuvaa musiikkiaan raa'aksi jazz-punkiksi. Sen kitaristi ja rumpali soittivat aikoinaan Villu Tammen kanssa, mutta siirtyivät brutaaliin jazziin Viron itsenäistyttyä.

Loppuviikon jazzkimara

14.3. kello 20 Foul Play Ravintola Lamppu.

15.3. kello 20 Barlast Kulttuuritila Nuijamies.

16.3. kello 19.30 Quu Galleria Hoi Sie.

16.3. kello 22 Hot Kommunist Ravintola Lucky Monkeys.