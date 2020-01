Sarjahukuttajan tapaus kerrotaan pian kansainväliselle yleisölle — Uudessa true crime -sarjassa sukelletaan murhaajan mieleen

Suomessa on tekeillä uusi draamasarja maan tunnetuimmista sarjamurhaajista.

True crime -sarja Murhaajan mieli on suunniteltu myös kansainväliseen levitykseen. Mukana tuotannossa onkin kansainvälinen jätti Warner Bros. Suomessa sarjan levittämisestä vastaa C More.

Sarjan ensimmäinen kausi kertoo muun muassa sarjahukuttajana tunnetusta kontiolahtelaisesta Pekka Seppäsestä.

Lisäksi sarjassa kerrotaan hanskakuristajan ja myrkyttäjähoitajan tapaukset, sarjasta kerrotaan.

— Vaikka näitä rikostapauksia on käsitelty mediassa paljon, haluamme sukeltaa syvemmälle murhaajan mieleen ja käsitellä sitä suomalaisen mielentilatutkimuksen kautta. Mikä lopulta on syyntakeisen ja syyntakeettoman ero meidän oikeusjärjestelmämme edessä? pohtii sarjan pääkäsikirjoittaja Miira Karhula.

C More julkaisee sarjan näillä näkymin syksyllä 2021. C More kertoo, että sarjaa varten tehdään laajamittaista taustatyötä, joka on jo aloitettu haastattelemalla muun muassa Suomen johtavia mielentilatutkimuksia tekeviä lääkäreitä.

Kontiolahtelainen Pekka Seppänen tuomittiin lokakuussa 2018 kahdesta taposta ja kolmesta tapon yrityksestä 14,5 vuodeksi vankeuteen. Seppänen todettiin vaarallisuusarviossa erittäin vaaralliseksi.

Tapauksen käsittely herätti muutama vuosi sitten erittäin paljon julkisuutta. Yksi syy oli, että rikokset olivat tapahtuneet jo vuosia aiemmin, kunnes keskusrikospoliisi alkoi nivoa niitä yhteen ja sai tapauksen oikeuteen.