Kotiteollisuus soitti Kultsun tueksi, ja nyt LUM rakentaa isoa gaalailtaa varainkeruuta varten – Korona pakottaa urheiluseurat etsimään rahaa uusilla keinoilla

Toiminnan tukeminen ja sen tulevaisuuden turvaaminen panee seurat kosiskelemaan uusia yleisöjä. LUM:n gaalan tavoite on laajentaa myös raviradan käyttöä.

Tapahtumia alkukesästä koskeneet osanottajarajoitukset saavat urheiluseurat kehittelemään uudenlaisia varainhankinnan konsepteja.

Edellinen esimerkki oli Kultsu FC:n sarjapelinsä yhteyteen synnyttämä ottelu- ja konserttipaketti Joutsenon keskuskentällä. Joukkue ensin pelasi pisteistä, ja lappeenrantalainen raskaan rockin yhtye Kotiteollisuus soitti päätteeksi livekeikan.

Seuraavaa aiemmin näkemätöntä tapahtumapakettia synnyttää parhaillaan Lappeenrannan Urheilu-Miehet (LUM), joka järjestää musiikista, ruuasta ja huippu-urheilijavieraiden haastatteluista koostuvaa gaalailtaa Lappeen raviradalle lokakuuksi.

Taustalla on seuratoiminnan tukeminen, koska urheilukilpailuja on peruuntunut ja koska Iitiän tanssilava on ollut kiinni.

– Ohjelma tarkentuu ja valmistuu elokuun alussa, jolloin illalliskorttien myynti käynnistyy, LUM:n toiminnanjohtaja Tomi Sillanvuo kertoo.

Kimmo Metsälä Kotiteollisuus oli Kultsun tukitapahtuman esiintyjä Joutsenossa 11. heinäkuuta. Bändi on aiemmin esiintynyt myös esimerkiksi SaiPan tueksi talvella 2011.

LUM-gaala -työnimellä toistaiseksi kulkevan iltatapahtuman kattauksesta on nyt selvillä se, että musiikillisesta ohjelmasta vastaa lappeenrantalainen suomirockia soittava yhtye Aston Kalmari ja ruokapöydän antimista puolestaan imatralainen catering- ja ravintolapalveluyritys Karelian Gourmet.

– Se on yhteistyökumppani, jonka tuotteet ilkeää hinnoitella kunnolla, sillä illan on tarkoitus sujua pitkän kaavan mukaan ja tapahtuman olla sekä arvokas että tasokas, LUM:n johtoryhmän jäsen ja gaalaa tekevä Jonne Mustonen sanoo.

Menun sisältöä ja myyntiin tulevan illalliskortin hintaa hän ei toistaiseksi haarukoi.

– Mitä pitkä kaava hyvässä ravintolassa maksaa, Mustonen tyytyy toteamaan.

Myös tapahtuman ilta-aika rajaa alaikäiset osallistujat sen ulkopuolelle.

Minna Mänttäri LUM:n pituushyppääjä Simo Lipsanen on esimerkki urheilijoista, joita seura tuo esille gaalaillassa lokakuussa.

Aston Kalmari on marraskuussa 2018 perustettu neljän soittajan bändi, jonka esikoislevy ilmestyi toukokuussa ja joka soittaa omista kokemuksista ja kommelluksista ammentavaa rockia.

Bändin ensisingle oli Äiti oli taas oikeessa.

He voivat tuoda tapahtumaan tuulahduksia, joita ei itselle tule edes mieleen. — Jonne Mustonen

Tähän toteamukseen Mustonenkin tarttui, kun kiinnitti nuoren ja vielä tuntemattoman, mutta lujasti jalkatyötä tekevän nelikon gaalan meiningin tekijäksi.

– Äiti tykkää Kalmarista, ja koin, että he voivat tuoda tapahtumaan tuulahduksia, joita ei itselle tule edes mieleen.

Musiikin ja ruuan tarjoajat ovat siis tiedossa. Millaiset verkot ovat vesillä urheilijavieraiden pyydystämiseksi?

– Totta kai seura haluaa esitellä omia urheilijoitaan tapahtumassa, mutta kansallista eliittiä ja maajoukkuetason urheilijoita vieraiksi tullee myös, Mustonen vastaa.

LUM on yleisurheiluseura, mutta tapahtuman rakentaja ei sulje pois ajatusta, että Lappeen raviradan Rakuuna-ravintolassa on muidenkin lajien edustajia.

Maija Kaibijainen Lappeen raviradalla on hevosiin liittyvien tapahtumien ohella harvoin muuta ohjelmaa. LUM yrittää laventaa tarjontaa tractor pullingista, josta kuva elokuulta 2015.

Lappeen raviradan ravintolaan syntyy Mustosen mukaan sujuvasti illanvietto 350–400 ihmiselle. Hän arvelee, että erilaisia asioita yhdistämällä kokoon voi keittyä uusi kulma sekä LUM:iin seurana että uusi resepti kenties konservatiiviseksi mielletylle seuralle hyödynnettäväksi.

Illan tarkoitus on kosiskella uusia yleisöjä seuratoiminnan pariin menettämättä vanhoja tuttuja.

– LUM ei ole ollut aiemmin mukana tällaisessa, mutta kun tekee asiat huolella ja hyödyntää ensimmäisen kerran opin ja palautteen, konseptia voi kehittää ja käyttää myöhemmin.

Yleisurheilukausi päättyy vuosittain yleensä Suomi–Ruotsi-maaotteluun ja maratoneihin, mutta Mustosen silmissä siintää paikallinen kauden päätös, joka voisi ihan hyvin olla gaalailtakin.

LUM:n toiminnan uudenlaisen tukemisen lisäksi tapahtuman paikkavalinta on avaus tai jopa paluu laatikon ulkopuoliseen ajatteluun.

Mustonen muistelee, kuinka nuorena näki LUM:n pikajuoksijahuipun Petri Pohjosen kisaavan ravihevosen kanssa radalla.

Nykyisin hän katselee lähinnä vain ravi- ja ratsastuskäytössä olevaa rataa triathlonistin silmin ja näkee keskeisen, vähälle käytölle jääneen paikan.

– Tällaisia kuolleita paikkoja voisi hyödyntää ja tuoda esiin. Esimerkiksi raviradan sisäringin asvaltoinnilla pyöräilijät saisivat kilometrin treenialustan.