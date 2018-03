Oscar-patsaat jakoon ensi yönä — Imatralainen elokuvaharrastaja Tuukka Teponoja ennakoi Three Billboards Outside Ebbing, Missourin rohmuavan kultapatsaita Three Billboards Outside Ebbing, Missouri on ykkösehdokas vuoden parhaaksi elokuvaksi. Kai Skyttä Tuukka Teponoja aikoo valvoa ensi yön Oscar-lähetyksen parissa.

Televisioiden äärellä kohistaan jälleen ympäri maailman, kun Yhdysvaltain elokuva-akatemia jakaa Oscar-palkintojaan tulevana yönä.

Parhaan elokuvan kultapatsasta tavoittelee yhdeksän teosta: Call Me by Your Name, Synkin hetki, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water ja Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Imatralainen taiteilija ja elokuvaharrastaja Tuukka Teponoja arvioi, että voittotaistelu käydään kahden jälkimmäisen välillä.

— Silmiinpistävintä tämän vuoden ehdokkaissa on, että mukana on monta genre-elokuvaa. Oscar-muottiin helpommin istuvia voittajaehdokkaita on vähemmän. Parhaan elokuvan voittajan suhteen ei olla kuitenkaan tyypillisesti nähty irtiottoja, joten Three Billboardsia on melko turvallista veikata, Teponoja sanoo.

McDormand kahmii palkintoja

Draaman ja mustan komedian aineksia yhdistelevä elokuva kertoo virkavallan saamattomuuteen turhautuneesta naisesta, joka ottaa oikeuden omiin käsiinsä saadakseen selville tyttärensä murhaajan.

Pääroolia näyttelevä Frances McDormand on kahminut roolistaan useita palkintoja, eikä Teponoja usko voittoputken katkeavan huolimatta McDormandin aiemmasta Oscar-voitosta (Fargo, 1996).

Merrick Morton Frances McDormand näyttelee oikeutta vaativaa murhatun tytön äitiä elokuvassa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

McDormandin haastajat ovat Sally Hawkins (The Shape of Water), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) ja Meryl Streep (The Post).

— Ei pidä koskaan aliarvioida Meryl Streepiä, mutta kyllä tämä palkinto kuuluu kaiken järjen mukaan McDormandille, Teponoja järkeilee.

Musta hevonen miespääosakategoriassa?

Myös miespääosakategoriassa on yksi suosikki ylitse muiden. Veteraaninäyttelijä Gary Oldman on voittanut muun muassa Golden Globe- ja Screen Actors Guild -palkinnot roolistaan Winston Churchillina toisen maailmansodan myllerryksistä kertovassa sotadraamassa Synkin hetki.

Teponoja väläyttää voittajaksi kuitenkin yllätyskorttia.

— Toivoisin, että tässä kohtaa näkyisi pientä vastavetoa ja voittajaksi nousisi niin sanottu musta hevonen. Sellainen voisi olla vaikkapa Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) tai Daniel Kaluuya (Get Out).

Jack English Gary Oldman näyttelee Winston Churchillia elokuvassa Synkin hetki.

Muut ehdokkaat ovat kahdesti Oscarilla aateloitu Denzel Washington (Roman Israel, Esq.) ja ennätykselliset kolme kertaa parhaasta miespääosasta palkittu Daniel Day-Lewis, joka on kertonut Phantom Threadin olevan hänen jäähyväiselokuvansa.

Joutuuko juontaja vaihtoon?

McDormandin vanavedessä myös Sam Rockwellille on veikkailtu Oscar-palkintoa sivuosastaan Three Billboards -elokuvasta. Teponoja pitää kuitenkin todennäköisenä, että ykköshaastaja Willem Dafoe (The Florida Project) vie pystin kotiinsa. Naissivuosasta palkittaneen Allison Janney (I, Tonya).

Parhaan ohjaajan palkintoa tavoittelevat muun muassa Christopher Nolan (Dunkirk) ja Guillermo del Toro (The Shape of Water), jolle Teponoja veikkaa palkintoa elokuvan suosion ja teknisten saavutusten siivittäminä.

Kerry Hayes Guillermo del Torolle veikkaillaan parhaan ohjaajan Oscaria elokuvasta The Shape of Water, jonka pääosassa esiintyvä Sally Hawkins on ehdolla parhaaksi naisnäyttelijäksi.

Teponoja sanoo seuraavansa mielenkiinnolla, miten viimeaikainen me too-liikehdintä ja asenneilmapiirin muutos leimaavat Jimmy Kimmelin juontamaa Oscar-seremoniaa.

Etnisen kirjon kapeutta palkintoehdokkaissa on usein kritisoitu.

— Etnisen kirjon kapeutta palkintoehdokkaissa on usein kritisoitu. Voisinkin kuvitella, että siellä tulee käsikirjoitettuja väliaikanumeroja, joissa juontaja esimerkiksi vaihdetaan erilaisia väestösegmenttejä edustavaan henkilöön.

Oscar-mokien äiti naurattaa yhä

Elokuvateollisuuden näkökulmasta Oscar on edelleen alan palkinnoista suurin ja kaunein. Teponoja kuitenkin painottaa, että elokuvia ei tulisi arvottaa sen mukaan, ovatko ne menestyneet Oscareissa.

— Yllättävän paljon Oscar-ehdokkuus saati voitto ovat silti sementoineet ainakin tiettyjen teosten maineen ihmisten silmissä.

Silas Stein Oscar-palkinnot jaetaan tulevana yönä Dolby-teatterissa Los Angelesissa.

Huolimatta kriittisestä suhtautumisestaan Oscareita ympäröivään kulttuuriin, Teponoja aikoo valvoa ensi yön gaalan takia.

— Ihan jo pelkästään nähdäkseni, kämmäilläänkö siellä yhtä historiallisesti kuin viime vuonna, Teponoja nauraa viitaten viime vuoden lähetyksen loppuun, jolloin parhaan elokuvan Oscar ojennettiin aluksi La La Landille, vaikka oikea voittaja oli Moonlight.

Yle Teema esittää Oscar-gaalan suorana lähetyksenä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Tapahtumia punaisella matolla seurataan kello 1.30 alkaen ja varsinainen Oscar-gaala alkaa kello 3.

Etelä-Saimaan Oscar-veikkaukset

Paras elokuva: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Paras miespääosa: Gary Oldman, Synkin hetki

Paras naispääosa: Frances McDormand, Three Billboards

Paras miessivuosa: Sam Rockwell, Three Billboards

Paras naissivuosa: Allison Janney, I, Tonya

Paras ohjaaja: Guilldermo del Toro, The Shape of Water