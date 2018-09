Lemi takoo kuumaa metallia — musiikkitapahtuma saa oman oluen ja metallikahvistakin on jo neuvoteltu

Lemin metallipääkaupunkius on alkanut konkretisoitua. Tittelistä kertovia t-paitoja on jo myynnissä, ja Lemin torin laidalla on ruostumattomasta teräksestä muovailtu kyltti odottamassa selfieitä ottavia turistivirtoja.

Musiikki tulee mukaan talkoisiin lauantaina. Jalkosalmen tanssilavalla pärähtää ilmoille ensimmäinen Capital of Metal L1ve -festivaali, jossa kymmenen bändiä (kuusi Lemiltä) takoo tärykalvotkin tietoiseksi tittelistä.

Onko tapahtumasta tarkoitus tehdä jatkuva, Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor?

— Festivaalin tulevaisuus ratkeaa sen saaman vastaanoton jälkeen. Jos se menee hyvin, jatko ei ole pois suljettua.

Tapahtumaan on vapaaehtoinen pääsymaksu. Mitä sillä tavoitellaan?

— Lähtökohta on soittaa lemiläistä metallia mahdollisimman isolle yleisölle ilman minkäänlaista kynnystä. Kunta haluaa tukea bändejä, ja pääsymaksutulot ohjataan niiden hyväksi. Bändien ansiotahan titteli on.

Festivaali, kyltti, t-paita... Millä muulla on tarkoitus takoa kuumaa rautaa?

— Festivaalille tulee spesiaalipaita, jossa selässä on painettuna tapahtumatiedot. Tapahtuman jälkeen on tarkoitus ideoida, miten hyödyntää huomio ja mitä muuta kansainvälisen julkisuuden ympärille voi rakentaa.

Tapahtumaan tulee stout-olut Panimoyhtiö Tujulta, ja Lehmus Roastery paahtoi tummaa kahvia Tuska-festivaalille. Milloin tulee Capital of Metal -kahvi?

— Mitään ei ole lukkoon lyötynä, mutta Lehmus Roasteryn kanssa on neuvoteltu. Tujun olut on ajoitettu tapahtumaan ja tulee myyntiin Lemille. Kertaerän myynti ja suosio ratkaisee, pannaanko olutta jatkossa lisää.

Tapahtuman yksi bändi on Lem1 All Stars. Mitä voit kertoa ”mainetta jo niittäneiden lemiläisten muusikoiden” mystisestä kokoonpanosta?

— Kokoonpano koostuu lemiläisistä kolmen eri metallisukupolven soittajista. Jäseniä on yhtyeistä Kasvoton, Stam1na ja Wendigo.

Capital of Metal -L1ve

Metallimusiikkitapahtuma Jalkosalmen lavalla (Kuhasensaarentie 27, Lemi) 8.9. kello 16 alkaen.

Tapahtumassa soittavat 2 Wolves, Broken Mirror, Dead Science, Heavy Rage, Kasvoton, Madred, Royal Max, Saunatonttu ja Svetocracy sekä Lem1 All Stars -kokoonpano.