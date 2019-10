Lauantaina Oscar El Husseini ja 13-henkinen Tulenarka-orkesteri kuumentavat Nuijamiehen salin karibialaisilla, eksoottisilla lattaritunnelmilla. Musiikista ei heti arvaisi, että kyseessä on mitä lappeenrantalaisin kokoonpano.

Bändin keulahahmo ja lauluntekijä Oscar El Husseini on kotoisin niinkin eksoottisesta paikasta kuin Voisalmesta.

Latinorytmeihin hän ihastui jo pikkupoikana mummilassa, sillä Oscarin isovanhempien Tarja ja Jukka Kähärän kotona soi monenlainen musiikki.

— Viisivuotiaana ihastuin Santanaan. Mummi piti kovasti myös esimerkiksi kuubalaisesta Los Paraguayos -yhtyeestä. Mummilassa kuunneltiin paljon myös klassista musiikkia, El Husseini muistelee.

Monet lappeenrantalaiset saattavat muistaa Oscarin mummin Tarja Kähärän uimahallista, jossa hän työskenteli vuosikymmeniä. Jukka Kähärä toimi taksinkuljettajana.

Minna Mänttäri Isoisä Jukka Kähärä kannusti Oscar El Husseinin soittotunneille Taidekoulu Estradille.

Niin kuin nimestä voi päätellä, Oscar El Husseinin historiasta löytyy kuitenkin myös kansainvälinen rakkaustarina. Hänen lappeenrantalainen äitinsä ja libanonilainen isänsä tapasivat Kyproksella.

— Äiti oli lähtenyt nuorena au pairiksi. Isä oli Libanonin epävakaata tilannetta paossa ja kävi töissä raksalla.

Kun Oscarin äiti Sonja tuli raskaaksi, tämä palasi takaisin Suomeen. Vauvan isä tuli perässä ja nuori pari meni naimisiin. Avioliitto ei kuitenkaan kestänyt.

Oscarin ollessa pikkupoika hänen äitinsä opiskeli sairaanhoitajaksi.

— Sen seurauksena olin usein mummilassa hoidossa, ja meistä tuli isovanhempieni kanssa tosi läheisiä.

Pappa olikin se, joka huomasi lehdessä Taidekoulu Estradin mainoksen.

Oscar ei ollut liikunnallinen poika, joka olisi juossut kavereiden kanssa ulkona pallon tai kiekon perässä. Sen sijaan hänestä löytyi synnynnäistä halua esiintyä. Pappa kannusti, että Oscar lähtisi Estradiin soittotunneille.

Pojan instrumentiksi valittiin kitara, mutta sekaannuksen seurauksena Oscar päätyikin rumputunneille. Se osoittautui onnekkaaksi erehdykseksi.

— Rumpujen soittaminen rupesi sujumaan aika lailla saman tien. Olen myöhemmin opetellut kitaransoittoa, eikä se tunnu lainkaan yhtä luontevalta.

Itsekseen Oscar ryhtyi opiskelemaan taikatemppuja ja esiintyi muun muassa lukuisissa lastentapahtumissa.

— Pienenä varmaan ajattelin, että sitä se showbisnes on, Oscar naurahtaa.

Esiintymistaidosta ja hyvästä ulosannista oli hyötyä myös koulussa. Epäliikunnallinen poika voisi olla poikaporukassa otollinen kiusaamisen kohde, mutta Oscarilla oli omat vahvuutensa.

— Jos ei pelikentällä ole muuten hyödyksi, kannattaa vaikka muutama vitsi opetella muiden pelaajien viihteeksi.

Taidekoulu Estradissa Oscar ryhtyi soittamaan lyömäsoittimia Blue Ice -bändissä, joka vuosien varrella kehittyi ja alkoi saada paljon keikkoja. Oscar antaakin tästä kiitosta Estradille.

— Estradilla on erinomaiset opettajat. Koulun kaikkein paras puoli on kuitenkin ehkä se, että sitä kautta pääsee keikkailemaan. Oppii paljon sellaista, mitä pelkkä soittotunneilla käyminen ei opeta.

Minna Mänttäri Lauantaina Oscar El Husseini ja 13-henkinen Tulenarka-orkesteri tuovat lattaritunnelmat Nuijamieheen. Kuvassa oikealla Silla Pöyry.

El Husseini antaa esimerkin. Kun lupautuu keikalle, josta maksetaan palkkio, nuori esiintyjä ottaa vastuun siitä, että tilaaja saa rahoilleen vastinetta. Esitykseen pitää valmistautua, paikalla pitää olla ajoissa ja hoitaa hommat, kuten on sovittu.

— Bändin kanssa keikkailu on opettanut paljon myös ryhmässä toimimisesta.

Soittamisen lisäksi Oscar on tullut lappeenrantalaisille tutuksi myös teatteriprojekteista. Hänet on nähty muun muassa Rata-ryhmän kesäteatteriesityksissä Pulsassa ja Lappeenrannan historiaa käsittelevissä näytelmissä Kehruuhuoneella.

— Minulla on ollut mahdollisuus tehdä teatteria mukavien ja mielenkiintoisten ohjaajien kanssa. Itselleni on kuitenkin koko ajan ollut selvää, että musiikki on omin tapa ilmaista itseäni.

Musiikkiin hän suhtautuu niin intohimoisesti, että haluaa siitä myös ammatin. Parhaillaan Oscar El Husseini opiskelee muusikoksi Jyväskylän konservatoriossa.

Tämän viikonlopun keikka on Oscar El Husseinille ja Tulenarka-orkesterille erityinen. Bändi julkaisee lauantaina esikoisalbuminsa nimeltään nimeltään Rakkauslaulut tähän asti, joten Nuijamiehessä juhlitaan levyjulkkareita.

Kuten levyn nimikin kertoo, laululyriikat ovat suomeksi.

— Kappaleet ovat aika henkilökohtaisia tarinoita rakkaudesta. Osa niistä on optimistisia, osa vähemmän.

Afrokuubalaishenkisiä kappaleita El Husseini on säveltänyt yksin ja yhteistyössä muun muassa kitaristi Konsta Kurosen ja Tangomarkkinoilta tutun Silla Pöyryn kanssa. Oscar iloitsee siitä, että 13-henkinen bändi on täynnä lahjakkuuksia, jotka ovat kunnianhimoisia oman soittamisensa ja laulamisensa suhteen.

— Ja valmiita omistamaan Tulenaralle valtavan määrän aikaa.