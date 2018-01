Kirja-arvio: Moskovan mies -romaani elää vahvasti tässä ajassa Grebe & Leander: Moskovan mies. Mockba noir 3. Suomentanut Pekka Marjamäki. 490 s., Gummerus 2017.

Sankarimme Tom Blixen on palannut Moskovasta kotiin Tukholmaan. Takana ovat vaiherikkaat vuodet uuden Venäjän taloudellisissa mullistuksissa.

Uusi työ energiayhtiö Swekraftissa liittää hänet yhä itään — hänen tulisi saada aikaan sopimus, jolla Venäjä myisi maakaasua Ruotsille.

Asiat eivät etene kaavailujen mukaan, sillä Blixenin esimies murhataan myrkyttämällä. Aineena on radioaktiivinen polonium, jonka jäljet johtavat Venäjälle. Jotta kaaos olisi täydellinen, uhkaa Tukholman lähellä sijaitseva ydinvoimala tuhoutua ja saastuttaa koko alueen.

Rutinoitunut kirjoittajapari tuntee maailmanpoliittiset jännitteet ja turvallisuutta uhkaavat tahot. Kirjan juoni on monipolvinen, kerronta vaihtelee eri henkilöiden näkökulmia dokumentoiden. Rytmistä tulee hieman takova, lyhyehköt kappaleet poukkoilevat, pidemmät jaksot olisivat eheyttäneet kerrontaa. Mutta jännittävä kokonaisuus näistä osioista silti syntyy.

Peruskerronnan taustalle nousee keskeiseksi se, miten ihminen saadaan ansaan ja sitä kautta myymään itsensä vieraan vallan vakoilijaksi, sabotaasien tekijäksi.

Ihminen nujerretaan julmasti siitä kohtaa, missä hän on ihmisenä heikoin. Keinoina kiristys, uhkailu ja lahjonta, kasvatuksen kolme pääprinsiippiä kauheimmillaan. Jälki on totaalista. Viisaskin menee vipuun ja tottelee isäntäänsä kuin orja.

Kirja elää vahvasti tässä ajassa, sen tarina voisi olla kaikilta osiltaan täyttä totta. Se tässä kauheinta onkin. | Seppo Paajanen

Hyvää: Taidolla rakennettu juoni perustuu nykytodellisuuteen.

Huonoa: Kokonaisrakenteessa olisi vielä hiomista.

Erityistä: Kirjasarjasta on tulossa kansainvälinen tv-sarja, jonka käsikirjoittajana on suomalainen Aleksi Bardy.